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Обход со взломом, или Деградация по-американски

15:4904.09.2017
(обновлено: 15:50 04.09.2017)
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© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкЗдание российского торгового представительства в ВашингтонеЗдание российского торгового представительства в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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В Вашингтоне попытались объяснить закрытие российских дипучреждений арифметикой. Но и тут просчитались. В США работало четыре консульства РФ, а в России – три американских. Но при чем тут торгпредства, никто объяснить так и не смог.

Еще месяц назад казалось, что хуже быть не может. Но российско-американские отношения продолжают деградировать, и, видимо, это не предел. Именно так охарактеризовал ситуацию с обысками в российских дипучреждениях в США пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

Дым, идущий с крыши Генерального консульства России в Сан-Франциско. 1 сентября 2017
© AP Photo / Eric Risberg
Дипломат: взрывчатка в торгпредстве РФ? Смехотворная вещь
Американцы поставили своего рода антирекорд. За два дня США отобрали у России три дипобъекта – генконсульство в Сан-Франциско, а также торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Есть чем гордиться: такого еще в мировой истории дипотношений не случалось. Да не просто отобрали, а буквально взломали замок, вторглись на территорию и провели там незаконные обыски. Теперь охрану учреждений доверили Госдепу – говорят, на неопределенное время, пока отношения США и России не стабилизируются. А это вряд ли случится в ближайшее время, поскольку такими шагами американская сторона демонстрирует, что деградация отношений способна идти все дальше и дальше.

В Кремле подчеркнули, что речь идет о подрыве международного права. И что действия американской стороны противоречат конвенции о дипломатических отношениях, где черным по белому прописана неприкосновенность зданий дипмиссий и иммунитет для их сотрудников. Впрочем, для США это такая мелочь. Сколько раз вторгались и бомбили чужие страны без оглядки на ООН и другие международные институты, а тут всего лишь чужая собственность. 

Все три здания, отобранные США, находятся в собственности России, и это не позволяет просто взять и изъять их. Однако американская сторона, как сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, сделала неожиданное предложение: продать эти здания американскому государству и тем самым снять проблему собственности. Вот такой рейдерский захват в лучших традициях, о чем заявил глава торгового представительства России в Вашингтоне Александр Стадник.

Неужто кто-то на наши здания глаз положил? Неслучайно Мария Захарова предположила, что проникновение в дипучреждения произошло в интересах определенных политических сил. По ее мнению, есть политический заказ, за которым стоят такие колоссальные деньги, которые оправдывают все. 

В торгпредстве России в Вашингтоне проходят обыски
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Мнение: атаками против России в США руководят "вашингтонские старцы"
Видимо, поэтому в Госдепе эти обыски назвали обычным делом, рутинной процедурой, "обходом" и "инспекцией". Мол, таким образом спецслужбы проверяли безопасность и защиту зданий. С последующим выселением законных жильцов. Вот такое "паритетное действие" со стороны США. В Белом доме попытались объяснить обыски и выселение дипломатов простой арифметикой. Да и тут просчитались. Ранее в Штатах работало четыре российских консульства, в то время как в России – только три американских. Но вот почему закрыли в придачу еще и торгпредства, толком никто объяснить так и не смог.

В общем, дело ясное, что дело темное. Все три дипучреждения России уже закрыты. Сотрудникам генконсульства России в Сан-Франциско разрешили остаться в здании до первого октября. И теперь в США гадают, каким же будет ответ Москвы. А Москва думает, как ответить на клоунаду и абсурд.

Автор Ольга Героева, радио Sputnik 

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