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Понаехали, или "Запад" Западу – рознь

17:2105.09.2017
(обновлено: 17:24 05.09.2017)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкСамолеты Як-130 ВВС Белоруссии в ходе подготовки к учениям Запад-2017 в Могилевской областиСамолеты Як-130 ВВС Белоруссии в ходе подготовки к учениям Запад-2017 в Могилевской области
© Sputnik / Виктор Толочко
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У нас – "Запад-2017", а у них – целый список направлений. И все – в нашу сторону. И при этом они не выходят из состояния паники. Ну что же, у каждого свой коэффициент трусости.

Это даже не о соотношении сил, а об отношении к силам. У нас один только "Запад-2017", а у самого Запада – один только страх. Пусть и в ассортименте синонимов. "Проворный дух" в Грузии. "Быстрый трезубец" и "Несокрушимая стойкость" на Украине. "Аврора" и "Северное побережье" в Скандинавии. В Прибалтике – "Сплошной плацдарм", как бы они себя там ни шифровали. У нас с Белоруссией это раз в два года и с уведомлением, в том числе и вероятного противника. Они о своих очередных легендах не успевают предупреждать даже самих себя. В Прибалтике, на всякий пожарный, тревога и вовсе в режиме нон-стоп, чтобы не опоздать. 

Корабли ВМС США USS Hue City и USS Carney в порту Одессы, Украина. 10 июля 2017
© Фото : U.S. Navy / MCS 3rd Class Weston Jones
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У нас с 14 по 20 сентября на двоих – 12 700 военных и на территории своего Союзного государства. Они только в Швеции собирают почти в два раза больше. Кстати, у нее эти учения – крупнейшие за 20 лет. Впервые с высадкой армии США. Тот редкий послевоенный случай, когда янки сыграют за нас. 1500 американцев изобразят "красных", то есть сторону нападения. Но мы за них болеть не станем. И расстраиваться, если они проиграют – тоже. А они проиграют. Это же не мы. А мы уже выиграли. Причем тогда, когда решили, что "…главное – маневры". 

Но тот, кто сказал это первым, вряд ли думал, что придет время, когда даже они будут не главным. Окажется, что достаточно лишь о них объявить, чтобы обратить неприятеля если и не в бегство, то в панику. Хотя прозрачность нашего "Запада-2017" – на уровне мировых стандартов. Как говорится, иди и смотри. Но им-то мало просто наблюдать. Они хотят сами планировать. И наше поведение, и нашу жизнь. А поскольку этого мы им позволить ну никак не можем, то скажут, обязательно скажут, что нас было вчетверо… больше. Или впятеро. Или на порядок. Или 200-250 тысяч. У каждого из них свой коэффициент трусости. 

И ведь им поверят. Потому что даже далекому от стратегии и тактики обывателю понятно, что не может бесстрашно-боевой и единственно-военный блок НАТО окружить Россию только потому, что несколько ее дивизий решили порепетировать в Белоруссии защиту от вторжения. Тем более, когда вот оно – не за горами. Но хоть и понаехали они, хоть и подошли вплотную, а того и не предусмотрели, что сами же помогли нам решить задачу еще до начала учений. И нам не обязательно включаться в них по полной программе. Ведь и одной лампочки хватает, чтобы на ее свет слетелась вся нечисть. Мы их видим. А они о нас только фантазируют. 

Подготовка к совместным учениям вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2017
© Sputnik / Виктор Толочко
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Мнение: на Западе не видят границ между политическим и военным давлением
Силы быстрого реагирования США в Европе не выдержат натиска российской армии. Об этом пишет Politico со ссылкой на доклад Пентагона. Речь о 173-й бригаде, что базируется в итальянской Виченце. Это она, согласно планам альянса, первой должна встретить противника. Но выясняется, что нечем. Соединение "плохо экипировано и не соответствует характеру угрозы". А ведь это, по их меркам – "бастион". Помотало-покидало его по иракам и афганистанам. На тропах войны и растерял всю свою  доблесть. Теперь без маскировочной сетки в бой идти не хочет. А ее тоже не хватает. Хотя что мы там не видели? 

Правда, раньше нас так боялась только Прибалтика. Как женщина в анекдоте:  " – Не смейте на меня нападать. – Но я на улице, а вы на балконе? – Так что, я спускаюсь?". Эти, похоже, уже опустились. Где Виченца и где Россия? Это нам опять, как минимум, пол-Европы прошагать и полземли. Один вопрос, почему именно эти силы быстрого реагирования должны принять наш первый удар, если нас обложили батальонами НАТО? Вероятно, те среагируют еще быстрее. И, видимо, даже не дожидаясь удара.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik 

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