Как-то все на букву "х". Техас поплыл от "Харви", а его уроженца Тиллерсона может смыть Хейли. А может, и не она, но в любом случае мейнстрим. И не то чтобы он был совсем против течения, но как-то все-таки пытался не промочить ноги. А так не бывает.

Под влиянием плохой компании. Госсекретарю США подобрали замену Your browser does not support HTML5 audio

Слухи об отставке госсекретаря США, наконец, обрели реальные черты. Женские черты. Как пишет Foreign Policy со ссылкой на источники в Белом доме, Рекса Тиллерсона может заменить постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли. Трудно сказать, те ли это источники, что все эти восемь месяцев сообщали другим американским СМИ о недовольстве Трампа главой Госдепа. Но в целом информационная картинка вырисовывается совсем не в пользу последнего. Пару дней назад близкие к президенту собеседники The Washington Post признали, что очень удивятся, если застанут Тиллерсона на месте в новом году. И не удивятся, если не застанут его там намного раньше.

Собственно, он уже не там. Как сообщили в его ведомстве, сейчас – в Техасе, при этом уточнив, что исполняет все свои обязанности. Видимо, по дому. Он сам из этих мест. Но дела его не только поэтому на букву "х". Это Техас поплыл от "Харви", а его может смыть Хейли. А может, и не она, но в любом случае мейнстрим. И не то чтобы он был совсем против течения, но как-то все-таки пытался не промочить ноги. А так не бывает. И хочет он того или нет, но и после него скажут, что это при нем уровень дипломатических отношений с Москвой в прямом смысле упал ниже плинтуса, если иметь в виду паркет, взломанный агентами ФБР в генконсульстве России.

Но об этом он не высказался публично. И о ядерном испытании КНДР тоже. Хотя это его работа. Между тем, Хейли не сходит с экранов, явно превышая хронометраж полномочий. Впрочем, в этом она Тиллерсону никогда и не уступала. В Совбезе сразу повела себя так, словно Саманта Пауэр сменила внешность. Тогда подумалось, что экс-губернатор Южной Каролины не вошла в тему, потому и пользовалась конспектами предшественницы. Но нет. Трамп как знал – по сути, вывел ее за штат Госдепа, уравняв в статусе с его главой, которого она лишь имела в виду. И если Рекс позволял себе миролюбие, их разногласия заставляли гадать, кто же из них главнее.

Строго говоря, Тиллерсон в качестве госсекретаря себя изжил. Трамп брал его под определенные задачи. Восстановление отношений с Россией, прекращение вмешательства в дела других стран. Но все пошло не так. Точнее, так, как здесь привыкли. А привыкли к тому, что у каждого президента должна быть своя маленькая победоносная война. Трамп обратился к опыту предыдущих товарищей и увидел, что лучше всего им это удавалось при дамах.

У Билла Клинтона была Мадлен Олбрайт и Югославия. Она лично выбирала цели для атаки. У Джорджа Буша-младшего – Кондолиза Райс. Еще до того, как прийти в Госдеп, будучи советником по нацбезопасности, громче всех советовала вторгнуться в Ирак. Не исключено, это из ее кухни была та мука, что оказалась в пробирке Колина Пауэлла. Ну и Хиллари Клинтон при Бараке Обаме. Арабская весна. Сирия, Ливия. "Мы пришли, мы увидели и он мертв", – перефразировала она Цезаря так, чтобы все поняли раз и навсегда: это кесарю – кесарево, а тому, кто против – отсечение.

У Трампа на прицеле Корея, у Трампа – Иран. И ему очень нужна женщина. Хейли, конечно, не дипломат. Но после Генри Киссинджера у них это скорее достоинство, чем недостаток. К тому же, как минимум, Индии с ней все одно будет приятно иметь дело. Все-таки урожденная Рандхава – из семьи сикхов. А Индия – это уже немало, учитывая виды Трампа на эту страну. Что касается России, то у Сергея Лаврова Никки, если что, будет третьей госсекретаршей. Опыт предыдущих показал: максимум, что он ей позволит – это пройти вперед. И выйти первой. Воспитание.

Что до Тиллерсона, то "мы когда-то вручали ему орден Дружбы. Но, судя по всему, он попал в плохую компанию", – сказал сегодня Владимир Путин в ходе дискуссии на пленарном заседании ВЭФ во Владивостоке. А что он мог сказать про Сахалин? Один и Сахалин-2. Только то, что хорошая компания Тиллерсона – это, похоже, навсегда – Exxon Mobil.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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