Как-то все на букву "х". Техас поплыл от "Харви", а его уроженца Тиллерсона может смыть Хейли. А может, и не она, но в любом случае мейнстрим. И не то чтобы он был совсем против течения, но как-то все-таки пытался не промочить ноги. А так не бывает.
Под влиянием плохой компании. Госсекретарю США подобрали замену
Слухи об отставке госсекретаря США, наконец, обрели реальные черты. Женские черты. Как пишет Foreign Policy со ссылкой на источники в Белом доме, Рекса Тиллерсона может заменить постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли. Трудно сказать, те ли это источники, что все эти восемь месяцев сообщали другим американским СМИ о недовольстве Трампа главой Госдепа. Но в целом информационная картинка вырисовывается совсем не в пользу последнего. Пару дней назад близкие к президенту собеседники The Washington Post признали, что очень удивятся, если застанут Тиллерсона на месте в новом году. И не удивятся, если не застанут его там намного раньше.
Собственно, он уже не там. Как сообщили в его ведомстве, сейчас – в Техасе, при этом уточнив, что исполняет все свои обязанности. Видимо, по дому. Он сам из этих мест. Но дела его не только поэтому на букву "х". Это Техас поплыл от "Харви", а его может смыть Хейли. А может, и не она, но в любом случае мейнстрим. И не то чтобы он был совсем против течения, но как-то все-таки пытался не промочить ноги. А так не бывает. И хочет он того или нет, но и после него скажут, что это при нем уровень дипломатических отношений с Москвой в прямом смысле упал ниже плинтуса, если иметь в виду паркет, взломанный агентами ФБР в генконсульстве России.
Но об этом он не высказался публично. И о ядерном испытании КНДР тоже. Хотя это его работа. Между тем, Хейли не сходит с экранов, явно превышая хронометраж полномочий. Впрочем, в этом она Тиллерсону никогда и не уступала. В Совбезе сразу повела себя так, словно Саманта Пауэр сменила внешность. Тогда подумалось, что экс-губернатор Южной Каролины не вошла в тему, потому и пользовалась конспектами предшественницы. Но нет. Трамп как знал – по сути, вывел ее за штат Госдепа, уравняв в статусе с его главой, которого она лишь имела в виду. И если Рекс позволял себе миролюбие, их разногласия заставляли гадать, кто же из них главнее.
Строго говоря, Тиллерсон в качестве госсекретаря себя изжил. Трамп брал его под определенные задачи. Восстановление отношений с Россией, прекращение вмешательства в дела других стран. Но все пошло не так. Точнее, так, как здесь привыкли. А привыкли к тому, что у каждого президента должна быть своя маленькая победоносная война. Трамп обратился к опыту предыдущих товарищей и увидел, что лучше всего им это удавалось при дамах.
У Билла Клинтона была Мадлен Олбрайт и Югославия. Она лично выбирала цели для атаки. У Джорджа Буша-младшего – Кондолиза Райс. Еще до того, как прийти в Госдеп, будучи советником по нацбезопасности, громче всех советовала вторгнуться в Ирак. Не исключено, это из ее кухни была та мука, что оказалась в пробирке Колина Пауэлла. Ну и Хиллари Клинтон при Бараке Обаме. Арабская весна. Сирия, Ливия. "Мы пришли, мы увидели и он мертв", – перефразировала она Цезаря так, чтобы все поняли раз и навсегда: это кесарю – кесарево, а тому, кто против – отсечение.
У Трампа на прицеле Корея, у Трампа – Иран. И ему очень нужна женщина. Хейли, конечно, не дипломат. Но после Генри Киссинджера у них это скорее достоинство, чем недостаток. К тому же, как минимум, Индии с ней все одно будет приятно иметь дело. Все-таки урожденная Рандхава – из семьи сикхов. А Индия – это уже немало, учитывая виды Трампа на эту страну. Что касается России, то у Сергея Лаврова Никки, если что, будет третьей госсекретаршей. Опыт предыдущих показал: максимум, что он ей позволит – это пройти вперед. И выйти первой. Воспитание.
Что до Тиллерсона, то "мы когда-то вручали ему орден Дружбы. Но, судя по всему, он попал в плохую компанию", – сказал сегодня Владимир Путин в ходе дискуссии на пленарном заседании ВЭФ во Владивостоке. А что он мог сказать про Сахалин? Один и Сахалин-2. Только то, что хорошая компания Тиллерсона – это, похоже, навсегда – Exxon Mobil.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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