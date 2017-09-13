Не надо вопить: Турция расставила точки над С-400

В США обеспокоены – Турция самовольничает. Вместо американского оружия решила выступить с "Триумфом". Президент Турции Реджеп Эрдоган не стал скромничать: "мы сами хозяева в своем доме". Американцы и хотели бы возразить. Но толку-то.

"Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем просто добрым словом" – разнообразные формулировки этой цитаты приписывают легендарному гангстеру ХХ века Аль Капоне. Они очень удачно описывают ситуацию с покупкой Турцией российских С-400 и "беспокойством" США по этому поводу. История соответствует смыслу этих слов – преимущество дает большую свободу, чем его отсутствие. Для Турции им и станет ЗРС С-400. Надо понимать – это не оружие, а оборонительная система.

В Пентагоне, комментируя этот контракт, заявили, что лучшим вариантом для Турции была бы система противоракетной обороны, совместимая с НАТО. И заверили, что до турецких коллег свое беспокойство довели. Впрочем, в этом заявлении нет ничего необычного. По мнению американцев, оружейный лидер может быть только один, и это – США. Конкуренты, даже если их преимущества очевидны – недопустимы. Особенно в американской сфере влияния, коей считается Североатлантический альянс. Президент Турции Реджеп Эрдоган справедливо напомнил, что в свое время США отказались поставлять Анкаре боевые беспилотники, в итоге их пришлось разрабатывать самим. И это тоже "обеспокоило" Пентагон.

"Они начали вопить, когда мы договорились о покупке С-400. А что, мы должны ждать вас? Мы самостоятельно принимаем меры и будем их принимать дальше. Мы сами хозяева в своем доме", – заявил Эрдоган, выступая перед мэрами турецких городов в Анкаре.

Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" позволяет поражать практически любые воздушные объекты, включая самолеты и баллистические ракеты. Так что, как только они начнут свою работу, Вашингтон потеряет свой привычный аргумент в виде тактических ракет и авианосцев в разговоре с Турцией. А Турция, в свою очередь, получит большую независимость и в рамках НАТО, и в рамках той же беседы с США.

Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.