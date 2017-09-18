Жалобы и склоки. Как Литва переживает российско-белорусские учения

Президент Литвы Даля Грибаускайте пожаловалась на Россию и Белоруссию. Как в начальной школе, честное слово. "А чего они тут учения устраивают?" – сказала она, возможно, даже всхлипывая, генсеку ООН Антониу Гуттерешу.
Ни Москва, ни Минск своих намерений не скрывали, иностранных наблюдателей приглашали, хотя масштаб учений этого вовсе и не предполагал. Латвийские военные инспекторы, например, воспользовались возможностью и съездили на полигоны. И, наверное, рассказали литовским коллегам, что там увидели. А увидели, судя по всему, что-то страшное и невероятное. Там моделируется конфликт со странами НАТО, – это миру поведала уже Даля Грибаускайте. Исходя из каких соображений – известно, надо полагать, только ей одной. В белорусском военном ведомстве, например, подчеркнули, что за условным противником не скрываются члены НАТО. Условный противник – он условный и есть.
Кстати, в том самом НАТО нисколько не стесняются объявлять героями "лесных братьев" – пособников фашистов, которые в 40-х и 50-х активно боролись с советской властью в Прибалтике. И уверяют, что их дух живет в современных спецподразделениях вооруженных сил трех прибалтийских стран. Был такой пропагандистский натовский ролик.
А Британия еще недавно с упоением смотрела фильм о третьей мировой войне, которую, по сценарию, понятное дело, начала именно Россия вторжением в ту самую несчастную Прибалтику.
В общем, мало того, что НАТО подобралось к нашим границам. Так нас же еще и горько упрекают в абсолютно законных и, подчеркну, прозрачных, как признали даже в Пентагоне, военных учениях. Если так пойдет и дальше, нас скоро и вовсе попросят удалиться с наших же территорий. Хорошо, конечно, что все, что может президент Литвы – это жаловаться в вышестоящие инстанции. Остается только надеяться, что в ООН понимают, что к чему.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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