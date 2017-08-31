Они же который год уверяют, что страна кишит кремлевскими шпионами. Так взяли бы любого, да и перевербовали. Однако нет, объявляют набор. Но не абы каких. Требования, кстати, не бей лежачего.
SAS уполномочен объявить… Спецназу Британии требуется русский агент
Не то, чтобы это прямым текстом было объявление в газете или на сайте вакансий. Но они могли бы проявить и большую конспиративность. Все-таки британскую прессу не одни британцы читают. Хотя, не исключено, что сейчас как раз только на это и надежда. Очень надо, чтобы эта информация еще и русских заинтересовала. Ну, или русскоговорящих. Но тоже не абы каких. Спецназу Соединенного Королевства (SAS) требуется сотрудник, не только владеющий русским языком, но и с опытом работы в разведке. И, видимо, так срочно, что SAS уполномочил заявить об этом Daily Mirror.
Это она под видом инсайда сообщила о том, что армейская спецслужба готова платить такому человеку 44 тысячи фунтов в год при неполной занятости и звании сержанта. А всего-то и функций, что "анализировать и переводить материалы под грифом совершенно секретно". В том, что они непременно появятся, у них, похоже, сомнений нет. Требования, кстати, не бей лежачего. Смежники из МИ-6 и Центра правительственной связи с апреля ищут людей, тоже способных грамотно общаться на русском, но еще и об истории и культуре России. Насколько в этом преуспели, как говорится, будет видно. Или не будет. Бойцы же невидимого фронта.
Повышенный спрос британских разведслужб на русских уже не удивляет. Странно, что они кричат об этом на каждом углу. Они же который год уверяют, что страна кишит кремлевскими шпионами. Так взяли бы любого, да и перевербовали. Но нет, объявляют набор. Хотят, вероятно, чтобы к ним пришли по зову сердца и по велению чистой ненависти к Москве. Хотя в приглашении своем могли быть и более изобретательными, чтобы не выдавать вероятному противнику свое желание покопаться в его бумагах.
Сказали бы, например, что им для литературных вечеров нужен человек, способный читать Пушкина в оригинале. А уже на собеседовании уточнили бы, что еще и военные тайны. Объявили бы конкурс на должность переводчика речей Путина с нормального языка на конспирологический. Для них это вполне обычная практика. Пригласи они дрессировщика для русского медведя, и в этом случае никто ничего бы не заподозрил. Известно же, какие они затейники – дай только повод цирк устроить.
Все, конечно, знают, чем они там в своих разведках занимаются. И чаще всего догадываются, против кого. Но об этом как-то не принято на людях. Если ты не американец и не ищешь "российский след". А так… Ясно же, что скрывается за дверьми с литерами "WC". Однако в приличном обществе каждый почувствует себя, как минимум, неловко, если кто-то вслух скажет, зачем он туда идет. А британский спецназ на то и надеется, что у кого-то возникнет потребность слить если и не свою, то родину предков. И ему тоже придется работать с бумагой. Другой вопрос, что с таким воспитанием и, тем более, таким нетерпением не факт, что они успеют до нее добежать.
Кстати, как пишет Daily Mirror, Королевским вооруженным силам не хватает совсем не только русских. Они размещают сотни свободных вакансий – от механиков до инженеров и специалистов в области высоких технологий. Армия испытывает небывалый дефицит кадров. Может быть, поэтому ей и нужны русские, прежде всего, чтобы успокоили и перевели: Британия вполне обойдется и без всех остальных. Если что, они все равно не помогут.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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