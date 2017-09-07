Повелители рыб. Особенности национальной рыбалки

Радио Sputnik продолжает спецпроект "Спасительный ковчег. Кто такой современный Ной". В четвертой части пойдет рассказ о восстановлении популяций различных видов рыб.

Спецпроект "Спасительный ковчег. Кто такой современный Ной". Часть 4

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Рыба не просто является частью рациона человека, она необходима для полноценного существования. Во-первых, в ней очень много витаминов. Во-вторых, это источник кальция, калия, магния, фтора, йода, меди, железа. В-третьих, рыбий жир не только не вреден, но даже полезен для организма. Он позитивно влияет на умственную деятельность и работу сердечно-сосудистой системы.

Несмотря на то, что рыба является возобновляемым ресурсом, из-за человеческой активности ее запасов становится все меньше. И дело не только в активном промысловом и любительском вылове. Гидроэлектростанции, например, стали серьезной преградой на пути нереста многих видов рыб. И в первую очередь осетровых. Для того чтобы решить эту проблему, еще в Советском Союзе появились первые программы по восстановлению их популяции. По словам первого заместителя директора Всероссийского научно-исследовательского института пресноводного рыбного хозяйства Алексея Мышкина, программа по восстановлению популяции осетровых продолжается и сейчас и очень даже успешно:

"Сейчас во многих водоемах появилось большое количество стерляди. Рыбаки ловят даже на удочку и говорят об этом. Естественно, они стерлядь выпускают. По правилам положено выпускать. То есть, можно сказать, что зарыбление стерляди за последние годы принесло достаточно ощутимый результат. В принципе, создано большое количество хозяйств, которые содержат достаточное количество маточных стад разнообразных осетровых. В любой момент мы можем по любому объекту сделать воспроизводственную программу. Скажем так, угрозы исчезновения этих видов нет, пока у нас есть эти маточные стада".

Согласно российскому законодательству, рыбоводство имеет два основных направления искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов: коммерческое и некоммерческое. В первом случае товарная аквакультура разводится для заполнения прилавков и зарыбления водоемов, где за определенную плату можно самому без нарушения законов на удочку поймать тех же краснокнижных осетровых. Во втором случае научные институты и рыбзаводы наполняют водоемы мальками рыб для восстановления популяции редких разновидностей. Накопленный за десятилетия опыт позволяет сегодня выращивать десятки видов рыбы.

Однако, рассказывает заведующая лабораторией нормативного и технологического развития аквакультуры ФГБНУ Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Ирина Яхонтова, некоторые сложности выращивания рыб все еще остаются:

"Искусственное воспроизводство традиционно в России и бывших республиках Советского Союза. Это развитое направление – у нас порядка 60 видов и экологических форм рыб, рыбообразных и беспозвоночных, которые искусственно воспроизводятся. Да, определенные сложности есть. Но, скорее, не технологического, а организационного характера. Нам важно сейчас сформировать ремонтно-маточные стада. То есть сформировать на самих заводах стада рыб, от которых мы могли бы получать уже дальше икру, половые продукты, молодь и так далее. Некоторые виды у нас действительно технологически еще не очень хорошо отработаны. Например, разведение окуневых видов: судака, окуня и других представителей этого семейства. Ученые над этим работают, проблема потихоньку преодолевается".

По большому счету в вопросах вылова рыбы человек еще не далеко ушел от первобытно-общинного строя, когда основными видами пропитания были собирательство и охота. Но направление выбрано правильно – будущее за искусственным разведением рыбы. Некоторые скептики утверждают, что выращенная не в природных акваториях рыба отличается по вкусу и своей пищевой ценности. Но это заблуждение. По вкусу она, может быть, и отличается, но разница столь не значительна, что определить ее может только профессионал. А вот что касается пищевой ценности, то ученые доказали, что искусственно выращенная рыба и рыба, родившаяся в естественных водоемах, по своим биохимическим параметрам ничем не отличаются друг от друга. Вот только разведение ее в неволе дает возможность не только прокормить население планеты, но и сохранить рыбное разнообразие для наших потомков.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

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