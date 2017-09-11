"М" и "Дж": В Лондоне назрели перемены

Это примерно как вновь изобрести велосипед, а чтобы не подняли на смех, презентовать его, допустим, как "очки". А если для начала все-таки самим придумать колесо, то объявить его "очком". Похоже, это становится любимым занятием британской политики. Присваивать известным вещам и явлениям свои имена, придавая им и какое-то свое особое значение. Вот, предположим, если у всех "выход" и все понимают, что он для того, чтобы выйти, то у них это – Brexit, и уже совсем не понятно, для чего. Или, скажем, если у всех премьер – это глава правительства, то у них это – Тереза Мэй, и это значит, что глава у кабмина есть, а остальные члены – сами по себе.
А некоторым – так и вовсе не по себе. Один из основных спонсоров правящей Консервативной партии, член Палаты лордов Филип Харрис назвал премьер-министра "безнадежной", "очень нерешительной" и "неверно осуществляющей Brexit". "Я скажу вам одну вещь: Мэй – это не Тэтчер. Тэтчер умела действовать, не все ее любили, но вы знали, где находитесь". Наконец раскрыл он причины, по которым год назад тори все-таки предпочли Терезу всем прочим. За нее ведь были еще и инициалы. Правда, у оригинала – МТ, у копии – ТМ. Думали, от перемены ничего не изменится.
Получилось, как если бы они переставили на известных дверях буквы "М" и "Ж". Можно пользоваться, пока никто не видит. Но тут-то разница сразу бросилась в глаза. Хотя они только теперь признали, что не за ту ее приняли. При этом Харрис заявил, что среди консерваторов нет адекватной замены для Мэй, а потому допустил, что приход к власти лейбористов стал бы для страны благом. Может, это он все-таки поторопился. Ведь и среди тори попадаются экземпляры, в чем-то очень похожие на Маргарет. Пусть по форме – не леди, но, судя по всему, с железными. В смысле, нервами.
Глава МИД Борис Джонсон в Эстонии гонял на британском танке. Как и она в Германии году эдак в 1986. Он, правда, весь закованный в броню, а не в плаще и косынке. И вроде бы он совсем не горит желанием брать на себя ответственность. Но так, во-первых, и это значит, что ведет себя не по-мужски. А во-вторых, у них же как: "нет" – это "да" но чуть позже.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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