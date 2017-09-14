Если постоянно доводить себя до исступления сценариями апокалипсиса, то страшить начинают даже шорохи. А тут все-таки военные учения "Запад-2017" и почти 13 тысяч солдат.
Напуганный до смерти Запад, или Ремарки на полях учений
Пошло-поехало. Двинулась российская военная машина на запуганный до смерти Запад. Все последнее время он, чтоб не накликать беду, боялся даже собственного имени, если к нему добавлялись цифры 2017. Как число самого разрушительно изотопа. Это потому, что эгоисты. Назвали себя одной частью света, а решили, что могут управлять им всем. Но то, что для них завышенная самооценка, для нас – всего лишь география. Причем это наша с тобой география, сказали друг другу Путин с Лукашенко. И совсем не сейчас, а когда задумали раз в два года проводить учения Союзного государства. Ведь у него тоже есть запад, как и север, и юг с востоком.
Бывало, мы выставляли на маневры и больше. И ничего. Как-то же они с этим мирились. И даже в следующем году после крымского референдума. Но если постоянно доводить себя до исступления сценариями апокалипсиса, то страшить начинают даже шорохи. А тут все-таки почти 13 тысяч солдат. И странно, почему в той же Прибалтике не боятся белорусской агрессии. Хотя ее было бы логичней. Россиян-то всего пять с половиной тысяч. Но все такие вежливые. Их в Крыму тогда еще меньше было.
Правда, сейчас нужно очень постараться, чтобы разглядеть в них угрозу. Девять полигонов, и все на приличном удалении от границы. Но у тех, кто за ней, слишком развито воображение. И вера в наши силы. Они полагают, что у нас один десятерых стоит, потому и говорят о 130-тысячной армии, готовой преступить черту. Они столько раз представляли себе это вторжение, что даже расстроятся, не услышав за окном рев танков и русскую речь. Это же у нас ученья – свет, а для них наши ученья – мрак. Потому и ожидание учений страшней самих учений. И если бывают художники от слова "худо", то есть и военные от слова "вой". Его они и подняли по тревоге.
Их страхи, между прочим, понятны даже ребенку. Что ему хочется сделать при виде таблички "Не влезай, убьет!"? Проверить. И чем ближе – тем страшнее. Но ток сам по себе не нападает. Он бьет, если всунуть пальцы в розетку. А они-то уже на расстоянии заряда. Хотя как сказочные персонажи, которым хочется сочувствовать. Прибалтика, как три поросенка: самая умная из них – президент Литвы на время маневров решила спрятаться в домике Генассамблеи ООН. Если прибавить к ним Польшу, Румынию и Швецию с Финляндией, то уже и семеро козлят получится.
Зоопарк. А мы им русским языком еще пытались что-то объяснить. Надо было немецким. Это же им написано "На Западном фронте без перемен". Хотя и это бы не поняли. Читай они Ремарка, и не пришлось бы им выдумывать ремарки на полях. У него же – как про них. Солдаты отсыпаются, едят двойные порции, курят, играют в карты. В его романе, правда, им все это позволяют из-за больших потерь. Но эти себе их тоже живо представляют. А того понять не могут, что наши учения, как и эта проза Ремарка, по сути, антивоенные. И показывают они, что на их западное счастье мы сильны своим умом. Если бы мы их слушали, то к этому часу мы бы их, наверное, уже бы захватили.
А так, все совпадения случайны. При учениях ни одна близлежащая страна не оккупирована. Но они это узнают только 20 сентября.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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