США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Врешь, не пройдешь. Саакашвили "застрял" между Киевом и Тбилиси

14:0606.09.2017
(обновлено: 14:13 06.09.2017)
0530
© AP Photo / Czarek SokolowskiМихаил Саакашвили в ВаршавеМихаил Саакашвили в Варшаве
© AP Photo / Czarek Sokolowski
По данным украинских СМИ, военные устанавливают заграждения и укрепляют пограничный пункт пропуска Краковец колючей проволокой. Готовятся встречать экс-губернатора Одесской области.

До Киева наконец-то дошло. Замглавы украинского Минюста Сергей Петухов подтвердил, что получил от Тбилиси запрос об аресте и экстрадиции бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Как говорится, получите и распишитесь.
О том, что такой запрос был направлен, Генпрокуратура Грузии сообщила еще в середине августа. Это произошло спустя пару недель после того, как стало известно о лишении Саакашвили украинского гражданства. Тогда министр юстиции Грузии Тея Цулукиани выразила надежду на то, что украинские власти наконец-то начнут процедуру экстрадиции политика, которого с нетерпением ждут на родине. Там с 2014 года против него возбуждено сразу несколько уголовных дел. Среди прочего экс-президент Грузии обвиняется в превышении полномочий и растрате бюджетных средств.

Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Денис Петров
Перейти в фотобанк
Политолог: нынешние грузинские власти боятся даже тени Саакашвили
Впрочем, украинские власти в течение последних трех лет делали вид, что ничего об этом не слышали. Запросы, которые отправляла Грузия, вероятно, попадали в корзину. А весной 2015 в ответ на очередную просьбу арестовать и выдать Саакашвили ответили, что его преследование носит политический характер, выдали ему украинское гражданство и назначили на должность губернатора Одесской области.
Чем это закончилось, мы знаем. Когда Саакашвили стал Киеву не нужен, гражданства его быстренько лишили. Да еще объяснили: скрыл он, дескать, что находится под следствием.

Так почему же сейчас на запрос из Тбилиси все-таки обратили внимание? Уж не потому ли, что Саакашвили, который сейчас находится в Польше, объявил поход на Киев, и даже назвал дату перехода границы: ближайшее воскресенье – 10 сентября. По его словам, встречать его будут многочисленные сторонники. Но, видимо, не только они. Так, по данным украинских СМИ, военные устанавливают заграждения и укрепляют пункт пропуска Краковец колючей проволокой. То есть, Киев, похоже, еще не решил, как реагировать на запрос из Тбилиси. Иначе "колючки" на границе не было бы, зато заранее подогнали бы автозак. А значит – удивительные приключения беглого президента на чужбине продолжаются. Одной фразой: show must go on! 

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik 

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

 

Комментировать
Акценты
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена