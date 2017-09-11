Са…ах, какой жених у Украины!.. Саакашвили пошел ва-банк

Михаилу Саакашвили из его львовского убежища теперь только два пути – почти как популярному киногерою: или он "ведет Украину в ЗАГС", либо она ведет его к прокурору…

"Клянусь, обидно, – ничего не сделал, только вошел!". Так Михаил Саакашвили мог бы повторить вслед за известным киногероем, когда все-таки вернулся на Украину и почти сразу же узнал о себе массу неприятных вещей. Что он, оказывается, участник "атаки некоторых политиков против украинской государственности" – это по выражению премьер-министра Гройсмана; что за организацию незаконного пересечения границы с использованием силовых приемов полагается "уголовка" – это уже уточнение генпрокурора Луценко. Наконец, что он попал в базу сайта "Миротворец", хотя разве можно туда попасть, если нет адреса и номера домашнего телефона, которые обязательны к публикации? Да и с гражданством Михаила Саакашвили (утраченным сразу в двух странах) вопрос висит, притом никто его почему-то не поднимает.

А все ж таки он собой доволен, непотопляемый Мишико! Не зря таким широким шагом лупасил по брусчатке польского Перемышля – знал, что найдутся кулаки и локти, на которых его нежное тело пронесут через забор, на просторы незалежной. Чуть-чуть настойчивости, граммулька везения и все получилось при бесхребетности украинских властей, которые ни за что не позволили бы Саакашвили "прорваться" через границу, если бы действительно не хотели, чтобы он "прорвался".

Что ж теперь? Может быть, они сдадут "беглеца-возвращенца" "грузинской родне"? А может быть, план хитрее: подождать, посмотреть, кто подтянется к неугомонному – и накрыть всех скопом? Как минимум двое уже засветились – экс-премьер Юлия Тимошенко (со свежевыпеченной халой на голове) и мэр Львова Андрей Садовый (между прочим, лидер одной оппозиционной партии), давший Саакашвили приют в своем городе.

Саакашвили же пока ликует и важничает одновременно. Ликует, потому что ждет воссоединения с семьей – женой и сыном (их через КПП на границе на руках не пронесли, так что они уж – своим ходом до Львова). Важничает, потому что намерен "бороться", как уже заявил. Планов, говорит, никаких нету, но бороться обязательно буду. Ему ж теперь из львовского дома только два пути – почти как упомянутому киногерою: или он "ведет Украину в ЗАГС", либо она ведет его к прокурору…

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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