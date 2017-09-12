Объясняйтесь сами… Гройсман послал своих министров в европейские посольства

Ведь предупреждали Киев, что добром навязчивая украинизация не закончится. Толку-то. Похоже, что украинские политики и здравый смысл – понятия, уже давно не пересекающиеся. И, похоже, число "врагов" у Киева будет только увеличиваться.

Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману поднадоело объясняться с европейцами из-за закона об образовании. И он с легким сердцем возложил эту миссию на своих министров. Дескать, сами придумали – сами и разъясняйте, что вы имели в виду. Нет, конечно, Владимир Гройсман искренне убежден, что этот закон не нарушает ничьих прав и полностью соответствует взятым Украиной обязательствам по защите прав национальных меньшинств. А новшества лишь укрепляют их положение и попутно дают возможности для развития украинского языка.

Вот только соседи Украины с этим совершенно не согласны. Поэтапный запрет преподавания на языках, родных для сотен тысяч (а если говорить и о русском языке – то для миллионов) граждан Украины вызвали шквал критики. Венгрия назвала этот закон "ножом в спину" в благодарность за безвиз и пригрозила бойкотировать все украинские инициативы на международном уровне. Румыния призвала пересмотреть ту часть закона, которая касается языка преподавания . К критике присоединились Германия, Польша и Молдавия. В российском МИДе напомнили, что положения закона идут в разрез с конституцией Украины и со взятыми Киевом на себя международными обязательствами в гуманитарной сфере.

Украина ратифицировала в 2003 году Европейскую хартию. Этот документ обязывает государства активно развивать использование языков нацменьшинств во всех сферах общественной жизни: судебной системе, государственном управлении, экономике, трансграничном сотрудничестве, образовании, СМИ и культуре. Но, видимо, майданные власти не в курсе существования этой хартии. Ну, или, по крайней мере, предпочитают о ней подзабыть на какое-то время. А все попытки национальных меньшинств противостоять ущемлению своих прав списывают на "происки Кремля". Для Киева задача номер один в этой сфере – искоренить русский язык в стране. И средства здесь роли не играют. Прописать в законе отдельную норму исключительно для русскоговорящего населения украинские реформаторы не рискнули. Потому как уж очень демонстративная дискриминация получается. Вот и причесали всех под одну гребенку.

А ведь предупреждали Киев, что добром навязчивая украинизация не закончится. Но украинские политики и здравый смысл – понятия, уже давно не пересекающиеся. И, похоже, число "врагов" у Киева будет только увеличиваться. Причем в геометрической прогрессии.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

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