День без знаний. Трамп закрыл консульство России в Сан-Франциско

Президент США лично все решил. И на это его люди делают особый акцент. Это с санкциями ему не оставили вариантов: или подпись, или без тебя обойдемся. А тут у него варианты были.

Они сказали, что хотят улучшить отношения, и закрыли окно возможностей. И двери опечатали. Сразу в трех местах. Дипломатический филиал России в Сан-Франциско и два торгпредства в Нью-Йорке и Вашингтоне. И все это, как пояснили в Белом доме, с надеждой на прогресс. И ведь не поспоришь. Все, что остается болезни, если она не лечится, – прогрессировать. Это именно тот случай, когда исключения из правил эти правила подтверждают. Из песни же слов не выкинешь. А как пели когда-то у нас: "Это Сан-Франциско – made in U.S.A".

Меньше двух суток не сборы. Старейшее и самое популярное из четырех российское консульство на территории США. За прошлый год 16 тысяч виз. И пусть даже это действительно просто так совпало с приездом нового посла Антонова. Все равно ощущение такое, что думали, как бы поизощренней. Мы так точно не умеем. Мы, даже когда с нами так, руководствуемся принципом взаимности: хотели – получите. Трамп лично все решил. И на это его люди делают особый акцент. Это с санкциями ему не оставили вариантов: или подпись, или без тебя обойдемся. А тут у него варианты были.

И он выбрал, на его взгляд, самый болезненный. Чтобы знали, никакой он не пророссийский. Чтоб не думали, что его кто-то может заставить испортить отношения с Москвой до необратимости. Он сам с этим неплохо справляется. Это тогда, после введения новых ограничений, на слова "что-то от тебя антироссийским запашком потянуло" он мог сказать — мол, это не я, просто мальчишки рядом, в Капитолии, пакет принимали и надышали. А теперь-то он и сам выкуривает из политики здравый смысл.

И очень даже понятно, почему его раздражает Тиллерсон. Все ж приходится делать самому. Хотя свежий The Washington Post, перечисляя разногласия президента и госсекретаря, называет Иран, Кубу, КНДР, Афганистан, но только не Россию. Видимо, чтобы не заподозрили, будто у него все же есть особое мнение, Тиллерсон объявил, что Госдеп распределил 60 млн долларов на борьбу с российской пропагандой. И лучше всякой российской пропаганды показал, что последствия "Харви" их интересуют гораздо меньше, поскольку Трамп направил Хьюстону лишь миллион.

Консульство России в этом городе тоже не работает. Как и все здесь. Пусть и по независящим от Белого дома причинам. Но если ему так уж хотелось что-то закрыть, мог бы и выбрать из двух зол стихийное. Они говорят, что таким образом, дескать, уравнивают количество консульских отделов. Хотя мы когда-то предлагали им уравнять их в сторону повышения. Открыть у нас четвертый филиал США. Отказались. Теперь – три на три. Правда, уравнение. Со многими известными. Кроме результата. Его по-прежнему трудно просчитать. Но понятно, что он слишком быстро стремится к нолю.

Впрочем, вряд ли школьная аналогия здесь уместна. В Соединенных Штатах с первым сентября никаких учебных ассоциаций. У них это всего лишь начало осени. Может быть, в этом и проблема. У них нет даже Дня знаний.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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