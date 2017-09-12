Объясняйтесь сами… Гройсман послал своих министров в европейские посольства

Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману поднадоело объясняться с европейцами из-за закона об образовании. И он с легким сердцем возложил эту миссию на своих министров. Дескать, сами придумали – сами и разъясняйте, что вы имели в виду. Нет, конечно, Владимир Гройсман искренне убежден, что этот закон не нарушает ничьих прав и полностью соответствует взятым Украиной обязательствам по защите прав национальных меньшинств. А новшества лишь укрепляют их положение и попутно дают возможности для развития украинского языка.
Украина ратифицировала в 2003 году Европейскую хартию. Этот документ обязывает государства активно развивать использование языков нацменьшинств во всех сферах общественной жизни: судебной системе, государственном управлении, экономике, трансграничном сотрудничестве, образовании, СМИ и культуре. Но, видимо, майданные власти не в курсе существования этой хартии. Ну, или, по крайней мере, предпочитают о ней подзабыть на какое-то время. А все попытки национальных меньшинств противостоять ущемлению своих прав списывают на "происки Кремля". Для Киева задача номер один в этой сфере – искоренить русский язык в стране. И средства здесь роли не играют. Прописать в законе отдельную норму исключительно для русскоговорящего населения украинские реформаторы не рискнули. Потому как уж очень демонстративная дискриминация получается. Вот и причесали всех под одну гребенку.
А ведь предупреждали Киев, что добром навязчивая украинизация не закончится. Но украинские политики и здравый смысл – понятия, уже давно не пересекающиеся. И, похоже, число "врагов" у Киева будет только увеличиваться. Причем в геометрической прогрессии.
Автор Дарья Чередник, радио Sputnik
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