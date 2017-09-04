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Один к одному, или Меркель без Шульца – выбор на ветер

16:5104.09.2017
(обновлено: 16:53 04.09.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкКанцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Европейского парламента Мартин ШульцКанцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Европейского парламента Мартин Шульц
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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По сути Мартин Шульц всю кампанию доказывал, что без Меркель ему никак. Так что у них не только в телевизионном смысле получилось один на один. Тот случай, когда один на один – будет единица. И в Германии уже знают, кто этой единицей будет.

Возможно, их очную ставку даже в отдельной взятой Германии ждали с гораздо меньшим нетерпением, чем каждый из трех раундов Трампа и Клинтон. Хотя бы потому, что здесь теледебаты двух главных действующих лиц избирательной кампании едва ли кто-нибудь считал определяющими. Тем не менее, бюргеров очень даже интересовало, как они смотрятся на пару. И даже не потому, что последний раз их видели вместе еще до того, как могли подумать, что они когда-нибудь окажутся врозь. Она – канцлер главной страны ЕС. Он – тогда еще председатель главной опоры ЕС:  Европарламента. Она приглашала его на чай. Он звонил ей по телефону. 

Предвыборная агитация в Германии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Запретный плод. Главный соперник Меркель пошел на таран
Жили, быть может, и не в любви, но в согласии. Как между их ХДС/ХСС и СДПГ водится уже больше восьми лет. С перерывом на выборы. Сейчас как раз он. Но что бы там ни говорили об уверенной победе блока Ангелы Меркель, как бы она сама ни хотела сменить себе в коалиции партнера, но опросы вновь упрямо толкают их в заклятые объятия друг друга. Поэтому ее дуэль с Мартином Шульцем была скорее спаррингом, чем схваткой не на жизнь, а на смерть. По сути, немцам показали прообраз будущего властного тандема. Не без борьбы противоречий, но все-таки в единстве. 

Пожалуй, ярче всего оно проявилось по отношению к России. Оба словно по сговору забыли о ней. Лишь один раз упомянули, и то сокращенно, как "Роснефть". Синхронно попеняли экс-канцлеру Герхарду Шредеру на то, что планирует войти в совет директоров компании. Но так неубедительно, что сразу и не скажешь, чего в этом было больше: принципиальности или зависти. Сошлись, правда, на том, что он им портит впечатление от санкций. Но в этот вечер это было все, что они позволили себе антироссийского. В остальном это был не "российский фактор", а очень даже наоборот. 

Шульц прикладывал президента США откровенно и с удовольствием. Назвал "проблемой Трампа" его непредсказуемость, сказал, что с ним Германии не по пути, обвинил, что "сообщениями в Twitter поверг весь мир в кризис". И все это, похоже, от уверенности в том, что ему с Трампом и не работать. Это Ангеле Меркель, несмотря ни на что, все-таки надо подбирать слова. Что она и делала. Зато по поводу Турции даже она не сдержалась. На предложение визави прекратить переговоры с Анкарой о вступлении в ЕС объявила, что не только не видит Турцию в Евросоюзе, но никогда ее там и не видела. 

Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции c президентом Франции Эммануэлем Макронм. 13 июля 2017
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Это я куда попала? Меркель, выйдя из отпуска, не узнает свою страну
После такого пассажа даже легкая критика миграционной политики Меркель от Шульца уже едва ли могла произвести эффект. Тем паче, он сказал, что всего лишь не посоветовал бы ей сделать это еще раз. То есть, открыть беженцам немецкие двери. А еще раз и не надо. Достаточно, как говорится, одной таблетки. В общем, если Шульц хотел победить на контрасте и не только в дебатах, то и дебаты показали, что отличается он от Меркель только внешне. А этого явно недостаточно. Зрители отдали "муттер" 55%. 

СМИ решили, что победила если и не дружба, то партнерство. Все увидели, что они прекрасно друг друга дополняют. Шульц играл классическим вторым номером. Каким, собственно, и должен быть вице-канцлер. Строго говоря, он всю кампанию доказывал, что без Меркель ему никак, поскольку ему нужно отталкиваться от ее решений. Так что у них не только в телевизионном смысле получилось один на один. Но и по счету, и по сути – тот случай, когда один на один будет единица. И в Германии уже знают, кто этой единицей будет. Как знают и то, что Меркель без Шульца – выбор на ветер. Даже если такая смесь ничего кроме головной боли и не сулит. 

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik                 

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