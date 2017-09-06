Где деньги взять, Порошенко? Украина в большом долгу

Вся надежда опять на кредиты МВФ. Вот только до экономики деньги не доходят. Все они идут обратно в МВФ. Украина берет новые кредиты, чтобы расплачиваться по старым. Вот такое системное закабаление государства.

Если что и растет на Украине, то это госдолг. Только за июль он вырос на 1 млрд долларов, и теперь общая задолженность незалежной превысила 76 млрд, а это примерно 80% ВВП. Такие внушительные цифры привел Минфин страны. Там эти показатели объясняют финансированием убыточных предприятий, а также расходами на оборону и колебанием курса гривны, которая действительно в июле немного потеряла по отношению к американской валюте. Но не настолько, чтобы набрать столько долгов.

Так откуда у незалежной накопилась такая огромная задолженность? Ранее премьер Украины Владимир Гройсман сообщил, что страна ежегодно тратит на обслуживание внешнего долга 4% ВВП, а это почти 4 млрд долларов. А взять их, окромя как из траншей МВФ, Киеву больше негде. Украина сама загнала себя в угол, когда прервала связи с Россией, которая, как известно, была ее традиционным партнером во многих отраслях, в том числе, высокотехнологичных. Кооперация стран в машиностроении, ракетостроении, наконец, авиационной промышленности приносила солидные доходы. А что теперь? Новых западных партнеров Украины больше интересует сырье, да некоторые комплектующие. Как говорится, у них своя высокотехнологичная продукция найдется, и конкуренты им не нужны

Так что вся надежда опять на кредиты МВФ. Вот только до экономики деньги не доходят. Все они идут обратно в МВФ. Украина берет новые кредиты, чтобы расплачиваться по старым. Вот такое системное закабаление государства. А что до оздоровления экономики, то до нее никакого дела нет. А без траншей фонда уже никуда, иначе новые потрясения, а впереди – выборы президента.

Вот такой замкнутый круг. А тут еще на носу очередные выплаты по кредитам: нужно будет вернуть около 2 млрд долларов. Киев рассчитывает получить пятый транш – почти 2 млрд долларов, однако МВФ все тянет со сроками. Хотят с бедной Украины в обмен на миллионы хоть кругляк получить. Да вот загвоздка выходит – народ и депутаты против.

Впрочем, незалежной, вернее, ее "благодетелям" все нипочем. Главное – карманы набить и штыки поддержать. А долг свой они видят в другом – навредить России и не пустить ее на свои рынки. Да уж больно надо.

Автор Ольга Героева, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!