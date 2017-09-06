Обама, как считает Трамп, обошел закон, когда "прописал" в США юных нелегалов, минуя Капитолийский холм. Поскольку де точно знал, что там его не поддержат. Но теперь там во всем не поддерживают Трампа.
Изгнание младенцев. Трамп взялся за детей мигрантов-нелегалов
Наверное, каждый взрослый человек хоть иногда мечтает снова стать ребенком. Посещало ли это желание Обаму – неизвестно. Но именно сейчас он меньше всего хотел бы оказаться в Америке несовершеннолетним. Потому что в этом случае он, как минимум, вряд ли попал бы в Белый дом. А скорее всего, сразу оказался бы вне Америки. И не важно, каким ветром его сюда занесло, и что там у него в родословной. Главное, что Дональд Трамп по-прежнему уверен, что у Барака Хусейна с этим делом не все чисто.
Примерно так он думает и о 750 тысячах молодых людей, что прибыли в Соединенные Штаты детьми нелегальных мигрантов. 44-й президент США их за это простил и принял в программу "Мечтатели". Это про отсрочку депортации, а, по сути – амнистию. 45-й решил, что здесь своих таких хватает, а чужие пусть мечтают об Америке на исторической родине. Даже если они толком и не помнят, как она выглядит. Трамп отменил постановление своего предшественника. Это значит – с вещами на выход. "Я не одобряю наказание детей за действия их родителей. Но мы страна возможностей, потому что мы страна, соблюдающая свои законы".
А Обама, как считает Трамп, их обошел, когда в 2012, как раз перед переизбранием, прописал юных нелегалов, минуя Капитолийский холм. Поскольку точно знал, что там его не поддержат. Теперь там во всем не поддерживают Трампа. Однако в этом вопросе он от законодателей многого и не требует. Даже когда пишет в Twitter: "Конгресс, готовься делать свою работу". Если они не откорректируют программу Обамы так, как это нужно Трампу, то автоматически лишат ее легитимности. А поскольку Обама принял решение без конгресса, то и Трамп может так же его отменить.
По крайней мере, он так думает. На том простом основании, что он – президент, а не Обама. Хотя в США все по-прежнему так, будто они не в курсе. И мигранты никуда не делись, и медицинская страховка все та же, и трансгендеры в армии. Хоть с детьми разобраться. "Мы не можем принять всех, кто хочет сюда приехать, вот и все", – просто объясняет мотив главы государства генпрокурор Сешнс. Что касается тех, кого уже привезли и даже вырастили, то их выдворят не сразу. Точнее, не всех сразу. Тем, кто подал запрос на отсрочку, ее не предоставят, а у кого она уже есть, не продлят.
Хитрый Обама не оставил же их здесь раз и навсегда, а в каком-то смысле закабалил, заставив каждые два года продлевать право на жизнь по-американски. И только за хорошее поведение. Поэтому очень даже понятно, почему теперь большой бизнес ополчился на Дональда Трампа за отмену этой программы. Их-то в ней все устраивало. Это же не только дешевая рабочая сила, но и молчаливая, что особенно ценно, когда возникает, допустим, желание сделать ее еще дешевле. А если бизнес против – есть кому оплатить массовый протест. Пока он только зарождается, но уже говорят, что это может быть бунт калибра Шарлоттсвилля.
И как пожалел Обама, что уже использовал цитату от Нельсона Манделы, когда комментировал события в этом городе. Она бы и сюда вписалась. А так сказал от себя лично. "Преследовать этих молодых людей – ошибка… Это саморазрушительно… И это жестоко", – возможно, гипотетически поставил он и себя на их место. Кстати, очень может быть, что Трамп потому и взялся за "младенцев", чтобы исключить появление "еще одного Обамы". Тоже, наверное, слышал пророчество о том, что последний президент США будет цветным. Поздно. Он уже был. А 45-й здесь все равно не считается.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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