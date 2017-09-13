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Тоскливый звук, или Как президент Польши против "ПиС" пискнул

17:3213.09.2017
(обновлено: 17:33 13.09.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда выступает на экономическом форуме в Крынице-Здруй. 6 сентября 2017Президент Польши Анджей Дуда выступает на экономическом форуме в Крынице-Здруй. 6 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Польши хочет изгнать из правительства тех, кого отнюдь не только он считает сомнительными личностями. И не только в Польше. В том числе шефа, как тот про себя думает, местного филиала Пентагона. И это, похоже, станет ошибкой Анджея Дуды.

Если есть скатерть-самобранка и гусли-самогуды, значит, будет и дуда-самодуда. Вряд ли президент Польши так настраивал себя на сказочный лад. Но во внутреннюю политику Анджей Дуда заиграл так, будто сам себе музыкант. И этого от него явно не ожидали. Все члены зашевелились. Думали, что он лишь инструмент, а тот игрец, кто здесь и швец, и жнец. Но лидеру "Права и справедливости" Ярославу Качиньскому оставалось лишь признать, что против его "ПиС" кто-то отважился пискнуть. И этот кто-то, видимо, "забыл, где я его подобрал, и как из него президента сделал". 

Варшава, Польша
© Flickr / Terra Libera
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Вероятно, эта фраза крутилась в голове серого польского кардинала, когда он, вопреки субординации, сам ехал в президентский дворец, а не вызвал по обыкновению главу государства к себе в офис. Это же здесь принимаются судьбоносные для страны решения. У них во власти своя особая иерархия. Качиньский – это высшая инстанция. Премьер – правая рука, президент – первое лицо, а Качиньский – это у них ум, честь и совесть. Впрочем, в их случае только ум. Хотя, судя по их словам и поступкам, его тоже не хватает. 

Один раз Анджей Дуда уже показал характер, когда ветировал два из трех законов скандальной судебной реформы. Она, по сути, лишала Фемиду независимости и превращала ее в служанку. Это вызвало жесткую реакцию в Брюсселе, Берлине, Париже и вывело людей на улицы Варшавы. Дуда понял, что это его шанс, и выступил против Качиньского и компании. И ему, похоже, это понравилось. Теперь он хочет изгнать из правительства тех, кого отнюдь не только он считает сомнительными личностями. И не только в Польше. Поскольку звучат они гораздо громче и чаще самого Дуды.

Президент потребовал от премьера Беаты Шидло отставки министров образования Радзивилла, иностранных дел Ващиковского и обороны Мачеревича. Это они сейчас – ведущие польские ньюсмейкеры. А шеф, как он про себя думает, местного филиала Пентагона и вовсе вступил с Дудой в открытую конфронтацию. Мачеревич ни много ни мало запретил главе государства вмешиваться в дела вооруженных сил. Тот, конечно, затаил. Хотя оба погорячились. У единственной здесь силы все равно свой Верховный Главнокомандующий. 

И сказать бы ему из Вашингтона: "девочки, не ссорьтесь" – да какая ему разница. Два процента в НАТО поляки платят исправно, берут у американцев все, что им всучат: хоть ПРО, хоть СПГ. И платят еще больше. А их разборки – это не мировоззренческое. Дуда – такой же, как они все. Может быть, и не отплясывал на костях смоленской катастрофы, но и не пресек эту дьявольскую мазурку. Россию боится, как учили, по-государственному. Очередную блажь правящей элиты – репарации с Германии за Вторую мировую – хоть публично и не поддержал, но собирается обсудить с президентом ФРГ. Иными словами, делить им нечего. Кроме власти. 

Так что у него это – личное. Два года он здесь как бы главный, а в Википедии о его президентстве всего две строчки: когда избрался и когда принял присягу. И даже на запрос "дуда" поисковик в первую очередь выдает "волынка". Это слова-синонимы. А коль так, то властный конфликт в Польше обещает тянуться долго. И так тоскливо… 

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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