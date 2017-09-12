Тимошенко – изменница года. Версия "Миротворца"

Украинские СМИ сообщили, что против Юлии Тимошенко заведено очередное уголовное дело. Плюс к этому, она теперь в "черном списке" скандально известного сайта "Миротворец". Однако есть мнение, что от всего этого Юлия Владимировна только крепчает.

Юлия Тимошенко – глава партии "Батькивщина" попала в черный список украинского сайта "Миротворец". Повод необычный, если не сказать странный. Гранд-дама украинской политики "сознательно нарушила границу страны". Еще ее обвинили в том, что она помогала "незаконному перемещению" Михаила Саакашвили через кордон. Даже, как сообщают, уголовное дело уже заведено.

Необычно то, что ранее небезызвестный "Миротворец" вносил в свою базу данных преимущественно носителей российского гражданства, которые имели неосторожность посетить Крым, неугодных журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и прочих "изменников родины". Но если раньше это делалось под прикрытием "воли гражданского общества", то теперь, как считают многие, стало очевидно, что портал имеет более тесную связь с официальным Киевом, нежели с гражданским обществом. Ведь получается, что давний конкурент президента Украины Петра Порошенко Юлия Тимошенко – изменник родины. Удобно.

Впрочем, как говорят политологи, Тимошенко не особо пострадает.Она уже привыкла быть в оппозиции к действующей власти, и внесение в какой-то там "черный список" не изменит мнения ее противников. Зато может привлечь новых сторонников. Так что лидер "Батькивщины" вполне может обратить этот инструмент и против президента Порошенко.

Однако, по мнению экспертов, намного интереснее сейчас выглядит формирующийся триумвират из Юлии Тимошенко, Михаила Саакашвили и мэра Львова Андрея Садового. Вряд ли они рассматривают друг друга как единое целое. Скорее как ситуативных союзников. Тем не менее, предпосылки для такого блока есть, остальное – дело времени и амбиций каждого из участников.

Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik

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