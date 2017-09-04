Радиационный фон в соседних с КНДР странах после подземного испытания не изменился. Чего не скажешь о фоне политическом. США грозят карой небесной. И ставят уничтожение Кореи в режим ожидания. Точнее, сразу двух Корей.
"На дне": "число зверя" по-корейски
Если весь мир – театр, то на Корейском полуострове сейчас дают "На дне". Шестое подземное испытание, почти шесть "хиросим", примерно шесть баллов по шкале Рихтера. Три шестерки. Или, как их еще называют, "число зверя" того самого Апокалипсиса, без упоминания которого в последнее время редкий комментарий по корейской тематике обходится. Вот, как говорится, и "не обошлось". Он, конечно, еще не наступил. Но, возможно, это уже и не только в библейском смысле был "привет из преисподней".
Как приободрились, как полезли со всех щелей и повыпрыгивали из штанов те, кто только и ждал, что запаха серы. Хотя, как говорят в близлежащих с КНДР странах, у них не только серо-, но и просто водородом не пахнет. Радиационный фон не изменился. Чего не скажешь о фоне политическом. США грозят карой небесной. Трамп уже конкретно допускает атомную атаку. А его "бешеный пес" Мэттис ставит уничтожение Кореи в режим ожидания. Мол, "можем, но пока не хотим". Пусть и ведет речь только о Севере, но понятно, что ради этого и Юг не пожалеют. Он же все одно сгорит.
Пхеньян ответить тем же всем Соединенным Штатам сразу точно не сможет. Причем вероятней всего – никогда. При всей своей термоядерно-баллистической продвинутости. Но будет ли Америке легче, если силу атомного удара станут измерять не в "хиросимах", а, например, в "сиэтлах" или "лос-анджелесах". Ведь не только же в КНДР утверждают, что до чего-нибудь американского она уже сейчас в состоянии дотянуться.
В другой ситуации, наверное, Ким Чен Ына можно было бы назвать ложкой дегтя в мировой бочке. Но, во-первых, если бочка пороховая, то соотношение в ней меда и дегтя уже и не так важно. Во-вторых, он же такой не один. Его взрыв во глубине корейских руд в политическом эквиваленте – это такое же пренебрежение международным правом, что и вторжение ФБР в генконсульство России. Уровень мышления примерно идентичный: "а что ты мне сделаешь?".
Не случайно же о них с Трампом и прежде говорили, что, несмотря на разницу в возрасте и разрез глаз, смотрят они на ситуацию под одним углом. Точнее, из того угла, в который оба себя загнали. И в их заочном споре после этих 100 подземных килотонн именно Ким теперь возглавил рейтинг в номинации "антихрист". Мировое сообщество еще не успело переварить его последнюю баллистическую ракету, впервые просвистевшую над Японией, а он уже буквально потряс планету своим новым термоядерным "блюдом".
Заколебался даже Китай. И не только сейсмически. Но уже и синонимом раздражения. Ын – это его клиент. И ладно, если бы клиент созрел. Так он же еще и презрел. Интересы своего покровителя. Причем прямо под саммит БРИКС. Сямэнь, конечно, далеко от эпицентра взрыва. Но, как сказал Сатин, узнав от Барона, что Актер удавился: "такую песню испортил… дурак!". Эта цитата могла прийти на ум скорее не Си Цзиньпину, а Владимиру Путину. Это же из нашей классики. Хотя сейчас, похоже, весь мир – "На дне". А песню портят совсем не только в Пхеньяне, но и в Вашингтоне.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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