Понаехали, или "Запад" Западу – рознь

Это даже не о соотношении сил, а об отношении к силам. У нас один только "Запад-2017", а у самого Запада – один только страх. Пусть и в ассортименте синонимов. "Проворный дух" в Грузии. "Быстрый трезубец" и "Несокрушимая стойкость" на Украине. "Аврора" и "Северное побережье" в Скандинавии. В Прибалтике – "Сплошной плацдарм", как бы они себя там ни шифровали. У нас с Белоруссией это раз в два года и с уведомлением, в том числе и вероятного противника. Они о своих очередных легендах не успевают предупреждать даже самих себя. В Прибалтике, на всякий пожарный, тревога и вовсе в режиме нон-стоп, чтобы не опоздать.
Но тот, кто сказал это первым, вряд ли думал, что придет время, когда даже они будут не главным. Окажется, что достаточно лишь о них объявить, чтобы обратить неприятеля если и не в бегство, то в панику. Хотя прозрачность нашего "Запада-2017" – на уровне мировых стандартов. Как говорится, иди и смотри. Но им-то мало просто наблюдать. Они хотят сами планировать. И наше поведение, и нашу жизнь. А поскольку этого мы им позволить ну никак не можем, то скажут, обязательно скажут, что нас было вчетверо… больше. Или впятеро. Или на порядок. Или 200-250 тысяч. У каждого из них свой коэффициент трусости.
И ведь им поверят. Потому что даже далекому от стратегии и тактики обывателю понятно, что не может бесстрашно-боевой и единственно-военный блок НАТО окружить Россию только потому, что несколько ее дивизий решили порепетировать в Белоруссии защиту от вторжения. Тем более, когда вот оно – не за горами. Но хоть и понаехали они, хоть и подошли вплотную, а того и не предусмотрели, что сами же помогли нам решить задачу еще до начала учений. И нам не обязательно включаться в них по полной программе. Ведь и одной лампочки хватает, чтобы на ее свет слетелась вся нечисть. Мы их видим. А они о нас только фантазируют.
Правда, раньше нас так боялась только Прибалтика. Как женщина в анекдоте: " – Не смейте на меня нападать. – Но я на улице, а вы на балконе? – Так что, я спускаюсь?". Эти, похоже, уже опустились. Где Виченца и где Россия? Это нам опять, как минимум, пол-Европы прошагать и полземли. Один вопрос, почему именно эти силы быстрого реагирования должны принять наш первый удар, если нас обложили батальонами НАТО? Вероятно, те среагируют еще быстрее. И, видимо, даже не дожидаясь удара.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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