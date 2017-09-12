Это – не потолок. США впервые вышли за 20 триллионов госдолга

Как только Капитолийский холм дал добро, он тут же взял в долг. А что делать? Аналитики предупредили – если промедлить и не добиться повышения лимита, последствия окажутся "более катастрофическими", чем крах банка Lehman Brothers, вызвавший в 2008 году беспрецедентный финансовый кризис. У президента США заканчивались деньги даже на свое собственное правительство, что сулило ему очень неприятные перспективы вынужденного простоя. Хотя в его случае этого бы никто и не заметил. Ему все одно работать не дают. И в долг бы не дали. Если бы не "Харви" с "Ирмой". Эти двое показали, кто здесь настоящий форс-мажор.
Эта парочка сделала то, что было не под силу хозяину Белого дома. Тем более такому. Они не оставили конгрессу вариантов: либо продолжать "топить" и так утонувшие штаты, либо слить воду на мельницу Трампа, открыв для него сезон заимствований с условием, что он, прежде всего, вложится в пострадавшие территории. На том сошлись и вышли за порог. А дальше – как в детской классике: "только штаты за порог – миллиарды сразу скок". Так что и для Трампа не было бы счастья, да несчастье помогло.
А счастье бы не было. Не открой конгресс лавочку, чиновников пришлось бы отправить в отпуск. И не исключено, что с последующим. И не исключено, что не только чиновников. Это Обама в 2013 году отделался легким испугом. Простой был, но непродолжительный. Хотя США успели испытать определенные неудобства, но проблему удалось решить быстро и без серьезных последствий. А Трампу бы этого не простили. И не простят. Потолок-то сняли только до 8 декабря. Это последний день, когда он еще может договориться с законодателями о бюджете следующего года. В противном случае президенту опять придется надеяться на ураган.
В общем, для него все только начинается. А деньги снова заканчиваются. И быстрее, чем добывается ВВП. Он уже почти на триллион меньше госдолга. И это не просто отрицательное сальдо. На такой высоте – это сальдо мортале. Смертельный номер. Может быть, даже и с переворотом.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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