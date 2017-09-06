Где деньги взять, Порошенко? Украина в большом долгу

Если что и растет на Украине, то это госдолг. Только за июль он вырос на 1 млрд долларов, и теперь общая задолженность незалежной превысила 76 млрд, а это примерно 80% ВВП. Такие внушительные цифры привел Минфин страны. Там эти показатели объясняют финансированием убыточных предприятий, а также расходами на оборону и колебанием курса гривны, которая действительно в июле немного потеряла по отношению к американской валюте. Но не настолько, чтобы набрать столько долгов.конкуренты им не нужны.
Так что вся надежда опять на кредиты МВФ. Вот только до экономики деньги не доходят. Все они идут обратно в МВФ. Украина берет новые кредиты, чтобы расплачиваться по старым. Вот такое системное закабаление государства. А что до оздоровления экономики, то до нее никакого дела нет. А без траншей фонда уже никуда, иначе новые потрясения, а впереди – выборы президента.
Вот такой замкнутый круг. А тут еще на носу очередные выплаты по кредитам: нужно будет вернуть около 2 млрд долларов. Киев рассчитывает получить пятый транш – почти 2 млрд долларов, однако МВФ все тянет со сроками. Хотят с бедной Украины в обмен на миллионы хоть кругляк получить. Да вот загвоздка выходит – народ и депутаты против.
Впрочем, незалежной, вернее, ее "благодетелям" все нипочем. Главное – карманы набить и штыки поддержать. А долг свой они видят в другом – навредить России и не пустить ее на свои рынки. Да уж больно надо.
Автор Ольга Героева, радио Sputnik
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