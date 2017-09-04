Один к одному, или Меркель без Шульца – выбор на ветер

Возможно, их очную ставку даже в отдельной взятой Германии ждали с гораздо меньшим нетерпением, чем каждый из трех раундов Трампа и Клинтон. Хотя бы потому, что здесь теледебаты двух главных действующих лиц избирательной кампании едва ли кто-нибудь считал определяющими. Тем не менее, бюргеров очень даже интересовало, как они смотрятся на пару. И даже не потому, что последний раз их видели вместе еще до того, как могли подумать, что они когда-нибудь окажутся врозь. Она – канцлер главной страны ЕС. Он – тогда еще председатель главной опоры ЕС: Европарламента. Она приглашала его на чай. Он звонил ей по телефону.
Пожалуй, ярче всего оно проявилось по отношению к России. Оба словно по сговору забыли о ней. Лишь один раз упомянули, и то сокращенно, как "Роснефть". Синхронно попеняли экс-канцлеру Герхарду Шредеру на то, что планирует войти в совет директоров компании. Но так неубедительно, что сразу и не скажешь, чего в этом было больше: принципиальности или зависти. Сошлись, правда, на том, что он им портит впечатление от санкций. Но в этот вечер это было все, что они позволили себе антироссийского. В остальном это был не "российский фактор", а очень даже наоборот.
Шульц прикладывал президента США откровенно и с удовольствием. Назвал "проблемой Трампа" его непредсказуемость, сказал, что с ним Германии не по пути, обвинил, что "сообщениями в Twitter поверг весь мир в кризис". И все это, похоже, от уверенности в том, что ему с Трампом и не работать. Это Ангеле Меркель, несмотря ни на что, все-таки надо подбирать слова. Что она и делала. Зато по поводу Турции даже она не сдержалась. На предложение визави прекратить переговоры с Анкарой о вступлении в ЕС объявила, что не только не видит Турцию в Евросоюзе, но никогда ее там и не видела.
СМИ решили, что победила если и не дружба, то партнерство. Все увидели, что они прекрасно друг друга дополняют. Шульц играл классическим вторым номером. Каким, собственно, и должен быть вице-канцлер. Строго говоря, он всю кампанию доказывал, что без Меркель ему никак, поскольку ему нужно отталкиваться от ее решений. Так что у них не только в телевизионном смысле получилось один на один. Но и по счету, и по сути – тот случай, когда один на один будет единица. И в Германии уже знают, кто этой единицей будет. Как знают и то, что Меркель без Шульца – выбор на ветер. Даже если такая смесь ничего кроме головной боли и не сулит.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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