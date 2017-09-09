Собачья жизнь кабанов ВСУ, или Что бывает с армией, когда в стране нет сала

То, что поляки все-таки решились выстроить забор вдоль границы с Украиной, не удивляет. Чего-то подобного стоило ожидать. Удивляют объяснения.

Патрульные свиньи заступили на службу в Вооруженные силы Украины. В одной из частей на подконтрольной Киеву территории Донбасса поставили на армейское довольствие двух кабанов.

Причину свинского пополнения солдаты объяснили так: для настоящих сторожевых псов стало остро не хватать… сала.

Логика железная. Сначала вырастить собак на свином сале, а когда оно закончится – заменить собак дикими свиньями, которые готовы питаться чем угодно, только бы не салом (для них дефицит сала на Украине даже в радость).

Смех смехом, но логика в замене псов на кабанов есть. Из краткого курса свиноводства мы узнаем, что свиньи входят в десятку умнейших животных; что они легко привыкают к четкому распорядку дня; что превосходят собак в скорости обучаемости. А еще у них хорошее обоняние – чуют дичь с 36 метров – и практически абсолютный музыкальный слух: свиньи даже любят слушать музыку (а уж как славно умеют петь на Украине, это мы знаем!).

Собачья жизнь кабана уже дала первые результаты. Украинские военные рапортуют: если "кто-то ходит рядом", их вепри-сослуживцы начинают хрюкать и даже – "громко рычать"! Однако недовольные звуки производятся не только свиньями, но и по поводу свиней. Польша в очередной раз обеспокоилась украинскими вепрями. Польша вообще любит беспокоиться по разным поводам, а тут еще близ границы – дикие свиньи, переносчики африканской чумы. В итоге украинские кабаны, кажется, разорят одну европейскую страну – поляки твердо решили строить забор вдоль границы с Украиной, а заодно и Белоруссией. Боятся, дескать, миграции. Диких свиней. Даже стоимость стройки уже рассчитали – 30 млн евро. Лучше б уж сухих кормов для украинских собак купили – дешевле б вышло…

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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