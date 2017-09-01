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До свиданья, Сан-Франциско! США пытаются превратить дипломатию в "балаган"

13:3101.09.2017
(обновлено: 13:32 01.09.2017)
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© AFP 2017 / Josh EdelsonГенконсульство России в США. Сан-ФранцискоГенконсульство России в США. Сан-Франциско
© AFP 2017 / Josh Edelson
Еще вчера Дональд Трамп говорил о том, как было бы хорошо иметь "замечательные отношения" с Россией. А сегодня – Вашингтон принимает решение о закрытии российского консульства в Сан-Франциско и не только. И как все это соотнести?

США требуют закрыть консульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке. Как заявила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт: "В духе паритета, к которому отсылают русские, мы требуем, чтобы российское правительство закрыло свое генеральное консульство в Сан-Франциско, консульское здание в Вашингтоне и консульское здание в Нью-Йорке. Это закрытие должно быть проведено до 2 сентября".

Здание Генерального консульства Российской Федерации в Сан-Франциско
© AFP 2017 / Josh Edelson
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Вывод очевиден: российско-американские отношения продолжают деградировать, стремительно катятся вниз. Лавину, срывающуюся с гор, не в состоянии задержать даже мощные железобетонные сооружения. Движение вниз не остановить. Остановиться можно при подъеме, но не при падении. Это еще Наполеон говорил…

А куда тогда деть недавние слова Дональда Трампа? "Я надеюсь, что у нас будут хорошие отношения с Россией. Я говорил это громко и ясно, я говорю это годами. Я говорил, что это было бы хорошо, если бы у нас были замечательные отношения с Россией, по крайней мере, хорошие отношения". Это президент США сказал по итогам переговоров с главой Финляндии Саули Нийнисте. 

Как эти слова Трампа соотносятся с дипломатической войной, понять сложно. Бизнес – ничего личного? Это, конечно, есть. Но, думается еще, что Трамп не до конца ведает, что творит его левая рука, а что правая. Мало того что в конгрессе сидят сплошь недруги, готовые в любой удобный момент поставить Трампу подножку в виде импичмента, так еще и Госдеп тоже ведет странную игру. Тиллерсон говорит одно, Трамп – другое. Впрочем, Трамп сам тоже виноват. Его вообще многие скоро могут перестать воспринимать всерьез. Трамп, конечно, может любить Twitter. Но зачем он ввязался в какой-то безумный и ругательный диалог с Ким Чен Ыном? 

И, к сожалению, все эти неутешительные рассуждения имеют прямое отношение к нам. Если присмотреться, то американский истеблишмент отстаивает в мире свою политику и интересы двумя способами. Первый – очевидный и достаточно действенный – это наглый диктат, нахрапистость, наплевательство на законы и этические нормы, диффамация и грубая сила. Помогает? Да. Но не со всеми срабатывает. Второй вариант – интеллектуальный диктат, если так можно выразиться. Хитроумная политика, действия чужими руками, подкуп, опять же диффамация. (Удивлен, что американцы до сих пор не нашли виновного в урагане "Харви". Пусть хотя бы у Маккейна спросят что ли!). Это тоже срабатывает. Но не всегда. Мешает собственное "эго". Действительно умные люди все подвергают сомнению и исследованию. Но знаменитая триада Гегеля американским политикам, по-видимому, неведома. Они просто считают себя самыми умными – и все. И никогда не принимают насмешек на свой счет. И когда они, скажем, говорят о блестящих победах своей дипломатии, то всегда имейте в виду, что, скорее всего, эти успехи были обеспечены первым способом их политики, то есть наглым диктатом, силой или деньгами. В отношении России американцы пытаются использовать оба варианта. Иногда это приносит какие-то локальные победы, а чаще – нет. Умный бы политик нашел какой-то третий вариант действий. Но это не про американцев – "эго" мешает. Поэтому лавина будет катиться вниз, Трамп будет делать заявления, а дипломатическая война будет продолжаться… На Западном фронте без перемен…

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© AFP 2017 / Brendan Smialowski
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Некоторые говорят, что мы должны что-то сделать, чтобы остановить это безумие. А я спрошу так: а почему именно мы? Чтобы выйти из тупика? А политика ведь очень похожа на столь любимый американцами бокс. Пропустил удар, не ответил, то, как минимум, проиграешь, и это будет уже не бокс, а балаган, в котором выступают мальчики для битья. Знаете, почему Суворов не проиграл ни одного сражения? Потому что он, даже численно уступая сопернику, всегда шел в атаку, не останавливаясь ни на шаг. Кстати, в Европе великого полководца считали плохим стратегом и тактиком. Сидели этакие кабинетные полководцы и доказывали белым по черному, что Суворов – невежда. А Суворов тем временем одерживал одну победу за другой. Знаете, чем это объясняли писаки-теоретики? Везением! Самое простое объяснение. И главное – не обременительное для серого вещества. Но выиграть 80 сражений из 80 – это какое же надо иметь фантастическое везение! Так даже Маленькому Муку, Гарри Поттеру и "Игроку" Достоевского не везло вместе взятым! Хотя сам полководец говорил: "Сегодня – везение, завтра – везение. Помилуй Бог, когда-то надобно и умение"… 

Поэтому остается только одно, как в боксе: держать удар и отвечать ударом на удар. Таковы реалии геополитики. И Америке с Россией братьями навек никогда не быть. Но все-таки хочется иметь с соседями нормальные, ровные отношения. Как гласит народная русская мудрость: близкий сосед лучше дальней родни. Поэтому все-таки хочется надеяться, что американцы как-то поубавят свое "эго". Тем более что оно не такое уж идеальное. Пусть посмотрят на свое "альтер эго", то есть в зеркало. А потом уже пеняют… Но это уже совсем другая русская пословица…

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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