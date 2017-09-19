"А вдруг они уже здесь?". В Латвии вежливость объявлена подозрительной

Пару лет назад из недр полиции безопасности Латвии вышла памятка о том, как вести себя с "вежливыми людьми". Ну, с теми, кто придет в неопознанной форме. Никто вроде не пришел. И теперь то же ведомство творчески развило эту идею.

Вежливость в Латвии окончательно разжалована и выведена из разряда добродетелей. Это значит, что у Штирлица здесь не было бы ни единого шанса. Интеллигентный, воспитанный, коммуникабельный, любопытный. Его расколол бы первый попавшийся чиновник. Поскольку даже самый последний бюрократ уже знает, что отныне здесь все эти качества считаются верными признаками шпиона. Так решили в полиции безопасности. Ведомство специально для должностных лиц разного уровня составило инструкцию о том, как распознать "засланного казачка".

Впрочем, имеют они в виду иностранцев вообще, а не "агентов Кремля" в частности. О том, что опасаться, прежде всего, надо русскую разведку, можно лишь догадываться. А кого же еще, если Латвия, как в ней думают, все равно больше никому не интересна. А самыми интересными в ней, если верить госбезопасности, являются госслужащие. Им рекомендуется обращать особое внимание на слишком приветливых людей, которые пытаются установить контакт в соцсетях и форсируют переход на неформальный стиль общения. Насторожить должны вопросы о ситуации в стране, о делах на работе и в семье, а также желание вызвать на откровенный разговор.

При этом зарубежные спецслужбы, наставляет спецслужба латвийская, гоняются не только за гостайнами, но и за сведениями попроще, как то: списки деловых партнеров, повседневная жизнь сотрудников учреждений, кадровый состав, плановые закупки и техническое отношение. Короче, "Бди!". Хотя "Бди!" – тоже подозрительно, поскольку это совет не от полиции безопасности Латвии, а от Козьмы Пруткова из России.

Из недр этой структуры пару лет назад уже выходила памятка о том, как вести себя с "вежливыми людьми". Речь шла о тех, кто придет вооруженным и в неопознанной зеленой форме. Видимо, сразу из Крыма. Среди прочих было и предписание героически не вступать с ними в полемику, а выполнять все их требования. От чиновников теперь ждут большего патриотизма. Хотя и допускают, что им тоже придется если не согласиться, то и не отказаться сразу от вербовки. Но исключительно чтобы потянуть время и выведать у агента все его планы. На всякий случай полиция напоминает, что она должна узнать об этом не последняя. А то – арест по статье "пособничество".

Похоже, в госбезопасности – не самого высокого мнения об IQ госслужащих. Иначе не стали бы им так подробно объяснять, чем занимаются шпионы и насколько они опасны. Хотя инструкция эта для бюрократов – реальное подспорье. Со ссылкой на нее они в любом просителе только за его "здравствуйте" смогут заподозрить враждебный элемент и сдать его куда надо. Тем более, если будет много вопросов задавать о жизни тяжелой и серой. Ведь по совету полиции, если должностным лицам покажется, что произошел контакт со шпионом, им следует уйти от ответа, не давать обещаний и не брать обязательств. Все как они любят.

Другое дело, что такими темпами агентов в этой стране станет больше, чем чиновников. А в общем, эта памятка не только для чиновников, но и для агентов. Теперь и они знают, по каким критериям их здесь могут вычислить. Стало быть, надо просто вести себя по-хамски. Вот в американских солдатах никто же не заподозрит шпионов.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.