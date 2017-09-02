Отношения Запада и Украины: обмен "ружья на свинью"

Киев продолжает мечтать о будущем в Евросоюзе и НАТО и заявлять о "серьезных успехах" на этом пути. Вот только ни в ЕС, ни в альянсе его особо не ждут. И получается, что Украина сегодня, как писал классик: "ни в городе Богдан, ни в селе Селифан…".

Великий Гоголь в "Мертвых душах", давая умственную и моральную характеристику Манилову, написал: "ни то ни се; ни в городе Богдан, ни в селе Селифан". В общем, черт знает что, как выразился писатель, рассказывая о ссоре двух Иванов: "Как же вы, в самом деле, Иван Иванович, даете за ружье черт знает что такое: свинью!".

А еще свинью можно подложить. Кому? Об этом ниже.

Гоголь потому и классик, что писал о вечном – о вечных персонажах, коллизиях и ситуациях. О том, что рано или поздно повторяется или возвращается на круги своя. Ничто не ново под солнцем. Кроме того, Гоголь был мудрым классиком и никогда не пытался дать однозначный ответ на извечные вопросы "кто виноват?" и "что делать?". Не то что "скороспелки" типа Чернышевского или большевиков. Впрочем, последователей у них масса. Например, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Украина стала националистической и "прозападной" страной из-за действий России.

Кто виноват, Волкер определил, что называется, влет. А что делать?

Об этом он сказал ранее: по его американским словам, хоть Россия и виновата, но "прозападная" Украина не готова вступить в НАТО, а альянс не готов ее сейчас принять.

Вот и получается, что Гоголь не о Манилове, а об Украине писал: ни в городе Богдан, ни в селе Селифан…

Вот Порошенко тут недавно похвалился, что на пути евроинтеграции Украине "удалось добиться серьезных успехов". А глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ему в ответ напомнил, что в настоящее время в мире ведется 60 войн, и ни одной на территории Европы, если не брать Украину. А Украина-то не является европейской страной в смысле принадлежности к Европейскому союзу, потирая руки, закончил речь Юнкер. То есть Украина – не ЕС и не НАТО.

Остается еще немножко подождать и выяснится, что Запад уже давно предложил Киеву обмен ружья на свинью. Свинство? Так Запад и хотел-то, по большому счету, всего лишь "насвинячить", "нагадить" России. Получилось? Да, но не с теми последствиями, которые ждали. А Украина что? Думается, скоро британские ученые выступят с очередным сенсационным открытием. Выяснится, что Украина – это так, игра природы, фантом. На Западе уже и так ее стараются не очень замечать. А все почему? Так об этом же классик написал. Потому что "ни то ни се; ни в городе Богдан, ни в селе Селифан"…

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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