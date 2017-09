Врешь, не пройдешь. Саакашвили "застрял" между Киевом и Тбилиси

По данным украинских СМИ, военные устанавливают заграждения и укрепляют пограничный пункт пропуска Краковец колючей проволокой. Готовятся встречать экс-губернатора Одесской области.

До Киева наконец-то дошло. Замглавы украинского Минюста Сергей Петухов подтвердил, что получил от Тбилиси запрос об аресте и экстрадиции бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Как говорится, получите и распишитесь.

О том, что такой запрос был направлен, Генпрокуратура Грузии сообщила еще в середине августа. Это произошло спустя пару недель после того, как стало известно о лишении Саакашвили украинского гражданства. Тогда министр юстиции Грузии Тея Цулукиани выразила надежду на то, что украинские власти наконец-то начнут процедуру экстрадиции политика, которого с нетерпением ждут на родине. Там с 2014 года против него возбуждено сразу несколько уголовных дел. Среди прочего экс-президент Грузии обвиняется в превышении полномочий и растрате бюджетных средств.



Впрочем, украинские власти в течение последних трех лет делали вид, что ничего об этом не слышали. Запросы, которые отправляла Грузия, вероятно, попадали в корзину. А весной 2015 в ответ на очередную просьбу арестовать и выдать Саакашвили ответили, что его преследование носит политический характер, выдали ему украинское гражданство и назначили на должность губернатора Одесской области.Чем это закончилось, мы знаем. Когда Саакашвили стал Киеву не нужен, гражданства его быстренько лишили. Да еще объяснили: скрыл он, дескать, что находится под следствием.

Так почему же сейчас на запрос из Тбилиси все-таки обратили внимание? Уж не потому ли, что Саакашвили, который сейчас находится в Польше, объявил поход на Киев, и даже назвал дату перехода границы: ближайшее воскресенье – 10 сентября. По его словам, встречать его будут многочисленные сторонники. Но, видимо, не только они. Так, по данным украинских СМИ, военные устанавливают заграждения и укрепляют пункт пропуска Краковец колючей проволокой. То есть, Киев, похоже, еще не решил, как реагировать на запрос из Тбилиси. Иначе "колючки" на границе не было бы, зато заранее подогнали бы автозак. А значит – удивительные приключения беглого президента на чужбине продолжаются. Одной фразой: show must go on!

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!