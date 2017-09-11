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Травоядерная политика. В "9/11" КНДР пообещала США "боль и страдания"

17:2811.09.2017
(обновлено: 17:29 11.09.2017)
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© РИА Новости / Flickr МИД РоссииПерейти в фотобанкЗал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-ЙоркЗал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорк
© РИА Новости / Flickr МИД России
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Вашингтон, похоже, сознательно приурочил заседание Совета Безопасности ООН под "9/11". Чтобы сам факт обсуждения такой повестки 11 сентября сказал миру о северокорейской угрозе больше, чем все аргументы в пользу ужесточения давления на Пхеньян.

Травоядерная политика. В "9/11" КНДР пообещала США "боль и страдания"
Вопреки устоявшейся в последнее время геополитической фразеологии сейчас можно сказать, что Северная Корея НЕ провела очередное испытание. Пхеньян НЕ презрел требования международного сообщества. Боеголовка, НЕ выпущенная из КНДР, НЕ перелетела через Японию. Казалось бы, нет так нет – и слава богу. Что об этом говорить? Но это же именно в такие моменты обычно и говорят, что отсутствие новостей – уже хорошая новость. 

Северокорейские военнослужащие маршируют на площади Ким Ир Сена во время празднования Дня образования КНДР в Пхеньяне
© AP Photo / Korea News Service
Мнение: угрозы КНДР в адрес США иногда звучат неожиданно поэтически
И не то чтобы все ждали "сюрприза" от Ким Чен Ына в день образования его республики. Но запусти он на выходных нечто баллистическое, это никого бы не удивило. Во-первых, напуганный сверх меры Сеул после крайнего водородного взрыва у соседей отчетливо "видел", как они перегоняли с места на место огромный предмет, очень похожий на ракету. Во-вторых, свой проект резолюции Совбеза ООН американцы, надо полагать, и писали с учетом нового нарушения Пхеньяном всех прежних резолюций. 

Однако глава Северной Кореи лишь закатил торжественный банкет своим ученым-ядерщикам и призвал их усовершенствовать то, что они уже изобрели. А сегодня, словно поддразнивая Трампа с его "огнем и яростью", МИД КНДР тоже в двух словах пригрозил США "болью и страданиями". И тоже, как у первоисточника, "каких они еще не знали". Вообще, нужно очень не любить своего врага, чтобы в годовщину его самой крупной трагедии пообещать ему еще больших неприятностей. Но Ким, очевидно, верстал свое заявление не под "9/11", а под заседание Совета Безопасности. 

А вот Вашингтон, похоже, сознательно приурочил заседание Совета Безопасности под "9/11". Чтобы сам факт обсуждения такой повестки 11 сентября сказал миру о северокорейской угрозе больше, чем все аргументы в пользу максимального ужесточения давления на Пхеньян. А в их варианте, на самом деле, все "слишком" как никогда. Полное нефтяное эмбарго, запрет на покупку северокорейского текстиля, отказ в трудоустройстве граждан КНДР за рубежом, проверка грузовых судов в международных водах. Короче говоря, с этим не живут. Тем паче, когда только на этом и выживали. 

Запуск ракеты Hyunmoo на военых учениях в Южной Корее. 4 сентября 2017
© NASA / Defense Ministry/Yonhap
Эксперт: КНДР обязательно ответит на создание "мегаракеты" в Южной Корее
Для Белого дома это, пожалуй, единственная возможность удостовериться в том, что Владимир Путин и на этот раз прав. А как еще убедиться в том, что "они траву будут есть, но свою ракетную программу не заморозят". Кстати, и сами они только в случае беспрецедентных ограничений сумеют доказать, что в отличие от американских "ястребов" – никакие не хищники, а травоядные. Даже если травоядерные. Ведь все равно же не откажутся. Как сообщил сегодня Пхеньян, "супермощное термоядерное оружие" сдержит возрастающие "враждебные действия со стороны США". 

"КНДР готова и намерена использовать любые формы абсолютных мер", – сказали они о себе в третьем лице, по уже заведенной Ким Чен Ыном привычке пообещав внимательно следить за поведением Соединенных Штатов. А это значит, что если американский проект резолюции сегодня пройдет, то завтра мир в оценке ситуации на Корейском полуострове вернется к уже привычной фразеологии. Без "НЕ". Хотя есть надежда, что в ближайшие дни они все-таки до конца света не договорятся. Ведь то, что в США начинается 11 сентября, и через 16 лет не заканчивается.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik 

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