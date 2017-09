Книга жалоб и оскорблений. Вспомнила Клинтон, как кандидатом была

Среди виновников не ее торжества – одни мужчины. Досталось даже Обаме. Обидней всех Трампу – так его еще никто ни припечатывал. Больше всех – Путину. В ее понимании он – главная причина всех ее несчастий.

С неудачниками такое случается. Рано или поздно они выходят в тираж. Хиллари Клинтон участь сия постигла сразу после президентских выборов. А сейчас и в буквальном смысле. Так что ошиблись те, кто, назвав ее "политическим трупом", отправил экс-госсекретаря в электронный ящик. Она попала на полку. И теперь, как в свои лучшие годы в Госдепе, снова как открытая книга. Если, конечно, кто-то захочет ее открыть. Все же знают, что произошло. Хотя именно так – с претензией на интригу – она и назвала свои мемуары, что сегодня увидели свет. "What happend?", если по-английски.

И это все о ней. Точнее, о том, как они все с ней нехорошо поступили. Основные моменты избирательной кампании в изложении проигравшей стороны. В общем, это тоже про плохого танцора, только танцовщицу. Поэтому ей мешало это же, но других. Среди виновников не ее торжества – одни мужчины. Досталось даже Обаме. Обидней всех Трампу – так его еще никто ни припечатывал. Больше всех – Путину. В ее понимании он – главная причина всех ее несчастий. А, стало быть, и бед американской демократии.

В принципе, законы жанра допускают такое развитие сюжета. Будь это хоть детектив, хоть публицистика. Сразу называешь, кто убийца, а потом раскрываешь, как же это все произошло. Ведь немного времени прошло. Но раскрываешь, а не сочиняешь. А если сочиняешь, то красиво. У нее же это получилось "только так бесполезно, так зло и ненужно". Хотя иного, пожалуй, и не стоило ожидать от особы вздорной и нервической, упустившей к тому же свой последний шанс. Каждый ж пишет, как он дышит.

Наверно, у нее были варианты для названия. Подошло бы, например, "Хочешь проиграть, спроси меня как?". Или "Во всем виноват Путин". "Я убита в неравном бою" тоже неплохо смотрелось бы на обложке. Но нет. "Что произошло?". И сразу хочется удивиться – как умеют только у нас: и она еще спрашивает!? В ее случае ответ в самом вопросе. Она надеялась на "be happy", а вышло "What happend?". Такой он, инглиш. Уберешь "уай!" и вместо happy end, получишь только end of happy. И можно не продолжать.

Но она это сделала. В итоге книга у нее получилась какая-то жалобная. Почти как в одноименном рассказе у Чехова. Лежала жалобная книга в специально построенной для нее конторке на железнодорожной станции, полная записей нелепых, оскорбительных и смешных. Одна из них, правда, гласила: "Кто писал, не знаю, а я, дурак, читаю". Тот, кто читал Хиллари, может считать себя таким в квадрате. Он-то знал, кто писал. Тем не менее, это – какая-никакая, но попытка самоанализа. И вроде не без просветлений – признает же, что с электронной почтой сама виновата. А дальше мрак. Путину, говорит, даже этого ни за что не прощу.

"Я знаю, что сейчас Путин наверняка радуется тому, что произошло. Но не думаю, что он будет смеяться последним". В очередной раз прочитала Хиллари свое самое любимое место и громко расхохоталась. Она теперь часто смеется без особой причины. И только тогда Билл вспоминает, что забыл дать ей таблетку. Как бы то ни было, Клинтон – не пациент, Клинтон – писатель. А значит, в известном смысле и она, как зеркало революции. С той лишь разницей, что сама в нем уже не отражается.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!