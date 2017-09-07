Южнокорейские власти догадывались, что цветов для американской ПРО от соотечественников не будет, потому и затеяли переезд установок ночью. И, видимо, не просто так именно этой ночью. Президент Мун Чжэ Ин как раз проводил ее в России.
ПРО и контра. Система THAAD США в Корее "отразила" первую атаку
Как у них получится со всей Кореей, даст бог, никому из в ней живущих узнать не придется. Но первую атаку система ПРО США под названием THAAD в уезде Сонджу, что в трехстах километрах от Сеула, уже "отразила". Даже не расчехляясь. Правда, это было нападение совсем не тех корейцев. Потому что южных, а не северных. Местных граждан как-то не убедили разговоры о том, что только в этих установках их спасение. Вот и приняли американскую "панацею" во всеоружии. Сеялки, веялки, трактора, косилки, наручниками к грузовикам. А восемь тысяч полицейских приняли их. Столкновения, драки, разгон. Десятки раненых и арестованных.
И только ПРО – хоть бы хны. Ни царапины. Разворачивается по описи. Теперь здесь стандартно полный боекомплект. Два радара, комплекс управления и контроля, шесть пусковых установок по восемь противоракет каждая. Покрывают только юго-восток и центральную часть страны, но дотянуться могут даже не до небес, а выше. Это – заатмосферный перехват. КНДР попасть туда и не мечтает. А вот Россия с Китаем в состоянии. И не только гипотетически. Это к вопросу о том, кто кого от кого защищает. Отчаянный протест обитателей Сонджу – это потому, что они-то знают: не их.
Поэтому, быть может, и не за Кима, но уже против Трампа. Значит, в известном смысле, союзники Пхеньяна. Впрочем, вряд ли он учтет это, если дойдет до дела. А они учитывают, что с таким "зонтиком" их теперь лучше видно, как мишень. Собственно, власти догадывались, что цветов и оркестра не будет, потому и затеяли переезд установок ночью. И, видимо, совсем не просто так этой ночью. Президент Мун Чжэ Ин как раз проводил ее в России. То есть, с одной стороны он успел поговорить и даже кое о чем договориться с Путиным без раздражающего фактора. А с другой стороны, США тут же показали, что именно этот фактор для Сеула останется определяющим.
Не факт, что, признаваясь Путину в искренних чувствах, Мун за спиной скрещивал пальцы. Но что-то подсказывает, что без его согласия американцы не отважились бы на такую операцию. По крайней мере, новость о столкновениях, судя по всему, не застала его врасплох. Программу пребывания во Владивостоке он не сократил, а добавил в нее еще и театр. Хотя, можно представить, как ему хочется здесь задержаться. Дома-то театр без пяти минут военных действий. И даже если момент для развертывания ПРО они выбирали вместе, то это последнее, что они решали вместе. Впредь Пентагон сам будет определять, как, когда и против кого включать THAAD.
И нужно быть полным наивности корейцем, чтобы думать, что лишь для его спасения от КНДР. Мун вроде бы не такой. Более того, когда избирался, пообещал, что когда надо скажет Соединенным Штатам "нет". Вероятно, этот момент еще не наступил. И, скорее всего, уже не наступит. Я бы даже сказал, с Кореей.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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