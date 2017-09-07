Повелители рыб. Особенности национальной рыбалки

Спецпроект "Спасительный ковчег. Кто такой современный Ной". Часть 4
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Рыба не просто является частью рациона человека, она необходима для полноценного существования. Во-первых, в ней очень много витаминов. Во-вторых, это источник кальция, калия, магния, фтора, йода, меди, железа. В-третьих, рыбий жир не только не вреден, но даже полезен для организма. Он позитивно влияет на умственную деятельность и работу сердечно-сосудистой системы.
"Сейчас во многих водоемах появилось большое количество стерляди. Рыбаки ловят даже на удочку и говорят об этом. Естественно, они стерлядь выпускают. По правилам положено выпускать. То есть, можно сказать, что зарыбление стерляди за последние годы принесло достаточно ощутимый результат. В принципе, создано большое количество хозяйств, которые содержат достаточное количество маточных стад разнообразных осетровых. В любой момент мы можем по любому объекту сделать воспроизводственную программу. Скажем так, угрозы исчезновения этих видов нет, пока у нас есть эти маточные стада".
Согласно российскому законодательству, рыбоводство имеет два основных направления искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов: коммерческое и некоммерческое. В первом случае товарная аквакультура разводится для заполнения прилавков и зарыбления водоемов, где за определенную плату можно самому без нарушения законов на удочку поймать тех же краснокнижных осетровых. Во втором случае научные институты и рыбзаводы наполняют водоемы мальками рыб для восстановления популяции редких разновидностей. Накопленный за десятилетия опыт позволяет сегодня выращивать десятки видов рыбы.
Однако, рассказывает заведующая лабораторией нормативного и технологического развития аквакультуры ФГБНУ Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Ирина Яхонтова, некоторые сложности выращивания рыб все еще остаются:
"Искусственное воспроизводство традиционно в России и бывших республиках Советского Союза. Это развитое направление – у нас порядка 60 видов и экологических форм рыб, рыбообразных и беспозвоночных, которые искусственно воспроизводятся. Да, определенные сложности есть. Но, скорее, не технологического, а организационного характера. Нам важно сейчас сформировать ремонтно-маточные стада. То есть сформировать на самих заводах стада рыб, от которых мы могли бы получать уже дальше икру, половые продукты, молодь и так далее. Некоторые виды у нас действительно технологически еще не очень хорошо отработаны. Например, разведение окуневых видов: судака, окуня и других представителей этого семейства. Ученые над этим работают, проблема потихоньку преодолевается".
Автор Дарья Чередник, радио Sputnik
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