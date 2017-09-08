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Свежо предание: США больше не устраивает политика "око за око"?

16:3408.09.2017
(обновлено: 16:36 08.09.2017)
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© AFP 2017 / Alex BrandonОфициальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт на пресс-конференции в Вашингтоне. 9 августа 2017Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт на пресс-конференции в Вашингтоне. 9 августа 2017
© AFP 2017 / Alex Brandon
Говорят одно, думают другое, делают третье. Получается, само собой, четвертое. Если верить официальному представителю Госдепа, Вашингтон хотел бы начать улучшать отношения с Москвой. А нужно ли верить?

Что это было? Америка включила "заднюю"? На нее это не очень-то похоже. Нежданно-негаданно Госдеп выразил уверенность в том, что Россия и США могут эффективно сотрудничать. И это после всего, что произошло в последние месяцы. Глава пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт заявила, что Белый дом утомлен нескончаемыми противоречиями с Кремлем и продолжением политики "око за око". Если верить ее словам – а делать это можно, мягко говоря, с большой натяжкой – Вашингтон хотел бы, чтобы отношения с Москвой улучшались. Тем более, есть масса областей, где можно результативно взаимодействовать. Мол, "обмен любезностями" в дипломатической сфере не способствует нормализации отношений между странами.

Генконсульство России в США. Сан-Франциско
© AFP 2017 / Josh Edelson
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Волюнтаристские действия американских представителей на территории российской дипсобственности при этом госпожа Науэрт назвала "инспекцией", осуществленной якобы на законных основаниях. В Москве, как известно, эту недопустимую с точки зрения международного права и двусторонних отношений "процедуру" предпочитают называть рейдерским захватом и обысками. Отягощенными к тому же лишением сотрудников этих учреждений дипломатической неприкосновенности. 

Тем не менее, слово – не воробей. Даже если оно вылетело в стенах Госдепа. Не поймаешь его. Другой вопрос, что американские власти не очень-то и занимаются "отловом" своих заявлений. И уж тем более их реализацией в практической плоскости. Говорят одно, думают другое, делают третье. Да-да, это как раз про них. Трамп во время предвыборной кампании тоже нередко говорил о налаживании отношений с Москвой и лично Владимиром Путиным. Но стоило ему оказаться в Белом доме, все пошло ровно в обратном направлении: под откос и в сторону окончательной деградации. И тут даже не важны причины, почему так случилось: они слишком хорошо известны. 

Нет, без сомнений, "око за око" – это не по-христиански. Да и просто опасно в случае с двумя ядерными державами, имеющими разные точки зрения на мироустройство. Лучше говорить и пытаться услышать друг друга, чем играть мускулами, как бы банально это ни звучало. Вопрос лишь в том, кто первым встал на "рельсы" конфронтации, а кто вынужден адекватно отвечать. И здесь придется в сто первый раз констатировать – инициатором был Вашингтон. Когда неожиданно выслал наших дипломатов из США в конце прошлого года. Или когда принял новый, ничем, кроме собственных интересов, не мотивированный пакет антироссийских санкций. Понятно, что Соединенные Штаты хотят выжать Россию с ее углеводородами из Европы и продавать там свое, более дорогое сырье. Но методы достижения этой цели не имеют ничего общего с цивилизованной современной конкуренцией. Можно продолжить список, интеллигентно говоря, недружественных шагов Вашингтона. Только особо смысла нет. Все и так все знают. Свежо предание. 

Посол РФ в США Анатолий Антонов
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Министерстве иностранных дел России без особого энтузиазма отреагировали на слова Хезер Науэрт. Официальный представитель ведомства Мария Захарова поинтересовалась, как нормализации отношений способствует происходящее в бывшем генконсульстве России в Сан-Франциско. Американская сторона утверждает, что ФБР тут ни при чем. А вот на Смоленской площади уверены: за происходящим вокруг российских дипломатов в США стоят сотрудники именно этой спецслужбы. "Собственность захватывают бандиты. Вот и все", – подытожила Захарова. И что совсем уж экзотично – под прикрытием, или, говоря иначе, руками представителей одной из самых могущественных американских спецслужб. О времена, о нравы! – повторил бы Цицерон, доживи он до наших дней. 

Впрочем, можно попытаться взглянуть на заявления представителя Госдепа и с оптимизмом. Или, хотя бы, с сатирической точки зрения. Может быть, Хезер Науэрт было поручено декларировать новый, революционный подход американской дипломатии к России? На днях Владимир Путин выразил надежду, что "попавший в плохую компанию" госсекретарь США "выйдет на правильный путь сотрудничества" с Москвой. Российский президент также отметил, что, несмотря на все сложности в дипломатической сфере, контакты с американскими компаниями продолжаются. А стало быть, не все потеряно. А что, если награжденный российским орденом Дружбы Тиллерсон и правда одумался, внял словам Путина? Верится, конечно, с трудом, но ведь есть же и в политике хотя бы минимальная доля непредсказуемости?! В этом случае Рекса Тиллерсона нужно поддержать. Но и посочувствовать: он вступил на тернистый путь. Надо быть семижильным, чтобы пойти против инерции государственной элиты, которая стала доминантой в современной американской политике.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik 

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