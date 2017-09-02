Стой, а то мой напарник будет стрелять! Бельгийские военные патрули в деле

Министерство обороны Бельгии готово до 2020 года продлить операцию по охране стратегически важных объектов и дежурству на улицах. Мотивы такого решения лежат на поверхности. Достаточно вспомнить последний инцидент, когда выходец из Сомали с криком "Аллах акбар!" напал с ножом на двух патрульных военных в Брюсселе. Он успел легко ранить обоих солдат, но был застрелен. В столице Евросоюза после прошлогодних терактов в аэропорту и метро действует третий уровень террористической угрозы. Солдаты в полном боевом обмундировании и с винтовками в руках расхаживают в аэропортах, на вокзалах и просто в местах массового скопления людей.
Может, кому-то из туристов это не нравится, но мера явно не лишняя. В конце июня военный патруль на железнодорожном вокзале Брюсселя ликвидировал террориста с чемоданом самодельной взрывчатки. "Путешественник" оказался гражданином Марокко, проживавшим в брюссельской коммуне Моленбек. Подозрительных личностей в этом популярном у мигрантов районе тысячи. И никто не знает, кому из них придет в голову "лететь в отпуск" из аэропорта, а кому "ехать за город" на поезде. Именно в Моленбеке полиция задержала одного из главных организаторов парижского теракта.
Бельгия – благоприятная для мигрантов страна, здесь для них есть и социальные пособия, и рабочие места. К приезжим власти относятся максимально толерантно. Население – скорее, просто индифферентно. Но всякому терпению приходит конец. Пока в качестве мер противодействия исламскому экстремизму и терроризму используются военные патрули, которым разрешается открывать огонь на поражение. Но стражи порядка не вездесущи. К тому же вряд ли только усилиями военных и спецслужб можно исправить ситуацию, которая складывалась годами из-за ошибок в миграционной политике. Ведь те, кто сегодня совершают теракты в Лондоне, Париже, Брюсселе прибыли в Европу не вчера. Они либо приехали с родителями в детском возрасте, либо уже родились здесь. Так что Старому Свету нужно или привыкать к новым реалиям или что-то срочно предпринимать. Может быть, военные патрули – это только начало?
Автор Никита Воронков, радио Sputnik
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