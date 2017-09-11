Травоядерная политика. В "9/11" КНДР пообещала США "боль и страдания"

Однако глава Северной Кореи лишь закатил торжественный банкет своим ученым-ядерщикам и призвал их усовершенствовать то, что они уже изобрели. А сегодня, словно поддразнивая Трампа с его "огнем и яростью", МИД КНДР тоже в двух словах пригрозил США "болью и страданиями". И тоже, как у первоисточника, "каких они еще не знали". Вообще, нужно очень не любить своего врага, чтобы в годовщину его самой крупной трагедии пообещать ему еще больших неприятностей. Но Ким, очевидно, верстал свое заявление не под "9/11", а под заседание Совета Безопасности.
А вот Вашингтон, похоже, сознательно приурочил заседание Совета Безопасности под "9/11". Чтобы сам факт обсуждения такой повестки 11 сентября сказал миру о северокорейской угрозе больше, чем все аргументы в пользу максимального ужесточения давления на Пхеньян. А в их варианте, на самом деле, все "слишком" как никогда. Полное нефтяное эмбарго, запрет на покупку северокорейского текстиля, отказ в трудоустройстве граждан КНДР за рубежом, проверка грузовых судов в международных водах. Короче говоря, с этим не живут. Тем паче, когда только на этом и выживали.
"КНДР готова и намерена использовать любые формы абсолютных мер", – сказали они о себе в третьем лице, по уже заведенной Ким Чен Ыном привычке пообещав внимательно следить за поведением Соединенных Штатов. А это значит, что если американский проект резолюции сегодня пройдет, то завтра мир в оценке ситуации на Корейском полуострове вернется к уже привычной фразеологии. Без "НЕ". Хотя есть надежда, что в ближайшие дни они все-таки до конца света не договорятся. Ведь то, что в США начинается 11 сентября, и через 16 лет не заканчивается.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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