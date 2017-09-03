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Подопытный "кролик" Пентагона? Болезни атакуют Украину

14:0003.09.2017
(обновлено: 15:06 03.09.2017)
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© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкВрачи больницы. Украина. Архивное фотоВрачи больницы. Украина. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Украина в последние годы стала одним из лидеров на постсоветском пространстве по заболеваемости СПИДом, гепатитом и туберкулезом. Эксперты не исключают, что речь может идти о намеренных экспериментах. Но может статься, что дело вовсе не в этом.

Украина превращается в военную биолабораторию Пентагона. По данным хакерской группы "КиберБеркут", с 2009 года на американские деньги создано уже 15 объектов. Перечисляются, в частности, по три лаборатории в Киеве и Львове, а также в Одессе, Виннице, Тернополе, Ужгороде, Харькове и Херсоне, неподалеку от Крыма и в Луганской области.

Вместе с тем, в стране в последние годы участились вспышки редких болезней. Украина также – один из "лидеров" на постсоветском пространстве по заболеваемости СПИДом, гепатитом, туберкулезом. 

Автомобиль скорой помощи в Киеве
© Fotolia / Fotokon
Аналитик: здравоохранение на Украине само нуждается в "оздоровлении"

Эксперты не исключают, что речь может идти о намеренно организованных экспериментах, о том, что американские военные на практике изучают эффективность новых модификаций бактериологического оружия. Сообщается, что помимо Украины лаборатории Пентагона действуют в Грузии, Армении, Азербайджане, Казахстане, Молдавии… 

Как утверждает "КиберБеркут", на объекты запрещен доступ не только местным властям, но и международным инспекторам. Хотя официально эти лаборатории находятся в ведении министерства здравоохранения Украины,  на самом деле все работы там проводятся под патронатом Пентагона, говорится в сообщении. 

Эти лаборатории – не просто экспериментальная площадка, о которой мало что знают простые украинцы (а ведь они тоже вполне могут стать участниками пентагоновских опытов!), но в этом еще и часть теневой борьбы с Россией. Ну а Украина – она просто заложница в этой геополитической игре. А что она может поделать с такими руководителями? А паны тем временем дерутся…

Кстати, в Одессе – самый высокий процент заболеваемости туберкулезом на Украине.  В прошлом году зарегистрировано 110 случаев на 100 тысяч человек. Это только зарегистрированных! А ведь эти цифры быстро растут! Туберкулез, конечно, болезнь во многом социальная. И порождена она, в том числе, и бедностью, нестабильностью, миграцией. А в условиях безвизового режима с Европой – это теперь угроза и для европейцев. И это весьма и весьма опасно.

Мама с ребенком в послеродовом отделении регионального перинатального центра в Калининграде.
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Украинские женщины все еще готовы рожать? Ну они за это заплатят

Как утверждает издание Politico, в Западной Европе с туберкулезом в основном покончили еще в начале 20-го века. Ну, в данном случае, американский журналист либо несведущ, либо сознательно лжет. Александр Флеминг открыл пенициллин только в 1928 году.

Но на Украине в эпидемии туберкулеза, думается, в большей степени повинны не лаборатории Пентагона, а распад системы здравоохранения, который произошел одновременно с распадом СССР. Последствия оказались крайне трагичными. В ряде постсоветских республик за последние годы регистрировались вспышки холеры и даже чумы – заболеваний, которые в советские годы считались полностью побежденными.

А еще с 2014 года по Украине гуляет так называемая "африканская чума свиней". Поголовье свиней резко снизилось. Пришлось даже сало закупать в Польше, Аргентине, Канаде. (Ну какое может быть в Канаде сало?! Думается, украинское самосознание уязвленно в самую сердцевину).

Автомобиль скорой помощи на Украине
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Аналитик: ситуация в медицине Украины будет ухудшаться. Хотя куда уж хуже?

Периодически в стране вспыхивают эпидемии птичьего гриппа, ботулизма, холеры, кори, полиомиелита. А в прошлом году в Измаиле началась вспышка неизвестной доселе кишечной инфекции.  Пока врачи гадали, что это за гадость, несколько сотен человек оказались на больничных койках. Впрочем, эти факты власти стараются не замечать. И правильно! Зачем зря панику устраивать?! 

Впрочем, еще раз оговорюсь: даже если американские лаборатории "помогают" ухудшить эпидемиологическую обстановку на Украине, все-таки во многих нынешних бедах и вспышках заболеваний повинны не лаборатории Пентагона, а развал системы здравоохранения. Но заболевшим от этого, конечно, легче не будет. 

Вспоминается старинный анекдот. В суровые времена Петра I одного мелкого чиновника обвинили в кражах и растратах. Приговорили к каторге в Сибири, а на лбу каленым железом выжгли слово "ВОР". А потом выяснилось, что этот чиновник ни в чем не виноват – оговорили. Что делать? Нашелся только один советчик – кажется, Андрей Иванович Ушаков, служивший в Тайной канцелярии, а в будущем – граф и генерал-аншеф. Он предложил перед словом "вор" выжечь на лбу у несчастного частичку "не". Дескать, тогда все будут знать, что он – не вор…

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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