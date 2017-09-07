Неловкий манипулятор: что стоит за посланием Порошенко

Выступление украинского президента с ежегодным посланием Верховной раде продолжалось полтора часа и, похоже, депутатам не понравилось.

Президент Украины Петр Порошенко выступил в Верховной раде с ежегодным посланием. По итогам полуторачасовой речи (по отзывам самих же украинских депутатов, весьма затянутой и плохо структурированной) стало очевидно: за три года президентства Петр Алексеевич превратился в не очень ловкого манипулятора. Но, похоже, на достигнутом останавливаться он не собирается – готов пойти еще на один срок.

Так, Порошенко признал, что украинское общество недовольно жизнью в стране, а "чувство справедливости сейчас обострено как никогда". При этом виновата в этом не действующая, а точнее бездействующая власть, а Россия, которая, по словам украинского лидера, остается главной военной угрозой для Украины. Вот и в предстоящих российско-белорусских военных учениях он видит подготовку Москвы к "наступательной войне континентального масштаба".

При этом президент Украины согласился, что Киев не сможет забрать Крым силой. Но добавил, что будет работать над тем, чтобы регион стал для России непосильной ношей. Станет ли на Украине кому-то от этого легче? Вряд ли.

Зато возвращать Донбасс Порошенко пообещал исключительно политико-дипломатическим путем. Вот только путь этот очень своеобразный. Как отметил в своем выступлении украинский президент, достичь реального прорыва в процессе мирного урегулирования конфликта поможет миротворческая миссия ООН. Однако работать она должна не для охраны наблюдателей ОБСЕ на линии разграничения (именно на этом настаивает Россия, и эту инициативу уже поддержали некоторые страны), а на всей территории Донбасса, вплоть до российской границы. Кроме того, Порошенко отказался согласовывать это с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. А также отдельно подчеркнул, что начало обсуждения инициативы о введении миротворцев в Донбасс не должно стать поводом для отмены антироссийских санкций.

Вообще, похоже, что антироссийские санкции – это единственное, что по-настоящему интересует и увлекает Порошенко. Так, он заявил, что Украина продолжит бороться с любыми попытками их снять или хотя бы ослабить. А внутри страны он пообещал упорядочить контроль над книгами из России и продолжить борьбу с российскими соцсетями.

Для украинцев же Порошенко пообещал провести референдум о вступлении страны в НАТО и ЕС. Это предложение возмутило даже его сторонников. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко назвал это предвыборной кампанией за бюджетные деньги. "Это старый трюк политтехнологов. Сначала привязываешь себя к положительным темам, а затем агитируешь за это, а на самом деле за себя", – написал Лещенко на своей странице в Facebook.

К слову, украинские парламентарии выступление президента жестко раскритиковали, назвав его "фарисейством" и "красивой манипуляцией". Хотя, что они увидели в этом красивого?

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.