"Украинцы" – закрытый проект

"Украинцев" больше нет. То есть с виду-то они еще есть – но они нам только кажутся. На самом деле украинский национальный веб-проект провалился – и об этом уже объявлено.

Зарегистрироваться в социальной сети Ukrainians ("Украинцы") еще можно – судя по обновляющимся цифрам статистики на главной странице по адресу www.ukrainians.co. Но смысла особого нет: "Украинцы" приказали долго жить. Украинский национальный веб-проект провалился. Закрыт.

Проект "Украинцы" родился в мае и был типичным "дитя запрета". В последний месяц весны президент незалежной издал "сезонно обостренный" указ, который запретил сверхпопулярные среди сограждан российские сайты плюс сети "ВКонтакте" и "Одноклассники". "Без подконтрольных КГБ-ФСБ социальных сетей мой украинский народ тоже способен прожить!", – сказал Петр Порошенко . Правда, "его" украинский народ не торопился проявлять упомянутую "способность" и массово обходил блокировку интернет-ресурсов из черного списка.

И тогда – как всякий раз, когда надо обрести очередную порцию независимости от чего-нибудь российского, – "заграница" протянула Киеву руку помощи. Обустроить отдельное счастье украинских пользователей вызвалась канадская IT-компания. Тридцать программистов пообещали к началу лета разработать и в течение четырех месяцев запустить новую социальную сеть. За считанные дни подвалило полсотни тысяч подписчиков, а не подписавшихся агитировали в духе "соцсеть крепка и ссылки наши быстры".

Но почти прошедшие четыре месяца показали, что сеть действительно запущена. Запустение это тяжелое и на первый взгляд беспричинное. Во всяком случае, так получается со слов основательницы "Украинцев" Александры Струмчинской, о чем она кратко и с горечью сообщила почему-то в Facebook, а не на ukrainians.co: "Меня поставили перед фактом… искренне прошу прощения…" – и т.д., и т.п.

Что за "факт", история умалчивает. То ли "проектные" суммы быстро кончились – денег на Украине мало, а карманов, как известно, много. То ли не по канадскому плечу оказалась украинская интернет-мечта. То ли шестизначное число подписчиков не было реальностью, и не раскручивалась сеть, как ее не крутили. А "крутили" по-всякому – достаточно взглянуть на забытую "простыню" новостей первой странички с "присохшей" датой 24 августа. Тут вам и про то, что украинский язык за 400 лет пережил 134 запрета; и про "24 жутких места Украины, от которых стынет кровь в жилах" (с рассказом о могиле вампира в Ивано-Франковске!); и про украинских мигрантов в Польше, которые помогают полякам получать дотации от Евросоюза… Может, оно и к лучшему, что брошенное корыто теперь тихо гниет в домене? Ведь как надо не уважать своих подписчиков, чтобы предлагать им эту кислую кашу под видом достигнутой цели почти как у классиков: "Батистовые портянки будем носить, крем Марго кушать"!..

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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