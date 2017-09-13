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Хиллари все рассказала о своих фобиях. И о Путине

18:2313.09.2017
(обновлено: 18:25 13.09.2017)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЗначки с изображением кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в Нью-ЙоркеЗначки с изображением кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в Нью-Йорке
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Неудачница прошлогодней президентской гонки в США кратко изложила обстоятельства своего поражения. Как они ей видятся. Видятся они ей, впрочем, не очень ясно. Приходится искать наугад. Ключевая фраза – "нет сомнений".

Отношения России и США и так хуже некуда, а тут еще прозвучало кровавое слово: "вендетта"! В "личной вендетте" обвинила Владимира Путина американский экс-госсекретарь Хиллари Клинтон.

Презентация книги Хиллари Клинтон Что случилось в Нью-Йорке. 12 сентября 2017
© REUTERS / Andrew Kelly
Политолог о словах Клинтон в адрес Путина: она переигрывает
В интервью USA Today неудачница прошлогодней президентской гонки в США изложила обстоятельства своего поражения. По ее версии, виной всему было непрерывное общение Дональда Трампа и Владимира Путина – общение с единственной целью: сокрушить Хиллари, растоптать как кандидатку. Ее короткое, но очень эмоциональное заявление о "взаимопонимании" этих двух персон – видимо, сильно ненавистных ей – содержало массу подробностей: указания и на клубок якобы имевших место финансовых отношений Трампа с российской стороной, и на прямое де желание Путина видеть Хиллари проигравшей. Причем в шести предложениях она дважды произнесла слово "явно" и трижды – "нет сомнений".

Интересно, что именно так сильно убедило Хиллари Клинтон, что она стала аж заговариваться? Но об этом ни словечка: "явно нет сомнений", а дальше – тишина. "То, что мы узнали с тех пор, со времени выборов, вызывает беспокойство", –  говорит экс-кандидатша в президентши. А "что мы узнали" – снова ни словечка. Вы уж меня простите, но так в буриме не играют: как говорится, задала рифму – пиши и строчку! Однако мадам и пишет так, как говорит.

Американский политик, член Демократической партии Хиллари Клинтон. 5 июня 2017
© AP Photo / Patrick Semansky
Политолог: в словах Клинтон о "личной вендетте" есть признак бессилия
Интервью про "вендетту" появилось в связи с выходом мемуаров Хиллари Клинтон "Что произошло". В пухлой книжке она плачется о таких неудачных для себя прошлогодних предвыборной и выборной кампаниях, о разных послевыборных "кампаниях" и вроде бы имеет успех у читателей. Томик от Клинтон стал бестселлером. Однако и критики получил уже сверх всякой меры. Примечательно, что критикуют авторшу – "и справа, и слева" – ровно за то же, что выжимкой изложено в свежем клинтоновском интервью, а в мемуарах размазано на пятьсот страниц. Вот, например, как откликнулся на новинку американский историк Томас Фрэнк: "В произошедшем винит кого угодно, только не себя… Вина постоянно перекладывается на внешние обстоятельства и привычных козлов отпущения: виноват то Джеймс Коми, то Россия…".

Коми Хиллари "вендетчиком" не обзывает. Но вот у Владимира Путина с Хиллари Клинтон – "явно нет сомнений" – есть счеты. Писательница рассказала интервьюерам, что президент России мстил ей сразу по двум причинам: усиление НАТО в Европе и личная поддержка протестных настроений в Москве 2011 года. А месть Путина вылилась – тут стоит снова процитировать плакальщицу – в "массивную скрытую атаку против нашей демократии у нас под носом". Конечно, снова бездоказательно. Потому что "сами посмотрите, что у меня под носом" – это не доказательство.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik 

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