Кругом зрада! Крымский мост навел украинских радикалов на черные мысли

На Украине многие были уверены, что моста через Керченский пролив не будет. Потому что просто не может быть. Не должно. А мост в итоге есть. Его можно видеть и даже пощупать. И это просто рушит картину мира украинских радикалов.

Строительство моста через Керченский пролив с материковой части России в Крым для Киева – настоящая зубная боль. Украинские власти долгое время в принципе отказывались верить в возможность реализации столь грандиозного проекта. А эксперты всех мастей в унисон с властями подробно рассказывали, почему стройка века обречена на провал. И денег не хватит, и грунт не выдержит, и опоры провалятся, и течением смоет. Ну, на худой конец спецслужбы взорвут. И вот теперь в Киеве констатируют: до открытия моста остались считанные месяцы. Кое-кто из скептиков не поверил и решил удостовериться в этом лично. Увиденное расстроило до слез.

Координатор гражданской платформы "Успішна країна" Павел Себастьянович честно признался, что лучше бы ему этого не видеть. У более радикально настроенных граждан эта новость вызвала и вовсе неуправляемую истерику. Националист и участник так называемой АТО Станислав Краснов даже нашел виновных в успехах российских строителей. Он убежден, что украинские власти изначально были в сговоре с Москвой и сделали все, чтобы мост был в итоге построен. А все разговоры о невозможности завершения строительства велись лишь с одной целью – усыпить бдительность украинского народа до того момента, пока не станет слишком поздно. И вот сейчас, по убеждению Станислава Краснова, это время настало. В общем, кругом одна зрада.

Впрочем, не все на Украине склонны к истерике. Есть и холодные головы, но с черным чувством юмора. На сайте президента Петра Порошенко зарегистрирована петиция. Автор инициативы предлагает отделить Крым от Украины и сделать его островом. Для этого можно прорыть канал между Азовским и Черным морями. Строительство этого канала создаст множество рабочих мест. И позволит украинским судам кратчайшим путем проходить из одного моря в другое. А потом – когда настанет время – снова соединить Украину и Крым, но уже своим грандиозным мостом. Всем врагам назло. Ну, если древние укры вручную смогли вырыть Черное море, то, наверное, и столь скромный по масштабам проект вполне реализуем. Даже без применения техники. С помощью лопаты и боевого гопака очень даже запросто.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik