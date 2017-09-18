Гений и злодейство. Порошенко опять придумал, как забрать у России Крым

Насколько же нужно не понимать ни в истории, ни в политике, ни в военном деле, чтобы выступать с заявлениями вроде тех, которыми отметился президент незалежной!Facebook.
В незалежных мечтах Крым уже снова почти украинский. У Порошенко даже есть свой представитель на полуострове – понарошку, конечно, хоть и с фамилией и на зарплате, – и вот-вот в конституции Украины будет переписана статья о статусе Крыма (правда, еще не решили, как именно). Но пока мечта не стала явью, в Киеве без конца роятся и другие планы – например, как сделать жизнь своих бывших граждан в Крыму невыносимой. Крымский канал со стороны Украины перекрыли – не помогло. Электроснабжение оттуда же прекратили – мало пользы. Украинские лазутчики с подрывными целями в Крыму расшифровываются и, главное, народонаселение полуострова почему-то не требует пересмотра итогов референдума 2014 года, вот что Киеву обидно! А тут еще, как назло, мост через Керченский пролив вырастает на глазах – как наглядное пособие по истории Крыма в России.
В какой-то момент украинским "патриотическим силам" даже показалось: да пропади ты пропадом, отрезанный ломоть, – мы и сами тебя каналом отрежем от своей границы! Но вдруг очнулась "бизнес-мудрость" Петра Порошенко: раз собственной силой Крым не вернуть, о чем он прямо и сказал, то, может быть, можно силами какой-нибудь коалиции это сделать?
Для начала, например, создать фонд друзей деоккупации как источник расходов на "невыносимое бремя" для России. Само собой, требовать в ее адрес ожесточенных санкций – в конце концов, как выразился Петр Алексеевич, "вор (злодій) иногда выбрасывает украденное, когда оно ему начинает печь. Мы должны создать все условия, чтобы оно ему пекло".
Из всех мутных слов Порошенко вот эти – самые ясные. Видно, что украинский президент хорошо представляет себе поведение вора – лучше, чем любое другое поведение. Все остальное – вилами по воде. Вот это вот: "друзья деоккупации", "неподъемное бремя"… Еще пара-тройка завиральных инициатив и Украина сама станет неподъемным бременем для мировой политики.