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Возьмите сдачи! Мартин Шульц вызвал Ангелу Меркель на матч-реванш

17:0213.09.2017
(обновлено: 17:04 13.09.2017)
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© AP Photo / Yves Logghe, fileКанцлер Германии Ангела Меркель и Мартин Шульц. Февраль 2017 годаКанцлер Германии Ангела Меркель и Мартин Шульц. Февраль 2017 года
© AP Photo / Yves Logghe, file
После поражения в теледебатах лидера СДПГ не покидала мысль о том, что он в этом первом бою забыл сделать что-то самое главное. А что – вспомнить не мог. И вот, наконец, вспомнил.

А вот это уже интересно. За полторы недели до выборов в бундестаг, когда казалось, что все уже решено и неотвратимо движется к своему четвертому сроку, Мартин Шульц вызвал Ангелу Меркель на матч-реванш – еще одну ТВ-дуэль. 10 дней назад он хоть и выстоял против канцлерин, но проиграл ей вчистую. По опросам телезрителей – 35 на 55. Лидер ХДС "возила" своего визави по эфиру все 97 минут. Причем независимо от темы. Будь то социальная политика, мигранты или отношения с Турцией и Дональд Трамп. Шульц выглядел бледно и явно не в своей весовой категории. 

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Европейского парламента Мартин Шульц
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Один к одному, или Меркель без Шульца – выбор на ветер
И, видимо, все это время после поражения его не покидала мысль о том, что он в этом первом бою забыл сделать что-то самое главное. А что – вспомнить не мог. И вот, наконец, вспомнил: он забыл дать Меркель сдачи. Хотя сам уверяет, что это избиратели ему подсказали: писали, звонили. Дескать, мало им одного тура, не на все вопросы им ответили. А там, на самом деле, не было ни про Россию, ни про пенсии, ни про образование. В общем, по просьбам трудящихся затребовал лидер СДПГ у фаворита предвыборной гонки повторного удовлетворения. Так, чтобы все слышали. 

В Германии же не только он знает, как она этого не любит. Не дело это, как-то уже высказывалась она, заострять внимание только на двух кандидатах, если борьбу за бундестаг ведут, как она выражалась, и более мелкие партии. Такое здесь уже бывало, что оппоненты приглашали канцлерин сойтись с ними в телевизоре на бис. Но она всякий раз отказывалась. И всякий раз, судя по результатам голосования, успешно. Но Шульц, вероятно, на то и рассчитывает, что Меркель, сказав "спасибо, сдачи не надо", оставит ему шанс использовать это как доказательство ее неуверенности в себе. 

Ведь оставит она еще и без ответа все обвинения, которыми он размахивает после теледраки. А там и про милитаризацию Германии в угоду США, и про невнятную внешнюю политику, и про провальную внутреннюю. Шульц потому и бросил Меркель вторую перчатку, что уловил ее нервозность. Через неделю после победы в дебатах рейтинг ХДС/ХСС с 37% упал на один пункт. А у СДПГ по-прежнему 24%. И вроде бы единица – вздор. Но в ситуации, когда даже Меркель еще надо будет потрудиться, чтобы собрать коалицию, любая мелочь может оказаться решающей. И те самые помидоры, которыми ее уже дважды атаковали – тоже. Пятна же они оставили. 

Ко всему прочему, "мутти" еще и заговариваться начинает. Либо в желании оторваться от оппонентов сильно торопит события. Глава МИД Зигмар Габриэль (он, как и Шульц – из СДПГ), тот, например, всего лишь допустил постепенный отказ от антироссийских санкций. А она-то сразу Крым к ГДР приравняла. Чем руководствовалась – осталось за кадром, но по сути получилось признание. Крым тоже вернулся домой, как и восточные немцы. Но ни их, ни объединенную Германию никто же за это не наказал. 

В общем, Шульц, как ему кажется, нащупал у канцлерин слабые места. И знает все ее трещинки. Другое дело, что они были известны изначально. Но в первой схватке с ней он сумел лишь доказать, что он – не Трамп. То есть, от него ждать сенсации бесполезно. И даже если Меркель все-таки даст ему сатисфакцию еще раз, ему и этого вряд ли хватит для победы. Трампу, чтобы в итоге одолеть Клинтон, пришлось проиграть ей в эфире трижды.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik   

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