Закона нет, а штрафы есть. "Газпром" не нашел справедливости на Украине

На Украине уже арестована часть активов "Газпрома", остальное угрожают заморозить в других странах. А дальше мы увидим привычную игру в торговлю. Вы нам газ, а мы вам все прощаем. Так уже было не раз, только повод нынче другой.

Представьте себе ситуацию. Приходит к вам домой тетенька – продавец из супермаркета и требует заплатить за колбасу, которую вы не покупали. Да и вообще никогда в этом магазине не были, только мимо проходили пару раз. Вы идете к заведующей магазином разбираться: мол, за что деньги берете, я ж в вашем магазине отродясь не был. А заведующая отвечает, что это для нее не аргумент, а за колбасу с вашего счета деньги все равно снимут. Несущественное, мол, доказательство, потому что незнание магазина не освобождает от ответственности.

Казалось бы, утопия и полный сюрреализм. Но прямо сейчас по таким законам живет современная Украина. Так весело живет, что этому самому понятию "законности" в новой украинской политике места не нашлось. Даже если это место – Верховный суд страны. "Газпром", которого в Киеве уже не знают за какое место ухватить, справедливости не увидел. Итак, Верховный суд Украины не будет рассматривать кассацию "Газпрома" о незаконности штрафа в 6,7 млрд долларов . Именно такую сумму ранее потребовал Антимонопольный комитет незалежной от российского холдинга за якобы злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа. Однако факт того, что "Газпром" не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, в суде посчитали необоснованным аргументом для пересмотра прежних судебных решений. Забавно это выглядит. Практически как история с колбасой.

Но это лишь верхушка айсберга. Высшая инстанция страны, имеющей проблемы с наличием голубого топлива в трубах, отказалась рассматривать иск газовой компании в аккурат перед стартом отопительного сезона. По иску уже арестована часть активов "Газпрома", остальное угрожают заморозить в других странах. А дальше мы увидим привычную игру в торговлю. Вы нам газ, а мы вам все прощаем. Так уже было не раз, только повод нынче другой.

В такой ситуации Киев остается только понять и простить. Стабильности нет, мира нет, лидеров нет… Денег в стране тоже не осталось совсем. А впереди – расплата по счетам. В ближайшие пять лет из казны придется выплачивать по долговым обязательства 64 млрд долларов.

Или объявлять дефолт. А у кого эти деньги взять? Если раньше Россия была финансовым донором незалежной добровольно, то теперь Киев пытается взять деньги через российские компании, но уже принудительно. Взысканиями. Потому что западные бенефициары никогда не были щедрыми, да и не принесли в экономику ничего, что можно было бы отобрать.

Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik

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