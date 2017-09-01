"Все пошло прахом". Американская правящая команда сыплется на глазах

Ежедневная общественно-политическая реальность США поистине вызывает тревогу. Главный вопрос сегодня: а есть ли команда у президента? Или хотя бы ее остатки? Турбулентность в обществе зашкаливает, а тут еще сенсационная петиция о признании миллиардера Джорджа Сороса террористом.

Проблема трансгендеров в армии, конфликты вокруг отношений с Китаем, Россией, КНДР, Венесуэлой, Кубой, Ираном и Катаром. Формат военного присутствия в Афганистане, широко разрекламированные, но тотально буксующие реформы, личная нелояльность к президенту, отставки, недовольство почти всех почти всеми внутри правящей элиты, бесконечные противоречия, Шарлоттсвилль и снос памятников, протесты по разным поводам. Нет-нет, это не намеренное сгущение красок с целью показать как "там", дескать, все плохо, а ежедневная общественно-политическая реальность США. Она, увы, такова де-факто. И по этому поводу нужно не злорадствовать, а скорее тревожиться.

Америка – огромная страна с колоссальным военным потенциалом, могущественными политическими группировками в стадии обострения конкурентной борьбы, многомиллиардными бизнес-интересами различных групп влияния, президентом, который вызывает лютую ненависть значительной части населения, растревоженным, как осиное гнездо, обществом. Один из характерных маркеров – общественная петиция о признании скандально известного международного спекулянта, называющего себя большим филантропом, Джорджа Сороса террористом, дестабилизирующим ситуацию в стране. Уже больше 70 тысяч американцев поставили свою подпись под этим сенсационным документом, появление которого еще год-два назад казалось немыслимым. Возможно, конечно, что это некая подковерная политическая и отчасти финансовая история, но все-таки… Вся эта зашкаливающая турбулентность опасна отнюдь не только для США. Это фактор большой нестабильности и неопределенности в мире.

Рыба, как известно, начинает портиться с головы. Вот и у государств иной раз роковые проблемы начинаются не только снизу, но и сверху, из самых что ни на есть начальственных кабинетов. Эта американская государственная "голова", географически расположенная в Вашингтоне – далеко не в самом лучшем виде. Главный вопрос сегодня: а есть ли команда у президента? Или хотя бы ее остатки? Это, в общем-то, ключевой вопрос для любого управленца высшего ранга и любой страны. Без слаженной командной работы эффективное управление государством либо просто невозможно, либо максимально осложнено. Создается ощущение, что даже остатки команды Трампа распадаются на глазах. Как пишет местная пресса, он крайне разозлен личной нелояльностью директора Национального экономического совета Гэри Кона, который критиковал реакцию Трампа на августовские события в Шарлоттсвилле. А это ведь один из значимых приближенных функционеров президента, один из ключевых помощников.

Мало того, Трамп все больше недоволен госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, который вступил в противоречия с президентом по самым разным вопросам, включая число военнослужащих в Афганистане, а также блокаду Катара и Кубы. А ведь еще недавно считалось, что Трамп и Тиллерсон как экс-бизнесмены, так сказать, братья по судьбе и разуму, прекрасно находят общий язык и работают в более или менее тесной связке. Но и это не все: аналитики опасаются неизбежного столкновения весьма радикального в своих суждениях президента и главы аппарата Белого дома Джона Келли. У того, как выясняется, тоже есть антипрезидентские "косяки". Ну и, наконец, как минимум странно выглядит решение главы Пентагона Джеймса Мэттиса приостановить выполнение указа Дональда Трампа о запрете на службу в рядах ВС США для трансгендеров. Секундочку, а Трамп разве уже не главнокомандующий? Разве его решения уже не имеют никакого значения для подчиненных?

Не утихают на этом фоне разговоры об импичменте Трампа, к которому Америку якобы последовательно ведут представители глобальной финансово-политической элиты, которой тот наступил на хвост самим фактом своего появления в Белом доме. Но эти тезисы и споры носят скорее прикладной, полуфилософский, нежели фундаментальный характер. Ни одной полноценной, с соблюдением всех формальностей и процедур отставки первого лица за всю историю страны не было. А вот "сложные" президенты и яростная политическая борьба разных кланов была не раз. К этому США не привыкать. Вот потому и Трампа его влиятельные недоброжелатели будут скорее "троллить" и провоцировать, нежели пытаться реально лишить власти, чтобы не сотрясать устои государства, что неминуемо ударит бумерангом и по ним самим. Правда, этот "троллинг" выходит стране боком. Трамп же, в свою очередь, судя по всему, продолжит постоянно переформатировать свою команду в надежде найти "окончательно" надежных, "своих" людей. И будет старательно пытаться не допускать ошибочных в его понимании шагов. Вот только эти шаги, как правило, оказываются ошибочными в глазах других. Это и есть американский политический цугцванг-2017. Похоже, с пролонгацией до 2020 года.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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