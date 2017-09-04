Обход со взломом, или Деградация по-американски

Еще месяц назад казалось, что хуже быть не может. Но российско-американские отношения продолжают деградировать, и, видимо, это не предел. Именно так охарактеризовал ситуацию с обысками в российских дипучреждениях в США пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле подчеркнули, что речь идет о подрыве международного права. И что действия американской стороны противоречат конвенции о дипломатических отношениях, где черным по белому прописана неприкосновенность зданий дипмиссий и иммунитет для их сотрудников. Впрочем, для США это такая мелочь. Сколько раз вторгались и бомбили чужие страны без оглядки на ООН и другие международные институты, а тут всего лишь чужая собственность.
Все три здания, отобранные США, находятся в собственности России, и это не позволяет просто взять и изъять их. Однако американская сторона, как сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, сделала неожиданное предложение: продать эти здания американскому государству и тем самым снять проблему собственности. Вот такой рейдерский захват в лучших традициях, о чем заявил глава торгового представительства России в Вашингтоне Александр Стадник.
Неужто кто-то на наши здания глаз положил? Неслучайно Мария Захарова предположила, что проникновение в дипучреждения произошло в интересах определенных политических сил. По ее мнению, есть политический заказ, за которым стоят такие колоссальные деньги, которые оправдывают все.
В общем, дело ясное, что дело темное. Все три дипучреждения России уже закрыты. Сотрудникам генконсульства России в Сан-Франциско разрешили остаться в здании до первого октября. И теперь в США гадают, каким же будет ответ Москвы. А Москва думает, как ответить на клоунаду и абсурд.
Автор Ольга Героева, радио Sputnik
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