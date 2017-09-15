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И снова пуск… Нашла коса на Кима

17:0115.09.2017
(обновлено: 17:02 15.09.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкГлава КНДР Ким Чен Ын во время военного парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в ПхеньянеГлава КНДР Ким Чен Ын во время военного парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пхеньян умеет выразительно сгустить краски. И не только словами. У него утром – в газете, вечером – в ракете. Опять над Хоккайдо, снова по боевой траектории и вновь с претензией на Гуам.

Похоже, что-то должно закончиться раньше: или терпение, или ракеты. В КНДР говорят, что они толком даже не начинали, значит, они точно заканчивать не собираются. Хотя это они тоже говорят. А еще говорят, что "Совет Безопасности подкуплен. Японию потопит ядерная бомба чучхе. Соединенные Штаты покроются тьмой и пеплом". Пхеньян умеет выразительно сгустить краски. И не только словами. У него утром – в  газете, вечером – в ракете. Опять над Хоккайдо, снова по боевой траектории и вновь с претензией на Гуам. Но теперь на небывалые прежде три тысячи семьсот километров. Это впервые дальше, чем Гуам. 

Трансляция новостей в Токио о новом ракетном пуске КНДР. 15.09.2017
© AFP 2017 / Kazuhiro Nogi
Эксперт о пуске ракет КНДР и Южной Кореей: никто никому не верит
Видимо, поэтому, в том числе, японцы не стали ее сбивать, сославшись, правда, на то, что она не представляла угрозы. Но им ведь тоже было интересно, куда же все-таки она долетит. Зато Сеул ответил так, как еще не отвечал. Тут же выпустил пару своих крылатых боеголовок, поразив учебную цель на том же расстоянии, на котором находится от них пусковая установка КНДР. Но только одну. А у Кима-то она такая не одна. А сколько их и где они спрятаны, вероятно, и в его Генштабе не все знают. 

Собственно, именно поэтому даже всегда старательно сдерживающий себя и показательно уравновешенный президент Мун Чже Ин, который только-только наотрез отказался размещать у себя ядерное оружие США, пригрозил соседям тотальным уничтожением, которое вряд ли без этого оружия возможно. "Мы располагаем достаточными силами для того, чтобы сокрушить Север до такой степени, что он никогда не сможет оправиться", – оставил он без уточнения гражданство этих сил. 

А ему все равно, чьих они будут. Его ничего не берет. В смысле, Ким Чен Ына. Несет его на Вашингтон, как песню. "Я поднимаю свой снаряд. Чтоб плюнуть на твое здоровье. И пусть я сам буду не рад, но наслажусь твоей я болью". Видимо, он про врагов своих что-то знает, поэтому и не боится их дразнить. А может, он что-то знает про друзей, поэтому и думает, что не бросят. А может, он что-то знает про себя, поэтому имел он в виду и врагов, и друзей. В любом случае, мир без этих знаний просто ничего не понимает. Он лишь опять встрепенулся, не выходя из трепета. 

И даже те, кто думал о нем, что Робин Гуд, теперь признают, что Робин-то Бэд. Причем с луком и стрелами. Водородное нечто мощностью под 200 килотонн взорвал десять дней назад. Сейчас показал способ его доставки. Получается, все необходимое у него есть. Как написала сегодняшняя The Washington Post – он не дурак, чтоб отказываться от бомбы. А коль так, то ему должно хватить разума оставить ее при себе, а не расставаться ни с ней, ни с КНДР навсегда. Другой вопрос – хватит ли теперь только его разума?

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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