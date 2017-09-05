Миротворцы в Донбассе: суть и домыслы

Украина готова работать по российскому проекту резолюции Совбеза об отправке миротворцев на восток страны. Об этом заявил постпред Украины при ООН. Можно заранее предположить, что работа будет непростой. Но шанс на успех есть.

Заявление Владимира Путина о возможности введения миротворцев в Донбасс, прозвучавшее на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС, мгновенно обросло массой трактовок и домыслов. Похоже, быстрее, чем президент закончил высказывать свои соображения по этому поводу. Одни опасаются, что введение миротворцев позволит Киеву зачистить регион от неугодных и инакомыслящих. Причем самым жестким образом. В качестве примера приводятся события в непризнанной Республике Сербская Краина в середине девяностых годов, когда при попустительстве миротворцев ООН хорватская армия разгромила этот населенный сербами регион. Другие обвинили российского лидера в новой гибридной операции против Украины и "перехвате инициативы" у Киева. Дамы и господа, надо бы успокоиться и внимательно прочитать прямую речь президента России. Благо, расшифровка пресс-конференции, как и положено, размещена на его официальном сайте.

Итак, комментируя вопрос о миротворцах, а точнее, о людях, которые могли бы обеспечивать безопасность миссии ОБСЕ в Донбассе – и заниматься исключительно этой деятельностью, Владимир Путин заявил, что ничего плохого в этой идее не видит. Сама европейская миссия, напомнил глава государства, отказывается от вооружения своих сотрудников в силу отсутствия соответствующего персонала и опыта подобной работы. Далее президент подчеркнул, что эти силы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. И третий ключевой пункт: решение вопроса должно состояться не иначе как после разведения сторон, отвода тяжелой техники и только при условии прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. И вот именно такую резолюцию Путин поручил МИД внести в Совет Безопасности ООН. В расчете на то, что ее принятие пойдет на пользу решения проблемы на юго-востоке Украины.

В общем, как говорится, прежде чем делать "глубокие" выводы, читайте первоисточники. Кстати, на пресс-конференции в вопросе президенту прозвучала мысль, что Киев давно озабочен идеей введения миротворцев ООН в Донбасс, но боится, что Россия заблокирует эту украинскую инициативу в Совете Безопасности. И потому киевское начальство будет пытаться "протащить" ее через Генеральную ассамблею организации. Владимир Путин ответил, что "через Генассамблею это невозможно сделать, потому что миротворцы ООН не могут функционировать иначе, кроме как по решению Совета Безопасности". Невозможно по факту, но когда Киев считался с фактами? Петр Порошенко действительно в середине сентября собирается посетить 72-ю сессию Генассамблеи ООН и презентовать там инициативу о введении в Донбасс миротворческой миссии. Об этом бесстрастно сообщают многие официальные украинские источники. Вот только концепция миссии у Киева совсем другая, а потому говорить о перехвате Путиным "инициативы", по меньшей мере, некорректно. Тем более, повторю, Москва не планирует выходить со своей идеей на площадку Генассамблеи.

Но главное – в другом. По мнению Киева, миротворцы должны присутствовать на всей территории Донбасса вплоть до российско-украинской границы. И контролировать разоружение, как говорят украинские представители, "незаконных вооруженных формирований". Чем это закончится для многих жителей региона – вполне очевидно. Более того, никаких переговоров с самопровозглашенными республиками не будет, оперативно сообщили в МИД Украины. Там же добавили, что участие в миротворческой миссии российских военных неприемлемо. Дескать, "страна-агрессор".

Владимир Путин ничего не сказал о том, представители каких именно государств должны выполнять функции миротворцев. Но почему они не могут быть гражданами России? Российская Федерация на полноправной основе входит в ООН и ее структуры, не является участницей конфликта в Донбассе и не находится в состоянии войны с Украиной. Так что категоричность Киева ничем не обоснована. Но украинский МИД – это вроде бы дипломаты, люди сдержанные. А вот киевские политики более, как бы это сказать, раскрепощенно, что ли, прокомментировали слова Владимира Путина. Зампред Верховной рады, а по совместительству представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко высказалась в стиле модных рэп-баттлов. Вот только зарифмовать свои тирады забыла.

По ее мнению, Москва искажает до неузнаваемости инициативу Киева в лучших традициях гибридной войны. Неподконтрольные Киеву территории эта достопочтенная дама называет временно оккупированными "мордором". И настаивает на том, что миротворцы должны быть введены на "всю оккупированную россиянами территорию". В общем, привычная сказка про белого бычка вместо конструктивного диалога с прицелом на установление мира. Киев себе, а точнее, своей упертой недоговороспособности не изменяет. Потому что чувствует поддержку. Резолюцию России в Совбезе ООН могут заблокировать США, Франция и Великобритания. Если, конечно, в них неожиданно не проснется чувство альтруизма и ответственности. Украинскую версию, как справедливо опасается Киев, с большой долей вероятности в качестве неприемлемой и угрожающей населению Донбасса "завернет" Россия. Но шанс принести мир на эту землю после предложения Владимира Путина все-таки есть. И Запад может им воспользоваться, если, конечно, захочет. Во всяком случае, один из его влиятельных представителей – глава МИД Германии Зигмар Габриэль – предложил это сделать.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!