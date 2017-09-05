Борис, ты без прав. Главу МИД Британии могут сослать

Такое с министрами случается. Иной раз и самый заметный из них оказывается совсем бесполезным. Именно потому, что не тем занимается. Тереза Мэй в свое время отдала Борису Джонсону британский МИД по двум причинам. Во-первых, в благодарность за то, что отказался от премьерства в ее пользу. Во-вторых, все-таки "звезда" тори – такими не разбрасываются. Возможно, у нее имелись и какие-то только ей известные мотивы, но среди них совершенно точно не было дипломатичности. Все знали, что она ему в принципе несвойственна.
Короче говоря, "как мне все это надоело", – сказала наконец Тереза Мэй. А может, и не только это. А может, и не сказала. Но точно – подумала. По крайней мере, если верить The Times, "высокопоставленные источники в правительстве предполагают, что терпение премьер-министра по отношению к главе Форин-офиса иссякает". А коль скоро нынешний председатель Консервативной партии Патрик Маклохлин выразил желание уйти в отставку, газета и сосватала на его пост Бориса Джонсона. Вернее, сослала. Должность-то почетная, но формальная. По сути это зиц-председатель.
А ведь МИД при нем зазвучал совсем иначе. Джонсон превратил министерство в менестрельство иностранных дел. Он хоть и не выпадает из жанра, но предпочитает откалывать сольные номера. Сам себе автор и сам себе исполнитель. При этом в Британии он все равно гораздо популярней Терезы Мэй. Он же ничего никому не обещал и, по сути, ни за что не отвечает. Даже в музее мадам Тюссо только начали лепить голову премьера, а восковой Борис там уже завсегдатай. И в первой тройке претендентов на должность главы правительства, между прочим, тоже.
Говорят, к концу сентября она готовит новую большую речь по существу. А в октябре у нее партийный съезд, после которого и возможны кадровые перестановки. Джонсон в них – номер один. Все это, правда, только предположение. Но место почетного председателя на самом деле словно создано для него. Все как он любит. Можно говорить все что хочешь, и ни за что не отвечать. Отличие от его нынешнего статуса лишь одно – его оттуда мало кто услышит. Хотя и сейчас его уже мало кто слушает.