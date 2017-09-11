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"М" и "Дж": В Лондоне назрели перемены

17:1811.09.2017
(обновлено: 17:21 11.09.2017)
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© AFP 2017 / Tolga AkmenУчастница ежегодного карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл позирует с сотрудниками полицииУчастница ежегодного карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл позирует с сотрудниками полиции
© AFP 2017 / Tolga Akmen
Один из основных спонсоров правящей Консервативной партии Великобритании назвал премьер-министра "безнадежной". Но признал, что никого лучше у тори сейчас нет. И какой из этого следует вывод? Совершенно неожиданный.

"М" и "Дж": В Лондоне назрели перемены
Британия утверждает, что разработала новый метод борьбы с "исламизмом на колесах". Полиция Лондона планирует разместить на улицах специальную шипованную сеть, способную остановить "машины террора". И даже грузовик 17-тонный. Правда, для максимальной эффективности надо, чтобы водитель-убийца предварительно указал место наезда на людей или, если он вдруг по привычке захочет въехать в толпу без предупреждения, чтобы у кого-то с собой оказалась эта самая сеть. А развернуть ее, как уверяют в Скотланд-Ярде, могут всего лишь два человека. Как говорится, было бы кому.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите государств и правительств стран-участниц Европейского союза в Брюсселе. 23 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Знак согласия? Британцы гадают, зачем Мэй скрыла отчет по терроризму
Колючки прокалывают передние покрышки, застревают в них, а затем вся лента наматывается на колеса, препятствуя их вращению. Вращаться, по законам физики, начинает уже сама махина, продолжая уничтожать все на своем пути. Но так далеко их техническая мысль, видимо, еще не заглянула. Как бы то ни было, это – новое английское слово в безопасности. Talon. Что в переводе означает "коготь". Так ведь это дело еще никто не называл. Были "ежи", "гарпун", "кактус", прочие более или менее раскрученные синонимы ленты принудительного торможения автотранспорта. Будь он даже танком. А у них – "коготь". 

Это примерно как вновь изобрести велосипед, а чтобы не подняли на смех, презентовать его, допустим, как "очки". А если для начала все-таки самим придумать колесо, то объявить его "очком". Похоже, это становится любимым занятием британской политики. Присваивать известным вещам и явлениям свои имена, придавая им и какое-то свое особое значение. Вот, предположим, если у всех "выход" и все понимают, что он для того, чтобы выйти, то у них это – Brexit, и уже совсем не понятно, для чего. Или, скажем, если у всех премьер – это глава правительства, то у них это – Тереза Мэй, и это значит, что глава у кабмина есть, а остальные члены – сами по себе. 

А некоторым – так и вовсе не по себе. Один из основных спонсоров правящей Консервативной партии, член Палаты лордов Филип Харрис назвал премьер-министра "безнадежной", "очень нерешительной" и "неверно осуществляющей Brexit". "Я скажу вам одну вещь: Мэй – это не Тэтчер. Тэтчер умела действовать, не все ее любили, но вы знали, где находитесь". Наконец раскрыл он причины, по которым год назад тори все-таки предпочли Терезу всем прочим. За нее ведь были еще и инициалы. Правда, у оригинала – МТ, у копии – ТМ. Думали, от перемены ничего не изменится. 

Получилось, как если бы они переставили на известных дверях буквы "М" и "Ж". Можно пользоваться, пока никто не видит. Но тут-то разница сразу бросилась в глаза. Хотя они только теперь признали, что не за ту ее приняли. При этом Харрис заявил, что среди консерваторов нет адекватной замены для Мэй, а потому допустил, что приход к власти лейбористов стал бы для страны благом. Может, это он все-таки поторопился. Ведь и среди тори попадаются экземпляры, в чем-то очень похожие на Маргарет. Пусть по форме – не леди, но, судя по всему, с железными. В смысле, нервами.

Глава МИД Борис Джонсон в Эстонии гонял на британском танке. Как и она в Германии году эдак в 1986. Он, правда, весь закованный в броню, а не в плаще и косынке. И вроде бы он совсем не горит желанием брать на себя ответственность. Но так, во-первых, и это значит, что ведет себя не по-мужски. А во-вторых, у них же как: "нет" – это "да" но чуть позже.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik 

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