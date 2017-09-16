Кого люблю, того и дарю. Госактивы на Украине уйдут "кому надо"

Страстная "любовь" Петра Порошенко и украинских националистов к России и всему русскому уже стала притчей во языцех. Причем действуют в этом вопросе так называемые патриоты по принципу: назло теще выколю глаз, пусть у нее зять кривой будет. На этот раз Порошенко торжественно объявил: очередная приватизация государственных объектов на Украине должна быть открытой, с равными правами для всех желающих поучаствовать, но… "без инвесторов страны-агрессора".
То, что россияне и так потеряли интерес к светочу демократии, в Киеве, по-видимому, не догадываются. Вкладывать деньги в "пороховую бочку" российские бизнесмены уже давно не спешат. А те, кто рискнул когда-то пойти на этот шаг, спят и видят, как бы избавиться от опасных активов. Одна только история со Сбербанком чего стоит.
Вот только на Западе покупать украинскую госсобственность не спешат. И вовсе не потому, что дорого и ждут сезонных распродаж. Просто инвестиционный климат на Украине оставляет желать лучшего. Киев не дает никаких гарантий, что даст съесть этот кусок пирога и его не отнимут за углом, угрожая битами и пистолетами.
Да что уж там инвесторы. Даже производители не особенно спешат торговать с незалежной. Денег у населения мало, курс валют нестабильный, политическая обстановка тоже далека от штиля. А уж коррупция и самоуправство разрослись до такого уровня, что справиться с ними в принципе невозможно. Есть сильные сомнения, что Петр Порошенко действительно сам верит, что западные инвесторы с радостными улыбками кинутся скупать украинскую госсобственность. Скорее уж его приближенные пополнят свои активы и улучшат позиции в очередных ежегодных рейтингах. Похоже, только за этим весь Майдан и проворачивали. Чтобы избавиться от конкуренции.
Автор Дарья Чередник, радио Sputnik
Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.
У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!