Утихомирьте Порошенко, он снова хочет "мира"!..

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является "президентом мира", заверив, что не собирается "ни на кого нападать". Почти слово в слово – то же самое, что говорил на инаугурации в 2014 году. Перед самой атакой на Донбасс.

"Я президент мира", заявил Петр Порошенко. А почему сразу не председатель Земного шара? Тем более что место для высоких слов выбрано соответствующее – киевский форум "Ялтинская европейская стратегия".

Если Порошенко – президент мира, то я – папа римский. И если Ялта — это Киев, то Труханов остров – это Крым, который откопали от материка и сплавили по Днепру.

Как бы то ни было, но Порошенко настаивает: хочу, говорит, мира. Ну а дальше – как всегда: просит у США оружие. Американские лидеры меняются – украинские просьбы остаются неизменными. Любимое психическое состояние главы незалежной – дежавю, которое хочется переживать снова и снова. Помните его инаугурацию 2014 года? Ну это когда он шел мимо падающего караульного ружья вместе с караульщиком? Клятвы не успел принести, а уже заявил о готовности предоставить план по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. А потом стал просить у Обамы оружие.

Что сейчас? Свою "мировую готовность номер два" Порошенко подкрепил важным сообщением: в сентябре встречается с Дональдом Трампом и сильно надеется. "Наша встреча, я надеюсь, не просто будет об оборонном вооружении, хотя это существенно повысит нашу обороноспособность", – так и сказал. То есть сама встреча уже повысит. Ставки растут при одних только мыслях о ставках!..

Слушайте, да он не президент мира, он прямо-таки маньяк мира, без него и миру не мир, и сам мир не мил. Но есть, конечно, и "клиника". "Для маниакальных состояний, – читаем мы в медицинском справочнике, – характерна переоценка собственной личности и возможностей, иногда достигающая уровня бредовых идей о собственной значимости".

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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