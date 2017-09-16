Кого люблю, того и дарю. Госактивы на Украине уйдут "кому надо"

Петр Порошенко объявил главное условие приватизации госсобственности: "без инвесторов страны-агрессора". Речь идет о российских бизнесменах, которые, впрочем, давно потеряли интерес к украинским активам. А западные инвесторы не спешат.

Страстная "любовь" Петра Порошенко и украинских националистов к России и всему русскому уже стала притчей во языцех. Причем действуют в этом вопросе так называемые патриоты по принципу: назло теще выколю глаз, пусть у нее зять кривой будет. На этот раз Порошенко торжественно объявил: очередная приватизация государственных объектов на Украине должна быть открытой, с равными правами для всех желающих поучаствовать, но… "без инвесторов страны-агрессора".

То, что россияне и так потеряли интерес к светочу демократии, в Киеве, по-видимому, не догадываются. Вкладывать деньги в "пороховую бочку" российские бизнесмены уже давно не спешат. А те, кто рискнул когда-то пойти на этот шаг, спят и видят, как бы избавиться от опасных активов. Одна только история со Сбербанком чего стоит.

Оголтелые русофобы на Украине искренне уверены, что таким образом Киев расчищает пространство для западных инвесторов, которые, по глубокому убеждению этих самых "патриотов", не торопятся на Украину лишь по одной причине: свободного пространства им маловато. Вот и стараются, как могут, чтобы привлечь внимание

Вот только на Западе покупать украинскую госсобственность не спешат. И вовсе не потому, что дорого и ждут сезонных распродаж. Просто инвестиционный климат на Украине оставляет желать лучшего. Киев не дает никаких гарантий, что даст съесть этот кусок пирога и его не отнимут за углом, угрожая битами и пистолетами.

Да что уж там инвесторы. Даже производители не особенно спешат торговать с незалежной. Денег у населения мало, курс валют нестабильный, политическая обстановка тоже далека от штиля. А уж коррупция и самоуправство разрослись до такого уровня, что справиться с ними в принципе невозможно. Есть сильные сомнения, что Петр Порошенко действительно сам верит, что западные инвесторы с радостными улыбками кинутся скупать украинскую госсобственность. Скорее уж его приближенные пополнят свои активы и улучшат позиции в очередных ежегодных рейтингах. Похоже, только за этим весь Майдан и проворачивали. Чтобы избавиться от конкуренции.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

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