Гений и злодейство. Порошенко опять придумал, как забрать у России Крым

Киевские идеи насчет будущего Крыма похожи то ли на сборник сказок, то ли на наглядные примеры из учебника психопатологии. Президент Порошенко решил вписать в этот сборник новую главу – самую, может быть, яркую.

Насколько же нужно не понимать ни в истории, ни в политике, ни в военном деле, чтобы выступать с заявлениями вроде тех, которыми отметился президент незалежной!

Сначала Петр Порошенко уверял, что российский Крым вернется в состав Украины в 2018 году (типа "цель такая есть"). Затем – на том же киевском форуме "Ялтинская европейская стратегия" – уговаривал сколотить международную группу друзей деоккупации Крыма. Наконец – новая демонстрация решимости сделать все, чтобы из-за Крыма "Россия пришла в отчаяние" (тоже его слова): "Мы можем создать условия, когда Крым станет для Москвы неподъемным бременем", – написал Порошенко в Facebook

В незалежных мечтах Крым уже снова почти украинский. У Порошенко даже есть свой представитель на полуострове – понарошку, конечно, хоть и с фамилией и на зарплате, – и вот-вот в конституции Украины будет переписана статья о статусе Крыма (правда, еще не решили, как именно). Но пока мечта не стала явью, в Киеве без конца роятся и другие планы – например, как сделать жизнь своих бывших граждан в Крыму невыносимой. Крымский канал со стороны Украины перекрыли – не помогло. Электроснабжение оттуда же прекратили – мало пользы. Украинские лазутчики с подрывными целями в Крыму расшифровываются и, главное, народонаселение полуострова почему-то не требует пересмотра итогов референдума 2014 года, вот что Киеву обидно! А тут еще, как назло, мост через Керченский пролив вырастает на глазах – как наглядное пособие по истории Крыма в России.

В какой-то момент украинским "патриотическим силам" даже показалось: да пропади ты пропадом, отрезанный ломоть, – мы и сами тебя каналом отрежем от своей границы! Но вдруг очнулась "бизнес-мудрость" Петра Порошенко: раз собственной силой Крым не вернуть, о чем он прямо и сказал, то, может быть, можно силами какой-нибудь коалиции это сделать?

Для начала, например, создать фонд друзей деоккупации как источник расходов на "невыносимое бремя" для России. Само собой, требовать в ее адрес ожесточенных санкций – в конце концов, как выразился Петр Алексеевич, "вор (злодій) иногда выбрасывает украденное, когда оно ему начинает печь. Мы должны создать все условия, чтобы оно ему пекло".

Из всех мутных слов Порошенко вот эти – самые ясные. Видно, что украинский президент хорошо представляет себе поведение вора – лучше, чем любое другое поведение. Все остальное – вилами по воде. Вот это вот: "друзья деоккупации", "неподъемное бремя"… Еще пара-тройка завиральных инициатив и Украина сама станет неподъемным бременем для мировой политики.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik