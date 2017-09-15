Иллюстрация к люстрации. Главный русофоб Польши оказался "агентом Москвы"

Сторонники Дональда Туска из партии "Гражданская платформа" подозревают в связях с российскими спецслужбами главного "люстратора" Польши Антония Мачеревича. Не страна, а сплошная иллюстрация к книжке о доме, который построил Джек.

Обвинения в связях с Россией на Западе уже стали эффективным инструментом в политической борьбе. И Польша тут не исключение. Скорее даже флагман. Если в США это стало поветрием после прихода к власти Дональда Трампа, то в Польше эта политическая традиция укрепилась уже давно. Первой жертвой гонений стал экс-президент Лех Валенса. Его связи с российскими, а точнее, с советскими спецслужбами так и не доказаны, но вызывают его на допросы с завидной регулярностью.

А начало этому преследованию положил главный польский "люстратор", ныне министр обороны Антоний Мачеревич. Именно он в 1991-92 годах возглавлял комиссию по люстрации, и именно он первым заподозрил Леха Валенсу в опасных связях. И теперь вот самого пана Мачеревича обвинили ровно в том же. Журналист Томаш Пьонтек, специализирующийся на расследованиях, опубликовал книгу, в которой утверждает, что Антоний Мачеревич активно сотрудничал с советской разведкой. И предположил, что нынешний министр обороны вполне может применять свой прежний опыт и сегодня.

За эти предположения с удовольствием ухватилась польская оппозиция. Партия "Гражданская платформа" потребовала от премьер-министра отстранить, хотя бы временно, до выяснения всех обстоятельств, главу оборонного ведомства. Дескать, если он действительно агент Кремля, то занимать столь ответственный пост просто не имеет права. Кстати, "Гражданская платформа" – это не просто оппозиционная партия. Одним из ее основателей был небезызвестный Дональд Туск. Тот самый, кто вот уже второй срок подряд возглавляет Европейский совет. Тот самый, против чьего повторного избрания выступала Польша. Единственный случай в истории Евросоюза, когда страна отказалась поддержать своего земляка. Тот самый, кто грозится принять участие в следующих президентских выборах в Польше. И именно тот, кого правящая партия "Право и справедливость" обвиняет в сговоре с Россией – якобы в результате чего и погиб в 2010 году президент Лех Качиньский.

И вот теперь сторонники Дональда Туска в ответ подозревают в связях с российскими спецслужбами главного "люстратора" Антония Мачеревича. Не страна, а сплошная иллюстрация к детской книге о доме, который построил Джек. И ведь если хорошо подумать, то подозрения о связях с Россией можно выдвинуть против любого поляка старше двадцати пяти лет. Ведь они так или иначе имели отношение к Советскому Союзу и коммунизму. Кто-то успел только харцером побыть, а кто-то и до членства в компартии дослужился. Так что "серп и молот" и диагноз "агент Кремля" могут высветиться на лбу почти любого поляка. Так что набираемся терпения и ждем продолжения.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!