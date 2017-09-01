День без знаний. Трамп закрыл консульство России в Сан-Франциско

Они сказали, что хотят улучшить отношения, и закрыли окно возможностей. И двери опечатали. Сразу в трех местах. Дипломатический филиал России в Сан-Франциско и два торгпредства в Нью-Йорке и Вашингтоне. И все это, как пояснили в Белом доме, с надеждой на прогресс. И ведь не поспоришь. Все, что остается болезни, если она не лечится, – прогрессировать. Это именно тот случай, когда исключения из правил эти правила подтверждают. Из песни же слов не выкинешь. А как пели когда-то у нас: "Это Сан-Франциско – made in U.S.A".
И он выбрал, на его взгляд, самый болезненный. Чтобы знали, никакой он не пророссийский. Чтоб не думали, что его кто-то может заставить испортить отношения с Москвой до необратимости. Он сам с этим неплохо справляется. Это тогда, после введения новых ограничений, на слова "что-то от тебя антироссийским запашком потянуло" он мог сказать — мол, это не я, просто мальчишки рядом, в Капитолии, пакет принимали и надышали. А теперь-то он и сам выкуривает из политики здравый смысл.
И очень даже понятно, почему его раздражает Тиллерсон. Все ж приходится делать самому. Хотя свежий The Washington Post, перечисляя разногласия президента и госсекретаря, называет Иран, Кубу, КНДР, Афганистан, но только не Россию. Видимо, чтобы не заподозрили, будто у него все же есть особое мнение, Тиллерсон объявил, что Госдеп распределил 60 млн долларов на борьбу с российской пропагандой. И лучше всякой российской пропаганды показал, что последствия "Харви" их интересуют гораздо меньше, поскольку Трамп направил Хьюстону лишь миллион.
Впрочем, вряд ли школьная аналогия здесь уместна. В Соединенных Штатах с первым сентября никаких учебных ассоциаций. У них это всего лишь начало осени. Может быть, в этом и проблема. У них нет даже Дня знаний.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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