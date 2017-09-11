"Вьетнамский синдром" АТО: все только начинается

После демобилизации "бойцов АТО" проблемы возникают не только у них самих. Но и у их родственников, коллег, соседей. Хотя и это – полбеды.

Шесть волн мобилизации для так называемой антитеррористической операции на Украине приводят к весьма неприятным последствиям. Как говорится, "выходят боком". Но власти уже давно глухи к народу, а уж народная мудрость их и вовсе не волнует. Мол, сами с усами, если такие капиталы сколотить сумели.

А главная проблема для простых людей – в отсутствии любой психологической подготовки будущих бойцов к тем условиям, с которыми им предстоит встретиться на передовой. Более того, не работают с ними и по возвращении домой. Хотя деньги из бюджета на это вроде как выделяют. Например, в этом году на психологическую помощь было заложено почти два миллиона долларов. Куда средства ушли – неизвестно. По данным министерства обороны Украины, только 4% вернувшихся из зоны АТО положенную помощь получили, а вот остальные остались со своим посттравматическим синдромом один на один. А следовательно, проблемы возникают не только у самих бойцов, но и у окружающих – родственников, коллег, соседей.

Работодатели, даже если и соглашаются трудоустроить ветерана той самой АТО, сначала тщательно его проверяют. Но чаще всего их даже не рассматривают в качестве кандидатов. Несложно догадаться, чем в результате они зарабатывают. Значительная часть подается в откровенный криминал: бойцы сколачивают собственные группировки и занимаются рейдерскими захватами или "крышеванием" бизнеса.

Благо оружия на Украине сейчас предостаточно. А власть противопоставить ничего не может: опытных милиционеров выгнали в результате очередной несуразной реформы МВД, а новонабранные – молодые, красивые, наряженные в новенькую форму, способны разве что селфи делать. Да и то в светлое время суток.

Абсолютно всю критику в свой адрес в Киеве называют "происками Москвы". Служба безопасности Украины, например, отчиталась о раскрытом заговоре российских спецслужб во Львове. Дескать, некая пророссийская активистка подговаривала около сотни пенсионеров и студентов провести митинг с критикой действий властей в "зоне АТО". Без подсказки из Москвы, понятно, на Украине никому о действующей власти и мысли дурной в голову не придет.

"Крутая" спецоперация СБУ завершилась невиданной победой: митинг сотни пенсионеров удалось предотвратить. И наверняка скоро на Украине услышат об очередной волне мобилизации.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

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