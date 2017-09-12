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Это – не потолок. США впервые вышли за 20 триллионов госдолга

17:0412.09.2017
(обновлено: 17:41 12.09.2017)
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© Fotolia / cosma Доллары, лупа, биржевой графикДоллары, лупа, биржевой график
© Fotolia / cosma
Деньги снова заканчиваются. И быстрее, чем добывается ВВП. Он уже почти на триллион меньше госдолга. И это не просто отрицательное сальдо. На такой высоте – это сальдо мортале. Смертельный номер.

Это – не потолок. США впервые вышли за 20 триллионов госдолга
Есть у Соединенных Штатов, кроме доминирования, экспорта демократии и ужесточения санкций, еще одно любимое занятие. Любят они занимать деньги. И вроде ведущая экономика мира, стыдно должно быть. Но стыдно – у кого видно. А про их госдолг только слышно. На них самих посмотришь и не поймешь, что "как в шелках". Иначе вели бы себя скромнее, а не по всему миру. Между тем об этом, может быть, еще нельзя сказать, что у них крышу совсем снесло, но потолка-то уже нет. А вместо него, как по Александру Зиновьеву, "зияющие высоты". Америке снова есть к чему стремиться. Госдолг США впервые превысил 20 триллионов, и это для него не предел.

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Политолог: помимо угрозы импичмента у Трампа есть более серьезная проблема
В середине марта его заморозили на цифре 19,84. Но уже тогда было понятно – стоит снять запрет и триллионы моментально разменяют третий десяток. Дай только волю. Не давали. Хотя Трамп у конгресса давно просил. И что характерно: это тот самый Трамп, который обещал решительно с этой практикой покончить. Но, как говорится, Трамп предполагает, а не располагает. Как оказалось, государственный долг – это  единственное, в чем он все-таки сумел превзойти предшественника. Обама, правда, увеличил его в два раза, а Трамп только на несколько сотен миллиардов. Но, во-первых, исторических. Во-вторых, тот за восемь лет, а этот лишь за восьмое сентября. 

Как только Капитолийский холм дал добро, он тут же взял в долг. А что делать? Аналитики предупредили – если промедлить и не добиться повышения лимита, последствия окажутся "более катастрофическими", чем крах банка Lehman Brothers, вызвавший в 2008 году беспрецедентный финансовый кризис. У президента США заканчивались деньги даже на свое собственное правительство, что сулило ему очень неприятные перспективы вынужденного простоя. Хотя в его случае этого бы никто и не заметил. Ему все одно работать не дают. И в долг бы не дали. Если бы не "Харви" с "Ирмой". Эти двое показали, кто здесь настоящий форс-мажор.

Эта парочка сделала то, что было не под силу хозяину Белого дома. Тем более такому. Они не оставили конгрессу вариантов: либо продолжать "топить" и так утонувшие штаты, либо слить воду на мельницу Трампа, открыв для него сезон заимствований с условием, что он, прежде всего, вложится в пострадавшие территории. На том сошлись и вышли за порог. А дальше – как в детской классике: "только штаты за порог – миллиарды сразу скок". Так что и для Трампа не было бы счастья, да несчастье помогло. 

А счастье бы не было. Не открой конгресс лавочку, чиновников пришлось бы отправить в отпуск. И не исключено, что с последующим. И не исключено, что не только чиновников. Это Обама в 2013 году отделался легким испугом. Простой был, но непродолжительный. Хотя США успели испытать определенные неудобства, но проблему удалось решить быстро и без серьезных последствий. А Трампу бы этого не простили. И не простят. Потолок-то сняли только до 8 декабря. Это последний день, когда он еще может договориться с законодателями о бюджете следующего года. В противном случае президенту опять придется надеяться на ураган. 

В общем, для него все только начинается. А деньги снова заканчиваются. И быстрее, чем добывается ВВП. Он уже почти на триллион меньше госдолга. И это не просто отрицательное сальдо. На такой высоте – это сальдо мортале. Смертельный номер. Может быть, даже и с переворотом. 

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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