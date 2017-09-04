Острый вопрос. Москва готова ответить США на размещение системы ПРО THAAD

Пока США и КНДР "меряются мускулами", решая собственные задачи, другие страны вынуждены просчитывать, к чему это может привести. В текущих условиях обе эти конфликтующие страны представляют угрозу. И еще неизвестно, какая угроза больше.

Тут как в поговорке: лыко в строку. А именно, северокорейская угроза – идеальный для США повод расширить долгосрочное политическое влияние и военное присутствие в Восточной Азии. Нечто подобное уже происходило в связи с так называемым иранским фактором, под предлогом которого американцы активно начали размещать элементы своей ПРО в Европе. Якобы не против России, хотя все понимали, что дело обстоит именно так. Нет, никто, конечно, не "отменяет" опасные и плохо прогнозируемые действия Пхеньяна. Другой вопрос – как решать проблему. Москва и Пекин предлагают разумный план: КНДР замораживает любые ракетные испытания, а США с Южной Кореей приостанавливают крупномасштабные военные учения, к которым Пхеньян относится крайне болезненно, как бык к красному плащу тореадора. Чтобы никто никого не провоцировал. Вашингтон, Сеул и Токио инициативу сходу отвергли. Вместо этого Белый дом раз от раза "талдычит" о готовности применить ядерное оружие против Северной Кореи. Такой вариант поведения, видимо, Соединенные Штаты как мировая держава считают для себя куда более достойным, без доли "аморфности" и "следования в русле чужих идей", даже если они здравые.

Но есть в этой истории и другая, менее заметная, но не менее важная сторона. Вашингтон планомерно пытается использовать северокорейскую угрозу в большой геополитической игре против России и Китая. Один из ключевых элементов последовательного движения в этом направлении – размещение и дальнейшее наращивание системы ПРО THAAD в азиатских странах-партнерах США, если выражаться политкорректно. А именно – все в тех же Южной Корее и Японии. И в одной, и в другой – уже в этом году, при "благоприятных условиях". И такие "благоприятные условия" как раз создает Северная Корея.

Эти комплексы, как сказано в их характеристике, направлены на перехват ракет средней дальности. Впрочем, после определенных манипуляций военных и технических специалистов они легко могут встраиваться в системы ПРО большей дальности. И это уже представляет прямую угрозу для соседних с Японией и Южной Кореей государств, которые придерживаются иной точки зрения на глобальное мироустройство. И речь тут, понятно, уже совсем не о Северной Корее. Более того, THAAD способна на заатмосферный захват ракет на расстоянии до 200 километров от Земли. Иными словами, речь идет о космическом пространстве, милитаризация которого не нужна, говоря высокопарно, человечеству в целом. Но ведь и без ответа действия США оставлять до бесконечности никак не получится. Хотя бы по одной простой, но веской причине: просчитать намерения и шаги Белого дома, иногда носящие, как показывает печальная практика, спонтанный характер, в нынешних условиях не представляется возможным.

В Москве прекрасно осведомлены о планах США и их азиатских сателлитов. И в Пекине тоже. Тут ведь нет никакого секрета. Более того, Россия и Китай неоднократно выражали беспокойство, что под угрозу ставится стратегический баланс в регионе. Толку пока мало. А потому на Смоленской площади предупредили: не исключена реакция. Причем совсем не дипломатическая, а что ни на есть военная. По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, наращивание системы ПРО THAAD вблизи российских границ может поставить вопрос о военном реагировании Москвы на эти действия. Он подчеркнул, что Россия не скрывала негативного отношения к этим планам, реализация которых заметно ускорилась. Есть большая вероятность, что и Пекин допускает аналогичные шаги военного характера. Но именно ответные.

Базовая позиция двух стран – недопустимость милитаризации космического пространства. Она, кстати, еще раз была подтверждена в рамках нынешнего саммита БРИКС. Москва и Пекин представили обновленный проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе и недопущения применения силы в отношении космических объектов. Вот это и есть главное. Но вместе с тем, мирные инициативы – это не значит безрассудный пацифизм, отсутствие воли и адекватного реагирования на угрозы. Пока США и КНДР меряются мускулами, решая собственные задачи, в том числе и не связанные с их отношениями, другие страны вынуждены просчитывать, к чему это может привести. В текущих условиях обе эти конфликтующие страны представляют угрозу. И еще неизвестно, какая угроза больше.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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