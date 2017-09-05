Борис, ты без прав. Главу МИД Британии могут сослать

"Как мне все это надоело", – сказала наконец Тереза Мэй. А может, и не только это. А может, и не сказала. Но точно подумала. По крайней мере, если верить The Times.

Такое с министрами случается. Иной раз и самый заметный из них оказывается совсем бесполезным. Именно потому, что не тем занимается. Тереза Мэй в свое время отдала Борису Джонсону британский МИД по двум причинам. Во-первых, в благодарность за то, что отказался от премьерства в ее пользу. Во-вторых, все-таки "звезда" тори – такими не разбрасываются. Возможно, у нее имелись и какие-то только ей известные мотивы, но среди них совершенно точно не было дипломатичности. Все знали, что она ему в принципе несвойственна.

Хотя за год службы в иностранных делах он попытался проявить ее дважды. Его полет в Вашингтон с присягой на верность чуть ли не сразу после инаугурации президента США войдет в учебники по дипломатии как хрестоматийный пример "переобувания в воздухе". Поскольку до американских выборов он клялся, что даже в Нью-Йорк не поедет, чтобы случайно не натолкнуться там на ненавистного Трампа. А его "дипломатический насморк", когда он по каким-то своим соображениям отказался от визита в Москву, стал симуляцией в квадрате. Вначале он придумал приглашение, а потом – отказ от него.

Короче говоря, "как мне все это надоело", – сказала наконец Тереза Мэй. А может, и не только это. А может, и не сказала. Но точно – подумала. По крайней мере, если верить The Times, "высокопоставленные источники в правительстве предполагают, что терпение премьер-министра по отношению к главе Форин-офиса иссякает". А коль скоро нынешний председатель Консервативной партии Патрик Маклохлин выразил желание уйти в отставку, газета и сосватала на его пост Бориса Джонсона. Вернее, сослала. Должность-то почетная, но формальная. По сути это зиц-председатель.

А ведь МИД при нем зазвучал совсем иначе. Джонсон превратил министерство в менестрельство иностранных дел. Он хоть и не выпадает из жанра, но предпочитает откалывать сольные номера. Сам себе автор и сам себе исполнитель. При этом в Британии он все равно гораздо популярней Терезы Мэй. Он же ничего никому не обещал и, по сути, ни за что не отвечает. Даже в музее мадам Тюссо только начали лепить голову премьера, а восковой Борис там уже завсегдатай. И в первой тройке претендентов на должность главы правительства, между прочим, тоже.

"Бориску? Бориску на царство?". Мэй вслед за Иоанном Васильевичем вполне резонно могла бы опасаться, что "он, лукавый, презлым заплатит за предобрейшее, и сам захочет царствовать и всем владети!". Но вряд ли. По крайней мере, не теперь. Хотел бы – завладел, когда власть сама ему в руки упала после бегства Кэмерона. Не рискнул. А сейчас-то ситуация не лучше. Британия по-прежнему не знает, что ей делать. Выход из ЕС буксует. Навязать условия Брюсселю не получается. В рядах тори – разброд и шатание. Мэй нужно хоть что-то предпринять. Кроме заявления, что она планирует править и после Brexit'а. Для этого надо, чтобы он хотя бы наступил.

Говорят, к концу сентября она готовит новую большую речь по существу. А в октябре у нее партийный съезд, после которого и возможны кадровые перестановки. Джонсон в них – номер один. Все это, правда, только предположение. Но место почетного председателя на самом деле словно создано для него. Все как он любит. Можно говорить все что хочешь, и ни за что не отвечать. Отличие от его нынешнего статуса лишь одно – его оттуда мало кто услышит. Хотя и сейчас его уже мало кто слушает.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik