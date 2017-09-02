Стой, а то мой напарник будет стрелять! Бельгийские военные патрули в деле

Всякому терпению приходит конец. И Бельгия не стала здесь исключением. Пока в качестве мер противодействия терроризму используются военные патрули, которым разрешается открывать огонь на поражение. Но, может, это только начало?

Министерство обороны Бельгии готово до 2020 года продлить операцию по охране стратегически важных объектов и дежурству на улицах. Мотивы такого решения лежат на поверхности. Достаточно вспомнить последний инцидент, когда выходец из Сомали с криком "Аллах акбар!" напал с ножом на двух патрульных военных в Брюсселе. Он успел легко ранить обоих солдат, но был застрелен. В столице Евросоюза после прошлогодних терактов в аэропорту и метро действует третий уровень террористической угрозы. Солдаты в полном боевом обмундировании и с винтовками в руках расхаживают в аэропортах, на вокзалах и просто в местах массового скопления людей.

Может, кому-то из туристов это не нравится, но мера явно не лишняя. В конце июня военный патруль на железнодорожном вокзале Брюсселя ликвидировал террориста с чемоданом самодельной взрывчатки. "Путешественник" оказался гражданином Марокко, проживавшим в брюссельской коммуне Моленбек. Подозрительных личностей в этом популярном у мигрантов районе тысячи. И никто не знает, кому из них придет в голову "лететь в отпуск" из аэропорта, а кому "ехать за город" на поезде. Именно в Моленбеке полиция задержала одного из главных организаторов парижского теракта.

Бельгия – благоприятная для мигрантов страна, здесь для них есть и социальные пособия, и рабочие места. К приезжим власти относятся максимально толерантно. Население – скорее, просто индифферентно. Но всякому терпению приходит конец. Пока в качестве мер противодействия исламскому экстремизму и терроризму используются военные патрули, которым разрешается открывать огонь на поражение. Но стражи порядка не вездесущи. К тому же вряд ли только усилиями военных и спецслужб можно исправить ситуацию, которая складывалась годами из-за ошибок в миграционной политике. Ведь те, кто сегодня совершают теракты в Лондоне, Париже, Брюсселе прибыли в Европу не вчера. Они либо приехали с родителями в детском возрасте, либо уже родились здесь. Так что Старому Свету нужно или привыкать к новым реалиям или что-то срочно предпринимать. Может быть, военные патрули – это только начало?

Автор Никита Воронков, радио Sputnik

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