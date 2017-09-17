Русские – в очередь!.. Эстонцы вспомнили о своей первой большой нелюбви

Дьявол, как известно, – в деталях. Вот и мусорные баки, которыми прилежно гремят у германского посольства в Таллине каждое утро ни свет ни заря, всколыхнули воспоминания. Исторические.

Если кто-то думает, что вся история Эстонии строится вокруг нелюбви к русским, то это будет не совсем правдой. Раньше русских в Эстонии не любили немцев. Не любили – это даже как-то очень мягко сказано. Скорее, не переносили на дух и при первой возможности отомстили, как говорится, по полной. История этого вопроса уходит корнями в далекие века "темного средневековья". Дело в том, что эстонцы никогда не имели своего национального дворянства: все бароны, графы, а также носители иных титулов имели, в основном, немецкие фамилии и были завоевателями в прямом смысле этого слова.

Поэтому немцы – это первая большая нелюбовь эстонцев. А такое, как и первая любовь, запоминается навсегда. Исторический памятник этой нелюбви – Старый город в Таллине. Город разделен на две половины – нижний, где жили купцы, ремесленники и простой люд, и верхний (Toompea, он же когда-то – Burg Reval), в котором проживали представители дворянских фамилий. Один город от другого отделен крепостной стеной, и в старые времена ворота на ночь запирались на тяжелый засов. Когда настали времена Первой Эстонской республики, провозглашенной в 1918 году, у немцев постепенно отобрали все их привилегии и имущество. А далее, как говорится, понеслось…

К чему все это я? История мне вспомнилась после того, как достоянием общественности стало письмо нынешнего главы административного отдела посольства Германии Детлефа Экштайна в мэрию Таллина о том, что коммунальные службы эстонской столицы способствуют слишком раннему пробуждению сотрудников дипломатической миссии.

Коммунальщики начинают уборку вокруг здания посольства и вывоз мусора ежедневно в пять утра. При этом в письме, написанном по всем правилам дипломатического этикета, указывается на то, что посол Германии доволен качеством уборки, но просит ее начинать не ранее семи.

Ответ, который последовал из таллинской мэрии, был столь же вежлив по тону, но непреклонен по содержанию. Вице-мэр Таллина Калле Кландорф, которому подчиняются коммунальные службы города, сообщил, что изменить действующую систему уборки в Старом городе сложно, практически невозможно. Работы начинаются там так рано, потому что именно в этом районе проживает наименьшее количество горожан – это раз. Позже убирать проблематично еще и потому, что чуть позже исторический центр Таллина заполняется иностранными туристами, при которых чистить мусорные баки совсем не комильфо – это два. При этом, от себя добавлю, что туристы приносят городу серьезный доход, и немецкие дипломаты тут явно не на первом месте в приоритетах – это три. А еще мне кажется, что так – буквально на уровне подсознания – проявляется большая и давняя "любовь" эстонских крестьян к бывшим немецким господам. Эдакая месть, которая догнала потомков баронов через столетия. И пусть она гротескна и напоминает сцену из средневекового фарса. Но мусорки продолжают прилежно громыхать с утра пораньше под ухом немецких дипломатов. Знай наших.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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