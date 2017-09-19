Киев купил ядерную безопасность. В кредит

США выделили Киеву кредит на строительство хранилища отработанного ядерного топлива. Строить его будут сами американцы. Им деньги и пойдут. А Украина будет платить по кредиту. Взаимовыгодное сотрудничество.

Киев нашел себе очередное занятие. Строительство хранилища для отработанного ядерного топлива. Появился еще один гордый шаг к независимости Украины от России. В незалежной заявляют, что теперь и в использовании мирного атома будут полностью самостоятельными. И тут же шепотом – за чей счет эта самостоятельность стала возможной. Двести пятьдесят миллионов долларов выделил Вашингтон, а точнее – американская Корпорация частных зарубежных инвестиций (OPIC).

Нюанс: не за спасибо, а в кредит. На каких условиях – в Киеве умалчивают. Что характерно, контракт на то, чтобы начать реализацию проекта, был подписан еще в 2005 году. И вот только спустя 12 лет делу дали ход. Как-то слишком долго "самостийные" власти раскачивались. Хранилище-то нужно было уже вчера. Мешали бюрократия и бесконечные споры: где, как, кем и на что строить. В принципе, это нормально для Украины, говорят знающие люди.

Уже известно, что реализацией проекта займется американская же компания Holtec International. Она же будет поставлять спецоборудование для сухого хранения отработанного топлива.

Украинские эксперты очень надеются, что теперь-то все пойдет как по салу, однако есть опасения, что будет как всегда: все заболтают (читай – растранжирят). К сожалению, констатируют они, такое часто бывает. Двести пятьдесят миллионов долларов – сумма немалая. Рука так и тянется "пересчитать" сладко шелестящие купюры. По идее, их должно хватить на добротное хранилище. Необходимость в нем острая. Если не отправлять ОЯТ (отработанное ядерное топливо) в Россию, как того хочет Киев, очень скоро наступит момент, когда хранилища при АЭС, построенных еще в советские времена, будут переполнены. Что может привести к экологической катастрофе.

Нюанс второй. Сначала запустят только первую очередь хранилища. И денег хватит только на нее. Видимо, потом потребуется просить еще кредиты (любимое занятие Киева), чтобы запустить вторую очередь, и так далее. Ведь топливо придется складировать аж сразу с трех АЭС: Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской.

К тому же нужно подумать о переработке ОЯТ. Сегодня в Европе это могут делать только в Великобритании, Франции и России. Пополнит ли Украина этот список – большой вопрос. Так что про самостоятельность в "мирном атоме" говорить пока рано. А вот об угрозе экологической безопасности Европы – самое время.

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

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