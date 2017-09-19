Три мудреца в одном тазу. Радио Sputnik "свело с ума" членов конгресса США

В июле этого года радио Sputnik начало вещать на FM в Вашингтоне. Три члена конгресса США три месяца осмысливали этот факт. И пришли к сенсационному выводу.

Американским гражданам нужно ограничить доступ к средствам массовой информации. Ведь любое слово, сказанное по телевидению или радио, отпечатывается в их неокрепших умах и заставляет их голосовать не так, как нужно было. Кажется, именно так рассуждают три американских конгрессмена, которые настаивают на том, что радио Sputnik вмешалось в президентские выборы. Они обратились к главе Федеральной комиссии по связи Аджиту Паю с требованием провести расследование.

По их представлениям, Sputnik вещал в США исключительно с целью повлиять на исход голосования. А значит, нужно закрыть, судить и подвергнуть санкциям.

Усугубляет ситуацию то, что вещать в Вашингтоне Sputnik начал 1 июля 2017 года, а выборы состоялись в 2016. Это ведь как все страшно, если мы можем влиять на жизнь Америки даже постфактум.

Я знала, что все это время мы не зря ходили на работу. Думала, рассказываем людям новости, готовим аналитику, стараемся искать интересные факты. Но в той реальности, в которой живут американские конгрессмены, трудились мы исключительно на избирательную кампанию Дональда Трампа. Нужно написать ему: где наши премии и прочие радости от сотрудничества с такой персоной?

Ох, если бы все было так просто, как представляют себе конгрессмены, какая жизнь настала бы тогда. Если бы у нас было такое безусловное влияние на США, мы бы сосредоточились не на выборе Дональда Трампа (потому что вот лично в моей жизни от этого ничего не изменилось). Мы могли бы снять санкции, удешевить доллар. Забрать Аляску, в конце концов. Особо подчеркну, что шучу, а то вдруг обеспокоенные конгрессмены воспримут это всерьез, и завтра американские газеты выйдут со страшными заголовками.

Но пока "великий и ужасный" Sputnik подвергается всевозможному давлению. Недавно ФБР допросило бывшего сотрудника агентства Sputnik и получило доступ к внутренней переписке агентства. В нашем Министерстве иностранных дел это назвали недопустимым и неприемлемым для демократического государства.

Но, наверное, у нас просто какое-то неверное представление о демократии. Ведь в США, которые себя считают оплотом свободы слова и прав человека, деятельность СМИ могут запрещать, и там это нормально. А у нас, где, по мнению Запада, тирания и диктат, спокойно могут вещать выразители идей того самого Запада.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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