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Борис, ты без прав. Главу МИД Британии могут сослать

16:2905.09.2017
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© AFP 2017 / Daniel Leal OlivasМинистр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на Даунинг-стрит в ЛондонеМинистр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на Даунинг-стрит в Лондоне
© AFP 2017 / Daniel Leal Olivas
"Как мне все это надоело", – сказала наконец Тереза Мэй. А может, и не только это. А может, и не сказала. Но точно подумала. По крайней мере, если верить The Times.

Такое с министрами случается. Иной раз и самый заметный из них оказывается совсем бесполезным. Именно потому, что не тем занимается. Тереза Мэй в свое время отдала Борису Джонсону британский МИД по двум причинам. Во-первых, в благодарность за то, что отказался от премьерства в ее пользу. Во-вторых, все-таки "звезда" тори – такими не разбрасываются. Возможно, у нее имелись и какие-то только ей известные мотивы, но среди них совершенно точно не было дипломатичности. Все знали, что она ему в принципе несвойственна. 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Хотя за год службы в иностранных делах он попытался проявить ее дважды. Его полет в Вашингтон с присягой на верность чуть ли не сразу после инаугурации президента США войдет в учебники по дипломатии как хрестоматийный пример "переобувания в воздухе". Поскольку до американских выборов он клялся, что даже в Нью-Йорк не поедет, чтобы случайно не натолкнуться там на ненавистного Трампа. А его "дипломатический насморк", когда он по каким-то своим соображениям отказался от визита в Москву, стал симуляцией в квадрате. Вначале он придумал приглашение, а потом – отказ от него. 

Короче говоря, "как мне все это надоело", – сказала наконец Тереза Мэй. А может, и не только это. А может, и не сказала. Но точно – подумала. По крайней мере, если верить The Times, "высокопоставленные источники в правительстве предполагают, что терпение премьер-министра по отношению к главе Форин-офиса иссякает". А коль скоро нынешний председатель Консервативной партии Патрик Маклохлин выразил желание уйти в отставку, газета и сосватала на его пост Бориса Джонсона. Вернее, сослала. Должность-то почетная, но формальная. По сути это зиц-председатель. 

А ведь МИД при нем зазвучал совсем иначе. Джонсон превратил министерство в менестрельство иностранных дел. Он хоть и не выпадает из жанра, но предпочитает откалывать сольные номера. Сам себе автор и сам себе исполнитель. При этом в Британии он все равно гораздо популярней Терезы Мэй. Он же ничего никому не обещал и, по сути, ни за что не отвечает. Даже в музее мадам Тюссо только начали лепить голову премьера, а восковой Борис там уже завсегдатай. И в первой тройке претендентов на должность главы правительства, между прочим, тоже. 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите государств и правительств стран-участниц Европейского союза в Брюсселе. 23 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Бориску? Бориску на царство?".  Мэй вслед за Иоанном Васильевичем вполне резонно могла бы опасаться, что "он, лукавый, презлым заплатит за предобрейшее, и сам захочет царствовать и всем владети!". Но вряд ли. По крайней мере, не теперь. Хотел бы – завладел, когда власть сама ему в руки упала после бегства Кэмерона. Не рискнул. А сейчас-то ситуация не лучше. Британия по-прежнему не знает, что ей делать. Выход из ЕС буксует. Навязать условия Брюсселю не получается. В рядах тори – разброд и шатание. Мэй нужно хоть что-то предпринять. Кроме заявления, что она планирует править и после Brexit'а. Для этого надо, чтобы он хотя бы наступил. 

Говорят, к концу сентября она готовит новую большую речь по существу. А в октябре у нее партийный съезд, после которого и возможны кадровые перестановки. Джонсон в них – номер один. Все это, правда, только предположение. Но место почетного председателя на самом деле словно создано для него. Все как он любит. Можно говорить все что хочешь, и ни за что не отвечать. Отличие от его нынешнего статуса лишь одно – его оттуда мало кто услышит. Хотя и сейчас его уже мало кто слушает.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik 

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