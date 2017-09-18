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Жалобы и склоки. Как Литва переживает российско-белорусские учения

16:0918.09.2017
(обновлено: 16:11 18.09.2017)
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© РИА Новости / Павел ГерасимовПерейти в фотобанкВоенная техника во время совместных стратегических учений вооружённых сил России и Белоруссии Запад-2017Военная техника во время совместных стратегических учений вооружённых сил России и Белоруссии Запад-2017
© РИА Новости / Павел Герасимов
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Президент Литвы нажаловалась генсеку ООН на Россию и Белоруссию. Для Дали Грибаускайте учения "Запад-2017" – это моделирование конфликта с НАТО. А вот круговорот натовских учений в Прибалтике – совершенно нормальная вещь.

Президент Литвы Даля Грибаускайте пожаловалась на Россию и Белоруссию. Как в начальной школе, честное слово. "А чего они тут учения устраивают?" – сказала она, возможно, даже всхлипывая, генсеку ООН Антониу Гуттерешу. 

Корабли ВМС США USS Hue City и USS Carney в порту Одессы, Украина. 10 июля 2017
© Фото : U.S. Navy / MCS 3rd Class Weston Jones
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Конечно, если бы совместные маневры двух стран "Запад-2017" начались внезапно на чужом школьном дворе, тогда возмущение и обиды были бы понятны. Но ведь нет: мало того, что все на своей территории и по правилам, так еще и в самом Пентагоне признали, что все нормально.

Ни Москва, ни Минск своих намерений не скрывали, иностранных наблюдателей приглашали, хотя масштаб учений этого вовсе и не предполагал. Латвийские военные инспекторы, например, воспользовались возможностью и съездили на полигоны. И, наверное, рассказали литовским коллегам, что там увидели. А увидели, судя по всему, что-то страшное и невероятное. Там моделируется конфликт со странами НАТО, – это миру поведала уже Даля Грибаускайте. Исходя из каких соображений – известно, надо полагать, только ей одной. В белорусском военном ведомстве, например, подчеркнули, что за условным противником не скрываются члены НАТО. Условный противник – он условный и есть. 

Кстати, в том самом НАТО нисколько не стесняются объявлять героями "лесных братьев" – пособников фашистов, которые в 40-х и 50-х активно боролись с советской властью в Прибалтике. И уверяют, что их дух живет в современных спецподразделениях вооруженных сил трех прибалтийских стран. Был такой пропагандистский натовский ролик

Подразделения Псковского, Тульского и Ивановского соединений внезапно подняты по тревоге в рамках совместного стратегического учения Запад-2017
© Фото : Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России
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В общем, в Прибалтике некоторые политики в любом движении России видят подготовку к грядущему нападению. Паранойя этих младоевропейцев известна давно. Но ведь и взрослые европейские державы ведут себя не лучше. Пентагон, например, использует русскоговорящих статистов для учений в Германии. Ну, правильно, для достоверного изображения потенциального противника. А у себя так вообще развернулись: создали целый "Симулятор, обучающий морских пехотинцев на случай третьей мировой войны с Россией". По легенде,  американские военные на собственной базе в Северной Каролине отрабатывают действия в некоей деревушке, населенной русскоязычными жителями. При этом считается, что они освобождают Украину. 

А Британия еще недавно с упоением смотрела фильм о третьей мировой войне, которую, по сценарию, понятное дело, начала именно Россия вторжением в ту самую несчастную Прибалтику. 

В общем, мало того, что НАТО подобралось к нашим границам. Так нас же еще и горько упрекают в абсолютно законных и, подчеркну, прозрачных, как признали даже в Пентагоне, военных учениях. Если так пойдет и дальше, нас скоро и вовсе попросят удалиться с наших же территорий. Хорошо, конечно, что все, что может президент Литвы – это жаловаться в вышестоящие инстанции. Остается только надеяться, что в ООН понимают, что к чему. 

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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