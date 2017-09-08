Заповедные люди. Кто, если не мы

Радио Sputnik завершает спецпроект "Спасительный ковчег. Кто такой современный Ной". Заключительная часть посвящена незаменимым помощникам заповедников – волонтерам. Они делают очень много полезного, помогая сохранять природу.

Спецпроект "Спасительный ковчег. Кто современный Ной". Часть 5

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© РИА Новости / Игорь Зарембо В Ингушетии расчистили водоемы в рамках акции "Вода России"

Тот, кто может – делает. Тот, кто может сделать больше – становится волонтером. Это слово произошло от латинского voluntaries – добровольный, сделанный по своей воле. В средние века так называли солдат, которые воевали не за плату, как в регулярной армии, а за трофей. Мирный смысл слово приобрело лишь в 1844 году, когда в Великобритании появилась организация молодых христиан, которые бескорыстно помогали людям, пострадавшим от военных действий. Сегодня волонтерством называют любую бескорыстную помощь на благо общества. Расчистить от мусора остров, проложить экологическую тропу, обустроить родники или ухаживать за птенцами – это тоже часть непростой работы волонтеров по сохранению природы для будущих поколений.

Директор экоцентра "Заповедники" Наталья Данилина отметила, что помощь добровольцев нужна даже охраняемым территориям. Кстати, именно этот центр одним из первых в России в 2001 году начал организовывать волонтерские лагеря для защитников природы:

"В первую очередь, конечно, шли студенты. Для того чтобы они пришли, нужно было донести до них информацию. О помощи охраняемым территориям, о том, что она нужна, было совершенно неизвестно. И лагеря, которые были организованы и в Катунском заповеднике на Алтае, и в Тебердинском заповеднике на Кавказе, и в Байкальском заповеднике стали давать очень хорошие результаты. Ребята делали очень многое, в том числе, пробивали тропы, устанавливали кордоны. В нацпарке "Угра" они сделали макет знаменитого засечного укрепления. Он вызывает очень большой интерес у туристов, поскольку дает представление о том, как наши предки защищали русскую землю от нашествий с юга. А в заповеднике "Шульган-Таш" восстановили макет стоянки первобытного человека. Причем волонтеры вдохновляют и самих работников нацпарков и заповедников, которые видят у молодежи огромный интерес к работе".

Помощь волонтеров незаменима для особо охраняемых природных территорий, где всегда нужны рабочие руки, особенно летом, когда самое время заниматься обустройством заповедников. К тому же появляется возможность посетить территории, недоступные простым посетителям. Наталья Данилина убеждена, что быть волонтером – интересно, полезно и просто здорово:

"Получается, что человек едет в отпуск или на каникулы и попадает в прекрасное место, где может увидеть очень интересную природу, какие-то природные диковины или объекты культуры, которые связаны с природой. Это и прекрасный досуг, и чувство удовлетворения, когда человек может реализовать какие-то свои возможности, что недоступно на рабочем месте или во время учебы".

Для кого-то это может стать поворотным моментом в жизни. В экоцентре "Заповедники" начинала свою работу волонтером Ирина Пешнова. Она основала и семь лет возглавляла международный волонтерский центр "Бурундук". Сегодня заместитель директора по экологическому просвещению и туризму национального парка "Смоленское Поозерье" Ирина Пешнова с любовью и трепетом вспоминает, как вместе с другими добровольцами работала на Байкале:

"Это песня всей моей волонтерской жизни. Мы ездили туда очень много раз. Каждое лето в течение пяти лет организовывали там лагеря. Мы строили макет Байкала на центральной усадьбе заповедника в масштабе 1:40000 с соблюдением всех рельефных и географических позиций. Потом мы строили макет гор, дорожки вокруг Байкала – это был очень интересный многолетний проект. Сейчас мы уже не возим туда волонтеров, но там есть своя организация "Большая байкальская тропа", которая тоже из года в год набирает волонтеров. Так что на Байкал народная тропа не зарастает".

© РИА Новости / Владимир Смирнов Волонтеры очистили от мусора реку Томь в Кемеровской области

В национальном парке "Смоленское Поозерье" сегодня ушли от волонтерских лагерей, сделав ставку на добровольцев-одиночек. Приезжают несколько человек и в течение всего полевого сезона помогают там, где это нужно в данный момент. В основном волонтеры занимаются заготовкой травяных сборов для фиточаев, которыми славится "Смоленское Поозерье". Это как раз тот случай, когда можно с пользой прекрасно отдохнуть на природе, как летом у бабушки, заключает Ирина Пешнова. Она, кстати, и инициатор строительства экологической тропы для людей с ограниченными возможностями в "Смоленском Поозерье". Своим энтузиазмом Ирина заражает окружающих. Местные даже говорят, что после общения с ней можно легко оказаться где-нибудь на Байкале с лопатой в руке.

Сегодня на берегах Байкала работают десятки, а может, и сотни энтузиастов. Как отмечает начальник отдела туризма ФГБУ "Заповедное Подлеморье" (в него входит Баргузинский заповедник) Елена Вокина, даже пробивать экотропинку – задача не из простых:

"Некоторые работы заключаются в том, что надо именно пропилить тропу и расчистить ее от валежника. В каких-то местах надо проложить мостки. Также, может быть, нужно уплотнить грунт, если в каком-то месте уже пошла эрозия почвы, и она начинает осыпаться. Это очень трудоемкая работа".

В Байкальском заповеднике один из самых успешных примеров работы с волонтерами – это прокладка и обустройство знаменитой Большой байкальской тропы. Этому уникальному проекту уже более шести лет. За это время проложено семь километров довольно удобной и безопасной тропы. Работы расписаны еще лет на шесть вперед. Этот проект, объясняет Елена Вокина, очень важен для заповедника:

"Если есть обустроенная тропа, то, значит, на окружающую местность значительно меньше антропогенной нагрузки. Не будет тропы, появятся разные хаотичные дорожки, на которых туристы могут и заблудиться. Сейчас на одной из троп строится серпантин для того, чтобы больше людей могло посетить заповедник, не нарушая почву. Кроме того, это прекрасный досуг для тех, кто отдыхает на берегу озера. Можно не только позагорать на пляже, но еще и подняться на вершину горы и с высоты посмотреть на замечательные виды".

Если бы не было этих байкальских троп, то туристы были бы лишены этих невероятных видов, да и многих других красот и открытий. Конечно, пока не все места на маршруте абсолютно безопасны – встречаются и обрывистые места. Зато волонтеры уже сделали хорошие переправы через многочисленные источники, которые встречаются на маршруте. Что еще нужно для счастья! Горы, реки, тайга, чистейший воздух и, что не менее важно, ощущение своей причастности к такому благородному делу как спасение природы. Для многих людей, желающих бескорыстно участвовать в столь трудном деле, это служит главным стимулом.

Автор Ольга Героева, радио Sputnik

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